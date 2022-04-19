Если Путин применит ядерное оружие в Украине, он похоронит себя для россиян

Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине / Коллаж Reuters, pixabay.com

Существует вероятность, что Россия может применить тактическое ядерное оружие малой мощности. Например ракету класса "Калибр" или "Искандер", начиненную ядерной боеголовкой в отношении одной из стран-членов НАТО, которые занимаются поставками вооружения в Украину.

Это оружие может быть применено не по самой военной помощи, а по нейтральной территории в районе одной из военных баз - например, в океане или Балтийском море. С учётом того, что Путин, точно так же, как и Украину, ненавидит Польшу и страны Балтии, вероятность того, что удар придется именно туда, очень высокая.

Что касается применения стратегического ядерного оружия,то нужно понимать, что этот вид оружия рассчитан на взаимно гарантированное уничтожение и это - межконтинентальные ракеты. То есть их назначение заключается в том, чтобы нанести ущерб врагу, который находится на другом континенте. "Тополь" и его новая модификация, "Ярс", которыми пугает российская пропаганда, разрабатывались как раз на случай ядерной войны между Советским Союзом и США для взаимно гарантированного уничтожения.

Поскольку между Киевом и Москвой расстояние по карте около 900 км, то использовать против Киева стратегическое ядерное оружие равносильно выстрелу в себя, потому что Россия и другие страны в радиусе до 3000 км также попадут в зону радиоактивного заражения. Таким образом не стоит исключать того, что страны-члены НАТО могут оценить угрозу и в случае, если в странах, которые граничат с Украиной - Польше, Чехии, Словакии - произойдет резкое повышение радиоактивного фона, они могут действовать в соответствии со статьей 5 устава НАТО и нанести Москве равнозначный ядерный удар. Тем более, что военное руководство США ясно дали это понять Шойгу и Герасимову.

Важно понимать, что у Америки пропал страх перед российской ядерной дубинкой и ситуация в этом плане переломлена в пользу Запада. Исходя из доктрины Путина-Патрушева, Россия имеет право применить ядерное оружие в случае экзистенциальной угрозы России. В таком случае нападение должно быть осуществлено на Россию, причем силами, которые значительно превосходят армию РФ.

Во многом подавляющее большинство российского общества (понятно, что в РФ как таковой социологии не существует, но, например, исходя из данных Левада-центра можно понять настроения) ненавидят Украину и желают поражения Украины. Они готовы убивать украинцев, но, по большей части, лежа на диване - воевать в окопе они не готовы. Ведь большинство россиян воспитано на мифе, что российская армия непобедима и по своей численности "вторая армия мира".

Потому, если Путин и захочет применить ядерное оружие против Украины, то он этого не сделает по одной простой причине - россияне этого не поймут. Мол, как это - "вторая армия мира" применяет ядерное оружие в отношении безъядерной страны. То есть тогда россияне сразу поймут, что здесь что-то не так и если Россия применит ядерное оружие против Украины, это будет выглядеть так, что ее армия не справляется и украинская армия сильнее.

В этом случае возникнет угроза десакрализации вождя. Потому что Путин - это миф, который нравится россиянам тем, что их президент "сильный, непобедимый и его боится весь мир".

Шантаж ядерным оружием - это показатель проигрыша этой войны со стороны России, причем как на стратегическом уровне, так и частично на тактическом.

Вообще проигрыш в широком понимании начался еще с ноября прошлого года, после того, как Россия потребовала от НАТО вернуться к границам 1997 года, то есть фактически самоликвидироваться как военному союзу.

Кроме того, российская пропаганда и Путин говорят о том, что они ведут оборонительную войну против НАТО. Главный стратегический враг России - это США, англосаксы. Украина же по логике Путина - это недоразумение, которое образовалось из-за развала Российской империи и поэтому ее нужно декоммунизировать, то есть уничтожить как государство и субъект международного права. Так как в Российской империи Украина на карте отсутствовала, точно так же она отсутствует и в сознании Путина.

Иными словами, на территории Украины Путин воюет одновременно с США и против коллективного Запада. И по этой логике применять тактическое оружие он собирается именно против Запада, а не Украины.

Масштаб последствий применения такого оружия будет зависеть от того, по каким объектам оно будет применено. У ядерной боеголовки зона поражения примерно 8 километров. Где оно может быть применено, сказать достаточно трудно - возможно, это произойдет на открытых местностях в районе частей ВСУ, чтобы тем самым шантажировать и запугать Украину.

Но в сложившейся ситуации наиболее вероятно совершение теракта на объектах ядерной и химической инфраструктуры. Конкретные примеры - российские войска при отступлении взорвали химический завод в Ахтырке, где какое-то время наблюдалось аммиачное облако и буквально недавно оккупанты взорвали цистерну с азотной кислотой в районе города Рубежное.

Это - наиболее вероятный сценарий (в сравнении с применением тактического ядерного оружия) для Путина еще и потому, что в свое время, перед его приходом к власти в России, также были произведены взрывы жилых домов в Москве, Волгодонске и ряде других городов. Именно тогда, в начале 2000-х, ФСБшников буквально ловили за руку, когда они закладывали взрывчатку из гексогена и тротила в жилой дом в Рязани. То есть и Путину, и Патрушеву метод террора наиболее понятен, чем применение ядерного оружия.

Читайте такжеВойна в Украине отрезвила Путина: решится ли он на ядерный удар и мобилизацию в РоссииНо если Россия все же решится применить ядерное оружие, на России как на государстве будет поставлен крест. Мировое сообщество сконсолидирует свою позицию и тот же Китай, как и Северная Корея будут против применения как химического, так и любого другого оружия, потому что это может привести к тому, что для всех стран (в том числе - и для диктаторских режимов), это будет означать смертельную опасность.

Ведь помимо экологических последствий, будут и экономические - Россию будут изолировать, причем санкции будут выглядеть блокадой, что будет запрещать поддерживать со страной какие-либо отношения.

Юрий Шулипа, директор Института исследования российской агрессии, специально для Главреда