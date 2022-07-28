Есть ли перспективы у мирных переговоров с Россией?

Россия хотела бы сейчас сесть за стол с Украиной / Reuters

В феврале-марте россияне ехали с ожиданием, что Украина сдастся. Украинцы хотели показать, что не боятся и готовы на нормальное, цивилизованное решение. Мединский с задачей выбить из нас капитуляцию не справился.

Продвижение переговоров по зерну имело более широкое значение: за переговорами наблюдали, чтобы понять, возможны ли договоренности между Киевом и Москвой как таковые.

Читайте такжеВ МИД Украины разнесли заявление Лаврова о "готовности" России к переговорамНа начало апреля в контактном формате Арахамии и Абрамовича согласовали рамку мирного соглашения. Но после увиденных ужасов в Киевской области и визита в Киев британского премьера Джонсона, диалог Киева и Москвы стал на долгую паузу.

В последний раз глава украинской переговорной делегации Арахамия беседовал с руководителем делегации РФ Мединским еще в начале мая. Тогда Арахамия сказал Мединскому, что Украина не может вести переговоры, пока не получит ответа на гарантии безопасности от Запада. Однако неформальная коммуникация с россиянами через Романа Абрамовича продолжается до сих пор.

По зерновому соглашению, то представители Украины и России начали коммуницировать между собой только на последнем этапе согласования самой сделки. К заключению соглашений присоединилось Главное управление разведки Минобороны в лице Кирилла Буданова. Собственно, именно ГУР вел коммуникацию с ООН и русскими. Ведь ГУР сумело выстроить коммуникацию одновременно с российским ГРУ и ООН еще на кейсе "Азовстали".

Но переговоры были успешными не из-за ООН или Турции. Россия имела реальное желание договориться. И это ключевое. Украина смогла донести всему миру, что Путин морит голодом Африку и Ближний Восток. И он решил, что из этой ситуации может получиться типа как "спаситель".

Читайте такжеПутин через секретные каналы добивается переговоров с Западом - КлимкинРоссия хотела бы сейчас сесть за стол с Украиной. Это желание они озвучивают и публично, и непублично передают через Абрамовича. Вот только Москве нужны не переговоры, а капитуляция Украины.

Реальный план украинских властей - попытаться провести показательную эффективную наступательную операцию на отдельном участке фронта, чтобы продемонстрировать России, что мы "можем повторить" это и в других районах. В такой ситуации Украина имела бы совсем другую переговорную позицию.

Ответа от Запада относительно гарантий безопасности Украина до сих пор не получила. То, что нам не дадут аналога "статьи 5 НАТО", уже очевидно.

Если 11 сентября россияне проведут "референдум" в Херсоне о "присоединении" к России, тогда все - любые мирные переговоры будут просто невозможны.