Если драка оплачена, лица будут биты: чего ждать от нового политического сезона

После визита в США поводы для протестов остаются / Reuters

С какой стати многие прогнозируют жаркую политическую осень? Это как "Воронья слободка" Ильфа и Петрова: если все заговорили о пожаре — непременно запылает. А у нас о протестной уличной активности не говорят, у нас готовятся. Если драка оплачена, лица будут биты. Увы, как правило, не у тех, у кого следовало бы.

Что поменял в раскладах довольно успешный, кстати сказать, визит Владимира Зеленского в США?

Прежде всего, никакого "добра" на перевыборы что Рады, что президента с целью обнулить первые три года правления, не было и быть не может. Это внутреннее решение нашей власти, которая да, придется согласовывать, но лишь тогда, когда у ОП возникнет непреодолимое решение это сделать. А пока уверенности нет. Пока наша власть — это флаг по имени Владимир Зеленский, который колышется на флагштоке по имени Андрей Ермак...

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Но денег нам дают, и дают достаточно, чтобы избежать обвала экономики в связи с выплатой госдолгов.

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Это хорошо, что американцы хотят взять под контроль нашу атомную энергетику и газовые хранилища. Это не позволит нашим дилетантам сотворить нечто скверное в таких важных сферах. Но западники будут требовать самоокупаемости. Поэтому цены на газ и электричество таки будут расти, несмотря на все заверения. И следовательно, тарифы тоже. И народу это очень не понравится.

Опять же "минск", хоть его и не упоминают, никуда не делся. Если к тебе недобрым вечерком подходит шпана, и ты закрываешь глаза, то хулиганы от этого никуда не исчезнут.

Так что и после визита в США поводы для протестов остаются.

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Юлия Тимошенко будет критиковать власть за провалы в энергетике, коммуналке и, главное, задавать вопрос: "Где деньги, Зин?" То есть, Владимир Александрович, где те сказочные деньги, которые мутных потоком должны были хлынуть в бюджет после открытия рынка земли? Рынок уже есть, а денег — нет.

Петр Порошенко будет рассуждать о том, что развалено все, что он построил непосильным ледокольным трудом. А также, что "минск", который он сам заключил — это беда. Что торговля с агрессором, которую он развернул вместе с Виктором Медведчуком, это измена. А главная проблема совркеменности, что президентом нынче не он, а Зеленский.

Виктор Медведчук споет песню из домашних застенков, что у нас политические репрессии и зажми свободы слова. Вроде как не он, будучи при власти, организовывал точно такие репрессии и действовал еще более жестко и жестоко.

Активисты транснационалов вроде "Голоса" и подобных будут недовольны, что сфера образования, медицины и антикоррупции недостаточно ими контролируются. Хотя куда уж больше? И будут настаивать на увеличении своих (международных экспертов) квот, хотя они и так уже превратились в новую неконституционную ветвь власти.

Националисты, заметьте, не патриоты, а именно реестровые националисты тоже будут требовать чего-то несбыточного, типа переименования всех бывших улиц Ленина в улицы имени Бандеры. На самом деле, им нужны те же квоты на присутствие во власти, что и активистам транснационалов, но за их плечами не отсвечивает Госдеп, поэтому с квотами напряг.

И вот мы и увидим, продолжится ли уличный рестлинг после того, как в МВД пришел Денис Монастырский. Напомню, рестлинг — это такая показушная постановочная борьба на забаву публики, когда бойцы вроде как рвут друг друга зубами. А на деле согласовывают свои действия, как это было при Арсене Авакове.

Чем кончится? Да чем угодно. Это Украина. Здесь безобидные поскакушки студентов могут перерасти в вооруженное восстание, сметающее неугодную власть. И наоборот, мощнейшее добровольческое и волонтерское движение может сойти на нет и купиться на должностишки в Минобороны и объедки с барского тендерного стола.

В итоге может быть отставка правительства. Могут быть перевыборы Рады вместе с Кабмном. Может быть триумфальное переизбирание Владимира Зеленского. А может кончиться ничем — пошумят да разойдутся, как вечерние доминошники.

Не имея четких больших целей по перезапуску страны, нельзя достичь больших результатов.