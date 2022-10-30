Эта война - прямо подарок Кадырову, сбыча мечт, считает Альфред Кох / УНИАН

Телеграмм-каналы пишут, и даже начальник Луганской военной администрации Гайдай подтверждает, что ВСУ взяли под контроль дорогу между Сватово и Кременной. Но карты пока этого не показывают, а Генштаб ВСУ - не подтверждает. Поэтому я пока остерегусь радоваться. В остальном ситуация более менее стабильная и никаких прорывов с обеих сторон пока не фиксируется.

Президент Германии Штайнмайер выступил с хорошей речью, в которой призвал немцев сплотиться, набраться мужества и проявить стойкость. Впереди испытания. Россия больше не партнер, а совсем даже наоборот. Давайте укреплять бундесвер, помогать Украине и терпеть лишения на пути к победе. Молодец, чо. Знай наших.

Это был ответ всем тем в Москве (и не только), кто нетерпеливо ждет, когда Германия в частности, и Европа в целом сдуются, перестанут помогать Украине, и начнут жалобно просить у Путина немножко газа. Мне кажется, что сейчас Европа от этого еще дальше, чем она была в начале "блестящей путинской многоходовочки".

Кстати, куда пропала эта замечательная вербальная конструкция про "блестящие путинские многоходовочки" и про то, что "Путин опять всех переиграл"? Чета как-то больше не слыхать… Я даже соскучился…

Да, еще, совсем забыл сказать: судя по опубликованной статистике за третий квартал - экономика Германии растет. Немного, всего на 0,3%, но растет. Это стало неожиданностью для многих специалистов. А экономика США вообще выросла на 2,6%. Это при таких-то ценах на энергоносители! Все-таки когда доля труда и интеллекта в ВВП так высока, как в Германии и США, то высокие цены на сырье не играют такой роли как у сырьевых придатков. Даже если это сырьевой придаток Китая, например.

А что же Святая "отдельная цивилизация" Русь? Она, наверное, растет как на дрожжах с такими-то ценами на нефть и газ? Как нет? Что вы говорите? - (минус) 4,1% по второму кварталу (по третьему пока данных нет), и прогноз ЦБ по году в целом - (минус) 3 - 3,5%? Как такое возможно? Ведь эмбарго на нефть вступит только в декабре! Почему же все так плохо? Путин же говорил, что санкции не действуют! Опять врал? Печалька…

Особо впечатлительным россиянам советую написать на бумажке большими буквами: "ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ". И медитировать глядя на эту надпись. Для большего эффекта рекомендую включить одноименную песню Егора Летова.

Это же я советую сделать и Рамзану Ахматовичу Кадырову. А то он тут опять разнервничался и снова погнал бочку на какого-то путинского фельдмаршала Лапина. Тот де прозевал прорыв украинской ДРГ где-то под Кременной и пришлось отдуваться второй линии обороны. А там стоят, как мы знаем, кадыровские тиктокеры. А так они не договаривались. Тиктокеры там стоят не для того, чтобы воевать. Они стоят для того, чтобы стрелять в спины русским солдатам, если они плохо воюют. А тут вишь оно как вышло! Нештатно! Вот Рамзан Ахматович и занервничал.

Кадыров прекрасно понимает, что в современной России авторитет и власть прямо пропорциональны количеству штыков, которые ты контролируешь. И терять эти штыки в какой-то чужой, дурацкой войне он не собирается. Пусть как раз его злейший враг - русская армия теряет своих солдат. И от этого станет слабее. И когда наступит нужный момент, у него все солдатики будут целы, а у русских - нет. И тогда вопрос о власти будут решен так как нужно Кадырову, а не русским… Поэтому Лапин должен своих солдат гнать на убой, а не подставлять кадыровских джигитов под удары ВСУ.

В общем эта война - прямо подарок Кадырову. Сбыча мечт. Самое главное сейчас - минимизировать свои потери. И пусть эта война длиться годами. И пусть как можно больше русских солдат в ней погибнет. В конце этой войны власть сама упадет к нему в руки. За неимением других серьезных претендентов.

В целом путинские генералы выполняют этот кадыровский план. Но вот какой-то Лапин не шагает в ногу со всеми. Видать солдат, стервец, жалеет. И поэтому этот Лапин уже второй раз попадает под огонь кадыровской критики.

Похоже, что заодно с Кадыровым и Пригожин со своими "вагнеровцами". Вместе они и составляют ту силу, которая будет править Россией после Путина. И Путин жив и здоров лишь до тех пор, пока эта сладкая парочка не почувствует, что она стала сильнее армии. Как только это случиться (а это рано или поздно должно случиться с таким способом ведения войны), так они сразу в руки табакерку с шарфом и мигом в приемную Путина.

Так что не расстраивайтесь, Рамзан Ахматович! У вас, как и у вашего партнера Евгения Викторовича, все идет по плану. В отличии от Путина и Шойгу. Хотя им, кажется, так не кажется…

Впрочем, это все ваша внутренняя кухня. Нас это не касается. Наше дело - правое. Враг (то есть вы) - будет разбит. А победа будет за нами.

Слава Украине!

Источник