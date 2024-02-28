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Если дать команду "фас!", то сидеть будут все

Юрий Касьянов
28 февраля 2024, 19:10
Ни о каком развитии, создании новых дронов в таких условиях и говорить не приходится.
Если дать команду 'фас!', то сидеть будут все
Украина / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Если бы сегодня Николас Кейдж сыграл оружейного барона в фильме о российско-украинской войне, его образ на экране был бы страшнее самого Пашинского в жизни.

Никто в украинской оборонке не может быть белым и пушистым. Если дать команду "фас!" - сидеть будут все. А если не сядут, то пойдут по миру, а их конструкторы, инженеры, электронщики, программисты сгниют в окопах под Авдеевкой.

В прошлом году, в связи с арестом Щиголя (председатель Госспецсвязи) или в связи с нехваткой денег, ГССЗЗЗИ, назначенный оператором по закупке дронов, не заключал контракты с производителями с лета до ноября.

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То есть, производители выживали без контрактов, проедая 25% прибыли, полученных в начале года. Ни о каком развитии, создании новых дронов в таких условиях и говорить не приходится.

В ноябре заключили таки контракты со сроком исполнения - до конца года. То есть, там где цикл изготовления беспилотников занимал несколько месяцев, теперь надо было уложиться в 45 дней... Производители поскулили, поскрипели зубами, но дроны нужны армии, да и зарплаты надо людям платить.

Получили предоплаты, закупили комплектующие. Почти все комплектующие - китайские, зарубежные, срок поставки - 2-4 месяца, а самолеты и коптеры надо отдать за 45 дней... Что делать? - Стали лихорадочно скупать комплектующие где попало за наличные, по пейпелу, везти "в серую", контрабандой.

Контракты выполнили, ура! На Новый год президент пообещал миллион дронов (фпв), Камышин - еще 100 тыс наших "ланцетов", и 10 тыс наших "шахедов". Пообещали деньги. Начали "реформу" в Минобороны, запустили Агентство оборонных закупок с сотней жирных менеджеров с дипломами МВА, и все...

Два месяца прошло - контрактов нет. 25% прибыли предприятия давно проели. Денег в бюджете тоже нет - 17 млрд грн снова срочно выделили на дороги. Новая команда в Генштабе вручную делит крохи между производителями, решая, кому закрываться, кому дальше работать. Военкомы хищно караулят у заводских ворот, оформляя в штурмовики ненужных теперь инженеров и рабочих. Директора компаний ожидают повесток в суд по делам о банкротстве и неуплате налогов. И наконец пришли никому теперь ненужные комплектующие, закупленные по последнему контракту прошлого года.

Вот так выглядит типичная работа типичной украинской компании по производству дронов. Николас Кейдж в роли "барона" в конце такого фильма застрелился бы.

Кто такой Юрий Касьянов

Военнослужащий ВСУ, волонтер, активист инициативы "Армия SOS", руководитель инициативы "A.Drones". Радиоинженер, специалист по аэроразведке. Занимается производством дронов и БПЛА для украинской армии и непосредственно аэроразведкой, основал общественное опытно-конструкторское бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV".

Окончил Киевское Высшее военно-авиационное инженерное училище в 1991-м, попал по распределению служить в Беларусь. Вернулся в Украину в 2001 году.

На своих страницах в соцсетях активно анализирует ситуацию на фронте.

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Юрий Касьянов Украина
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