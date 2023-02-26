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Если в ближайшие дни не ударят по Украине, беспокоиться следует молдаванам

Александр Коваленко

блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление"

26 февраля 2023, 06:20
У Молдовы на сегодняшний день как таковой нет эшелонированной ПВО, которая могла бы эффективно защитить воздушное пространство.
Ракета, Коваленко
Если в ближайшие дни не ударят по Украине, беспокоиться следует молдаванам, считает Коваленко / скриншот из видео

По состоянию на 24 февраля у российских оккупантов был накоплен боекомплект для нанесения ракетных ударов по Украине. Однако они ими не воспользовались, хотя с учётом имеющей разношёрстной номенклатуры вполне могли обеспечить среднестатистический налёт с попыткой прорыва ПВО.

Собственно, нелогично, ведь обезумевший маньяк, отказывающий себе в ударе на знаковую дату и имея при этом гипертрофированный фетиш на даты, таким поступком вызывает больше беспокойства, чем наоборот. И следует понимать, что ракеты не закончились и они есть в наличие.

Тогда что?

видео дня

Уже ни для кого не секрет, что имеющиеся проблемы с производством ракет, снятием их с хранения, а так же логистикой, вынуждают россиян с каждым разом растягивать сроки между массированными ракетными ударами. В настоящее время их накопительный потенциал 2-5 ракет в сутки.

Данный накопительный потенциал позволяет за 2 недели сосредоточить на основных площадках боекомплект в количестве от 30 до 70 ракет разной номенклатуры. Но, при отстреле этого боекомплекта запускается следующий цикл накопления, откладывающий возможности массированных пусков.

Пока рано говорить, почему 24-го не произошло того, что было бы логичным в поведении маньяков, но если в ближайшие дни они не нанесут ракетного удара, то следует понимать, что они накапливают потенциал выше среднестатистического для...

Вот только для чего?

Примерно через 2 недели их ударные возможности могут достигать от 100 до 150 ракетных пусков. Ставят ли они целью нанести по Украине именно такой удар, или намерены растянуть удары на определённый период? Но ни в первом, ни во втором случае этот эффект не будет иметь катастрофических последствий.

Не будет иметь катастрофических последствий для Украины, а вот для... Молдовы...

Дело в том, что у Молдовы на сегодняшний день как таковой нет эшелонированной ПВО, которая могла бы эффективно защитить воздушное пространство страны от проникновения враждебного объекта.

Но, для того, чтобы проникнуть в воздушное пространство Молдовы, например, десантным самолётом, с бравыми ВэДэВэ, следует пересечь ВП Украины, в котором данный объект будет успешно уничтожен. То есть, осуществление воздушного десантирования видится отчётливым суицидом.

Но вот оказание поддержки наступающим подразделениям с территории Приднестровья, посредством нанесения постоянных ракетных ударов по территории Молдовы - это куда более эффективное применение данного ракетного ресурса, по маленькой стране с меньшими возможностями восстановления.

Как бы это странно не звучало, но если сегодня или в ближайшие дни и даже недели по Украине не будет нанесён массированный ракетный удар, беспокоиться следует не столько украинцам, сколько молдаванам.

Конечно, это только версия, но следует рассматривать все возможные ходы маньяков.

На мой взгляд, Кишинёву было бы не лишним на ближайшую неделю закрыть свое воздушное пространство и запросить у Киева покрытие своего ВП украинской ПВО, по максимально доступному радиусу эшелонов. Но это лишь на мой скромный взгляд.

Источник

война в Украине Молдова Александр Коваленко ракетный удар
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