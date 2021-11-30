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Если зима для Украины будет тяжелой, Зеленскому придется провести выборы в Раду

Андрей Золотарев

политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»

30 ноября 2021, 08:46

В случае досрочных выборов Слуга народа сможет рассчитывать лишь на 100, максимум - 120 депутатов

Владимир Зеленский, пресс-марафон, пресс-конференция
Владимир Зеленский заявил, что пока не собирается распускать Верховную Раду / УНИАН

Во время недавней пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что пока не собирается распускать парламент.

Предпосылки для роспуска могут появиться, если оформится распад монобольшинства. Такой ход событий не стоит исключать, особенно учитывая нарастающий конфликт Банковой с Ринатом Ахметовым и в случае, если стороны попытаются пойти по пути повышения ставок, то потенциально монобольшинство будут "шатать".

Нужно ли это команде президента сейчас - я не уверен, поскольку в нынешней ситуации новые выборы в Раду не обеспечат президенту даже того количества депутатов, ориентированных на Зеленского, которые есть у него сейчас.

С учетом нынешних проблем, крошащееся, но монобольшинство в 170-180 депутатов, которые до сих пор прислушиваются к позиции Зеленского - тех, кого не нужно уговаривать и "додавливать", у президента все же есть. Но в случае досрочных выборов Слуга народа сможет рассчитывать лишь на 100, максимум - 120 депутатов. Разница, согласитесь, существенная.

Понятно, что в этом заинтересованы те, кто хочет максимально ослабить президента. Ибо президент, который проиграл Верховную Раду, в случае президентских выборов как кандидат будет выглядеть гораздо слабее. Поэтому уже сейчас ходят различные слухи о переносе выборов (мол, для этого ищут основания). Соответственно, в таком случае ему придется договариваться с другими политическими игроками. В нынешней Раде это можно сделать разве что с депутатскими группами (хотя с той же "Довирой" возникли проблемы), или же с Голосом и Батькивщиной, потому как с ЕС и ОПЗЖ конфликт достиг такого градуса, что любые договоренности с ними исключены.

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В целом вопрос досрочных выборов в дальнейшем будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в ближайшие месяц-два - трансформируются ли экономические, энергетические проблемы в политический кризис.

Читайте такжеЗеленский ещё не пошёл ва-банк, но ставка уже близка к показателю "всё или ничего"Если Украина пройдет эту зиму благополучно и без катаклизмов, то Зеленскому удастся более-менее стабилизировать ситуацию и перспектива выборов будет неочевидной. Ведь судя по последней неделе, тенденция того, что президент отвечает за все (даже за то, что он в принципе не отвечает), очень четко прослеживается.

А вот если будут веерные отключения, остановки предприятий, это может стать толчком к тому, что все шишки посыпятся на президента, а вместе с этим - более осязаемой станет и перспектива досрочных парламентских выборов.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда

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Владимир Зеленский выборы в Раду Андрей Золотарев новости Украины
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