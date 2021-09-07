УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Если драка оплачена, лица будут биты: чего ждать от нового политического сезона

Александр Кочетков

политический аналитик

7 сентября 2021, 18:06

Это Украина. Здесь безобидные поскакушки студентов могут перерасти в вооруженное восстание, сметающее неугодную власть.

Киев,Майдан
После визита в США поводы для протестов остаются / Reuters

С какой стати многие прогнозируют жаркую политическую осень? Это как "Воронья слободка" Ильфа и Петрова: если все заговорили о пожаре — непременно запылает. А у нас о протестной уличной активности не говорят, у нас готовятся. Если драка оплачена, лица будут биты. Увы, как правило, не у тех, у кого следовало бы.

Что поменял в раскладах довольно успешный, кстати сказать, визит Владимира Зеленского в США?

Прежде всего, никакого "добра" на перевыборы что Рады, что президента с целью обнулить первые три года правления, не было и быть не может. Это внутреннее решение нашей власти, которая да, придется согласовывать, но лишь тогда, когда у ОП возникнет непреодолимое решение это сделать. А пока уверенности нет. Пока наша власть — это флаг по имени Владимир Зеленский, который колышется на флагштоке по имени Андрей Ермак...

Читайте такжеПеревыборы превратятся в разгром президентской партии

Но денег нам дают, и дают достаточно, чтобы избежать обвала экономики в связи с выплатой госдолгов.

Реклама

Это хорошо, что американцы хотят взять под контроль нашу атомную энергетику и газовые хранилища. Это не позволит нашим дилетантам сотворить нечто скверное в таких важных сферах. Но западники будут требовать самоокупаемости. Поэтому цены на газ и электричество таки будут расти, несмотря на все заверения. И следовательно, тарифы тоже. И народу это очень не понравится.

Опять же "минск", хоть его и не упоминают, никуда не делся. Если к тебе недобрым вечерком подходит шпана, и ты закрываешь глаза, то хулиганы от этого никуда не исчезнут.

Так что и после визита в США поводы для протестов остаются.

Читайте такжеНовый "майдан" или досрочные выборы: чего ждать Украине осенью

Юлия Тимошенко будет критиковать власть за провалы в энергетике, коммуналке и, главное, задавать вопрос: "Где деньги, Зин?" То есть, Владимир Александрович, где те сказочные деньги, которые мутных потоком должны были хлынуть в бюджет после открытия рынка земли? Рынок уже есть, а денег — нет.

Петр Порошенко будет рассуждать о том, что развалено все, что он построил непосильным ледокольным трудом. А также, что "минск", который он сам заключил — это беда. Что торговля с агрессором, которую он развернул вместе с Виктором Медведчуком, это измена. А главная проблема совркеменности, что президентом нынче не он, а Зеленский.

Виктор Медведчук споет песню из домашних застенков, что у нас политические репрессии и зажми свободы слова. Вроде как не он, будучи при власти, организовывал точно такие репрессии и действовал еще более жестко и жестоко.

Активисты транснационалов вроде "Голоса" и подобных будут недовольны, что сфера образования, медицины и антикоррупции недостаточно ими контролируются. Хотя куда уж больше? И будут настаивать на увеличении своих (международных экспертов) квот, хотя они и так уже превратились в новую неконституционную ветвь власти.

Националисты, заметьте, не патриоты, а именно реестровые националисты тоже будут требовать чего-то несбыточного, типа переименования всех бывших улиц Ленина в улицы имени Бандеры. На самом деле, им нужны те же квоты на присутствие во власти, что и активистам транснационалов, но за их плечами не отсвечивает Госдеп, поэтому с квотами напряг.

И вот мы и увидим, продолжится ли уличный рестлинг после того, как в МВД пришел Денис Монастырский. Напомню, рестлинг — это такая показушная постановочная борьба на забаву публики, когда бойцы вроде как рвут друг друга зубами. А на деле согласовывают свои действия, как это было при Арсене Авакове.

Чем кончится? Да чем угодно. Это Украина. Здесь безобидные поскакушки студентов могут перерасти в вооруженное восстание, сметающее неугодную власть. И наоборот, мощнейшее добровольческое и волонтерское движение может сойти на нет и купиться на должностишки в Минобороны и объедки с барского тендерного стола.

В итоге может быть отставка правительства. Могут быть перевыборы Рады вместе с Кабмном. Может быть триумфальное переизбирание Владимира Зеленского. А может кончиться ничем — пошумят да разойдутся, как вечерние доминошники.

