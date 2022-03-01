Если Путин продолжит поливать Украину "Градами", украинцы для армии РФ станут страшнее чеченцев

Россия накапливает у Киева значительные силы и наверняка попытается штурмовать

На северо-западном направлении Киева формируется ударная группировка России, которая указывает на вероятность главного удара. Речь идет о треугольнике Бородянка, Макаров, Ирпень, где в последние дни шли ожесточенные бои.

После того, как блицкриг не удался, Путин пришел в бешенство, и мы стали свидетелем варварских ударов "Градами" по Харькову. Очевидно, что Путин хочет посеять панику у населения украинских городов, чтобы потоки беженцев затрудняли доставку боеприпасов, топлива и продовольствия в места противостояния с оккупантами. Ну и нагнали панику, которая затрудняет управление разбалансированным государством.

Путин спешит, потому что у них нет другого выхода. Войсковые резервы заканчиваются, пришлось вводить оперативные. Запасы – аналогично, проблемы с логистикой. Их люди измотаны, на грани срывов, поэтому и мочат по мирным жителям. Еще шаг – и придется мобилизацию в России объявлять. И тогда Путина свои же сограждане снесут. Поэтому сегодняшний день может стать историческим. Особенно в контексте переговоров, которые прошли 28-го на границе.

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Когда уже дописывал текст, то из нескольких локаций пришло сообщение, что колонны устраиваются на ночлег (не все, но некоторые). Это означает, что или резервы стали в режим ожидания на несколько часов, или отложили на утро, ибо у них ночью трудности работать. Но напряжение не снижается. Украинская артиллерия и дроны по многим колоннам ударными средствами успели отработать и нанесли большие потери. Но очевидно, что мы подходим к некой кульминации, когда ему необходимо показать окружение пары крупных городов.

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Но я все время задаю вопрос – чтобы что? За пять дней Путин привел украинцев в такое бешенство, что и в Харькове, который не окружен и с утра дал хорошо по зубам захватчикам. Ни Мариуполь, ни тем более Киев, сдавать никто не собирается.

Невзоров в 2021 году правильно говорил, что украинцы для современной российской армии будут страшнее чеченцев. Тем более, если Путин дальше будет продолжать поливать украинские города "Градами".

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Война затягивается, и Россия к этому абсолютно не готова. Легкого марша не вышло, а вбрасывание более тяжелых и современных вооружений только озлобляет украинцев и мировое сообщество. Запад клепает одну за другими санкции и открыл программу вооружения украинской армии. Стало известно, что Украина получит 70 самолетов советской постройки. В основном фронтовые истребители МиГ-29 и 14 штурмовиков Су-25, которые позволят резко увеличить присутствие Украины в небе. Фактически Польша, Словакия, Румыния и Болгарии дали Украине шанс вернуть инициативу в воздухе. Тем более, что на этих самолетах будет стоять натовская авионика и системы вооружения.

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Наконец, все больше украинцев начинают прибегать к партизанским методам войны. Это дешево и сердито. Украина пока практически не применяет минирование на путях движения колонн. И когда партизанам начнут давать мины и фугасы, то потери у россиян еще больше вырастут.

Короче говоря, ближайшие два дня будут очень напряженными. Россия накапливает у Киева значительные силы и наверняка попытается штурмовать. Может быть, даже в ближайшие часы.

Юрий Романенко, руководитель политических программ Украинского института будущего