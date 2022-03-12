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Если мир не поможет остановить Россию, он получит проблему голода

Лариса Билозир

Народный депутат Украины

12 марта 2022, 06:27

Из-за войны в Украине сорвется посевная, что грозит голодом многим странам мира.

Из-за войны Украина выпадет как поставщик зерна и другой аграрной продукции
Украина с целью обеспечения собственного населения приостановила экспорт ржи, овса, сахара, ограничила вывоз пшеницы, кукурузы, кур, яиц и подсолнечного масла / УНИАН

Срыв посевной в Украине приведет к голоду 1 миллиарда человек, мировому гуманитарному кризису, миграционному кризису в ЕС. Ведь Украина – это 11% экспортного рынка пшеницы, 18% кукурузы, 19% ячменя, 30% мирового производства подсолнечного масла.

Поэтому, если Россия немедленно не прекратит войну в Украине сорвется посевная. Тогда Украина в значительной степени или даже полностью выпадет как поставщик зерна и другой аграрной продукции.

Правительство Украины с целью обеспечения собственного населения приостановило экспорт ржи, овса, сахара, ограничило вывоз пшеницы, кукурузы, кур, яиц и подсолнечного масла. В условиях войны – это единственное правильное решение для обеспечения продовольственной безопасности нашей страны.

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Стоит отметить, что зерновые из Украины в большей степени поставляются в густонаселенные страны Северной и Средней Африки, Ближнего Востока и Южной Азии. Из Украины 22% зерна в Марокко (население составляет 37 млн человек), 26% в Египте (100 млн населения), 21% в Нигерии (200 млн населения). Доля украинской кукурузы на рынке Индонезии (280 млн населения) – 31%, на рынке Бангладеш – 27% (165 млн населения).

Странам, импортирующим украинское зерно, заместить колоссальный дефицит не удастся. Поскольку Канада и США будут продавать зерно на более платежеспособные рынки, а в Аргентине и Бразилии в этом году будет неурожай.

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Следовательно, если российская военная агрессия против Украины не будет прекращена немедленно, произойдет голод в макрорегионе с населением 1 млрд человек.

Последствиями будут:

  • глобальная дестабилизация;
  • мировой гуманитарный кризис;
  • нашествие мигрантов в ЕС из стран Южной Африки, Ближнего Востока и Южной Азии.

Лариса Билозир, народный депутат Украины

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война в Украине зерно вторжение России
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