Не имея четких больших целей по перезапуску страны, нельзя достичь больших результатов.

viber
Евромайдан Александр Кочетков
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Финансовый гороскоп на неделю 6-12 сентября: выигрыш, неожиданная прибыль или корыстьФинансовый гороскоп на неделю 6-12 сентября: выигрыш, неожиданная прибыль или корысть Артрит: назван алкогольный напиток, который может защитить от болезненного состоянияАртрит: назван алкогольный напиток, который может защитить от болезненного состояния Умер легенда мирового кино Жан-Поль БельмондоУмер легенда мирового кино Жан-Поль Бельмондо Инсульт: простое упражнение, которое улучшает кровяное давление и снижает рискИнсульт: простое упражнение, которое улучшает кровяное давление и снижает риск Путин превращается в посмешищеПутин превращается в посмешище

Последние новости

19:15

Лежал без помощи 9 дней: в прокуратуре рассказали жуткие подробности о смерти Андрюши из Черкасс

19:09

Скандальный нардеп Кива сдал адвокатский экзамен Видео

19:08

Для тонуса и чтоб быстрее забеременеть: названы самые полезные специи для женщин

19:02

"Осталось на всю жизнь": Вакарчук поделился трогательной историей из детства

18:36

В Минздраве обнародовали правила работы школ на время карантина Видео

Реклама
18:29

Мать вызвала скорую только на пятый день: новые детали отравления детей грибами под Винницей Видео

18:27

Нутрициолог назвала самые здоровые сыры: девять видов Видео

18:15

Мэр Ивано-Франковска поручил найти рога и копыта у секретаря горсовета после прививки от COVID-19

18:06

Если драка оплачена, лица будут биты: чего ждать от нового политического сезона мнение

17:52

Шашлык дожаривать помогали спасатели: в Умани хасиды устроили зону барбекю прямо на балконе Видео

17:49

Арахамия проговорился о грядущем увольнении ряда министров: есть сложности

17:43

Календарь овуляции: как вычислить благоприятные дни для зачатия ребенка

17:39

"Виновата украинская разведка": в Крыму ФСБ арестовало татар по подозрению в теракте на газопроводе

17:30

Почему бульон стал модным суперфудом: названы семь невероятных преимуществ для здоровья Видео

17:27

Лунный календарь стрижек на неделю 6-12 сентября: лучшие дни для прически и маникюра

17:12

Приметы на 8 сентября: что нельзя делать в день Натальи и как не попасть в беду Видео

17:07

Украина в желтой зоне с 9 сентября: СМИ узнали о планах властей по усилению карантина Видео

17:05

Убил и ушел в другую комнату: в Днепре отец до смерти избил собственного сына

16:53

Менее 60%: в МОН раскрыли данные по уровню вакцинации в школах Видео

16:51

Оля Цибульская призналась, что ночевала с бомжами на вокзале

Реклама
16:27

"Об асфальт хряпну": маршрутчик-меломан набросился на пассажирку в Мариуполе

16:23

"Подвозил односельчанку": под Черновцами в жутком ДТП погибла молодая женщина

16:22

Вредны для здоровья тазовых органов: названы девять плохих "туалетных" привычек "по-маленькому" Видео

16:21

На Киевщине дедушка застрял под ванной: выбираться помогали спасатели Видео

16:01

Слава Каминская призналась, кто оплачивает ее песни после распада НеАнгелов

16:00

За три месяца Минэкономики Любченко не показало, что хочет помочь бизнесу - экономист

16:00

Гороскоп на 8 сентября для всех знаков Зодиака: убытки или выгодное предложение Видео

15:53

Школы Сумщины могут уйти на карантин: области светит "желтая" зона Видео

15:52

"Закрой рот, баран, скотыняка": на Полтавщине директор школы издевалась над 5-классником

15:48

Названа худшая привычка, которая повышает давление и усиливает появление тромбов Видео

15:43

Украина мчится к статусу основного союзника США вне НАТО: Рада соберется для обращения к Конгрессу

15:37

В Италии перед посадкой на самолет умерла украинская заробитчанка: ее обокрали Видео

15:37

Как заснуть: красный фрукт, который помогает "поддерживать сон" Видео

15:36

ФСБ и ГРУ – террористы: в Раде готовят удар по силовикам РФ Видео

15:34

Никто тотальный локдаун в Украине сейчас вводить не собирается - Комаровский Видео

15:27

Аэропорт Винницы получил первый транш на "Большую стройку" полосы и полную реконструкцию

15:22

"100 тысяч той, которая забеременеет после прививки": мэр Ивано-Франковска высказался по поводу вакцинации

14:57

В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли длинные платья сказочной красоты, в которых очень тепло Фото Видео

14:43

Малолетние полтавчане вдребезги разгромили местное кладбище: мальчикам по 7 лет

14:41

Лунный гороскоп на неделю 6-12 сентября: кредиты, козни недругов или перемены в жизни Видео

Реклама
14:37

"Приснилось, что должна убить": девушка с арбалетом объяснила стрельбу в школе Видео

14:32

В Киеве водитель трамвая прямо на дороге подрался с водителем мусоровоза

14:30

Ликвидация всех источников выбросов пыли: на Северном ГОКе завершают масштабный экологический проект

14:28

Автобус с украинцами разбился в Польше: много пострадавших

14:22

Участник Танцев со звездами попал в больницу с сильными болями

14:21

США на Донбассе и Будапештский меморандум: Резников назвал сценарии для прекращения войны с Россией

14:06

Зеленский - первый, Порошенко подкрадывается: новый президентский рейтинг

13:55

Болит ухо: пять лучших природных средств от боли в ухе Видео

13:52

Жуткая смерть 7-летнего ребенка в Черкассах: всплыли новые факты о скандальной семье Видео

13:34

"Ты разбудила во мне зверя": 38-летний мужчина терроризирует 11-классницу под Запорожьем

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять