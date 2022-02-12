Эта война не за территории

Российское вторжение на Донбасс - это война не за территории / Reuters

Каждый украинский политик готов заявить, что мы "территориями не торгуем".

Теоретически, эти слова должны нас успокаивать. Должны вселять уверенность, что Киев не согласится на перекройку границ. Что любая возможность вернуть сине-желтый флаг на оккупированные территории является приоритетом.

Но как раз в таких заявлениях нет ничего успокаивающего. Хотя бы потому, что благодаря гибридной войне Украина - больше не гибридное государство.

Всегда существует соблазн начать выдумывать свое прошлое из настоящего. Задним числом заглаживать углы, выравнивать дороги, смягчать противоречия. Но в том и штука, что довоенная Украина могла похвастаться чем угодно, кроме суверенитета.

В 1991-м году Украина получила независимость не вследствие своих деятельных усилий. Ее национально-освободительное движение трудно было сравнить по масштабам с теми, что существовали в Польше или Литве. Эти страны стремились бежать из тюрьмы ради собственной независимости. В отличие от Украины, которая обрела свободу только потому, что тюрьма рухнула.

Реклама

Возможно, именно поэтому последующие 23-и года существования страны были сутками гибридной независимости. Полученное даром ценится значительно меньше, чем отвоеванное самостоятельно. На два постсоветских десятилетия страна застряла в межвременье, пытаясь сформулировать смысл своего существования.

"Внеблоковость". "Многовекторность". "Мост между Европой и Россией". Главное содержание украинского выбора заключалось в отказе от выбора. В сохранении своего "пограничья". "Транзитности". "Гибридности", если на то.

2014-й стал для Украины именно тем, чем должен был стать 1991-й. Год победы восстания. Год вторжения. Год, когда началась история вооруженной борьбы за собственную свободу.

Москва сама поставила точку в истории украинской "многовекторности". Заставив страну отвечать на сакраментальные вопросы. Побуждая рубить гордиевы узлы и решать. Прежний баланс был нарушен — и это позволило начать настоящую украинизацию.

И главным достижением последних лет стал суверенитет.

Украина получила право самостоятельно определять свое будущее. Не согласовывать учебники истории с российскими политиками. Не оглядываться на окрики Москвы и не прислушиваться к голосам, звучащим из Кремля. Классический путь, который преодолевает любая колония в момент прощания с метрополией. Украина стала на этот путь позже, чем ее западные соседи, и лучше поздно, чем никогда.

И когда украинские политики уверяют, что их приоритет — территориальная целостность, это звучит довольно тревожно.

Читайте такжеОбразки Путина: почему глава РФ ополчился на ЗеленскогоПотому что российское вторжение на Донбасс - это война не за территории. Москве не нужны восточные регионы Украины, ей нужна вся бывшая советская республика. Подконтрольная, вторичная и буферная. Сверхзадача Кремля заключается в том, чтобы вручить Киеву Донбасс в качестве троянского коня. Чтобы тот выполнял функцию поводка для украинского суверенитета. Чтобы формальная подчиненность региона Киеву компенсировалась фактическим контролем Москвы.

Если официальная Украина и правда решит вернуть Донбасс — она сможет добиться этого довольно быстро. Достаточно предоставить региону автономию. Легализовать боевиков с помощью амнистии и выборов. Москва передаст своим ставленникам контроль над границей и сохранит влияние на регион. И если "приоритет" — это "границы", то политики отчитаются нам об "историческом выходе из тупика".

Правда, они будут замалчивать, какую цену мы за это заплатим.

Вся нынешняя война идет не за территории, а за суверенитет. Кому-то может казаться, что линия фронта - это плацдарм для освобождения Донбасса. Но пока Россия продолжает экспансию, справедливее называть фронт "линией обороны". Задача которой — сделать все возможное, чтобы судьба "ЛДНР" не постигла Харьков или Одессу.

Читайте такжеПутин выставил Крым на торгиЕсли Москва увидит возможность обменять оккупированный восток на контроль над всей Украиной — она немедленно это сделает. Заодно и лишится санкций, статуса изгоя и звания "угрозы миру". Если для Киева приоритетом будет возвращение территорий любой ценой — то очень скоро мы снова вернемся в наше гибридное прошлое. В котором к тому же не будет Крыма. Зато появится свой политический "Чернобыль", с помощью которого Москва будет уничтожать украинские перспективы.

Суверенитет важнее территории. Именно он должен служить за те контрольные весы, на которых Киев будет взвешивать цену любой сделки. Именно за суверенитет Украина бьется в течение последних лет. И именно его Москва пытается обнулить на протяжении всей истории независимости нашей страны.

Украина не имеет никакой причины, чтобы отказываться от Донбасса и Крыма. Но так же у нее нет никакой причины соглашаться на механическую реинтеграцию, если в обмен Москва потребует отдать будущее страны.