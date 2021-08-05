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Если бы мы прислушивались к таким, как Марчук

Виталий Портников

Публицист, журналист

5 августа 2021, 19:28

Марчук был сторонником евроатлантической интеграции. Именно благодаря ему тезис о евроинтеграции попал в стратегию украинской национальной безопасности.

Евгений Марчук
Евгений Марчук был сторонником евроатлантической интеграции Украины / УНИАН

Хочу сегодня вместе с вами попрощаться с Евгением Марчуком - одним из немногих людей в нашей политике, которые заслуживают звания государственника. Не так много людей, которым удалось переосмыслить свой советский опыт. А у Евгения Марчука это был очень большой советский опыт, потому что он почти всю свою жизнь работал в Комитете государственной безопасности УССР.

Однако Марчук сделал из этой работы другие выводы, чем сделали российские чекисты. Скажем, Владимир Путин понял, что надо поставить спецслужбы над государством и превратить их в союзников олигархов.

У Евгения Марчука всегда было другое видение государственности: свои институты, патриотизм, специальные службы, которые защищают государство, а не тех, кто государство разворовывает.

К сожалению, такой подход в девяностые годы не разделялся большинством людей в украинском обществе. Так случилось, что на выборах президента Украины в 1994 году именно Евгений Марчук оказался тем человеком, который хранил идею государственности в высшей украинской власти.

Когда Кучма уволил Марчука с должности главы украинского правительства с удивительной формулировкой - за формирование собственного политического имиджа - в то время начался период формирования этого олигархического государства, в котором мы с вами сейчас живем. Потом преемником Марчука на посту премьер-министра стал Павел Лазаренко - человек, при котором все начиналось.

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Марчук приложил много усилий, чтобы именно в то время украинские институты были способны защищать интересы государства. Именно он был во главе той операции, которая сорвал первую российскую спецоперацию по захвату Крыма. Это было в ельцинские времена.

Оказалось, что это просто на десятилетие отложило российскую аннексию. В годы Виктора Януковича были созданы идеальные условия для аннексии полуострова.

Читайте такжеУмер бывший премьер-министр Украины, первый глава СБУ Евгений МарчукЕвгений Марчук возглавлял украинскую делегацию на переговорах по Черноморскому флоту. Давление с российской стороны было ужасным, но не только с российской. Президент Украины Леонид Кучма очень хотел видеть в Киеве российского президента Бориса Ельцина, и ради этого визита и подписания так называемого большого договора между Россией и Украиной был готов на серьезные компромиссы. Однако Евгению Марчуку удалось определить достаточно четкие временные параметры пребывания российского контингента в Крыму. Но самое главное то, что Марчуку удалось определить четкие технические параметры, которые предотвратили превращение Черноморского флота на какой-то современный контингент.

И Черноморский флот ожидала судьба металлолома, если бы не изменения в украинской позиции уже во времена Виктора Януковича, если бы не Харьковские соглашения, которые превратили Черноморский флот в идеальный оккупационный контингент для Крыма, что и произошло вскоре.

Читайте такжеСмерть Евгения Марчука: в СБУ назвали причинуЕвгений Марчук был сторонником евроатлантической интеграции Украины. Именно благодаря ему тезис о евроинтеграции Украины попал в стратегию украинской национальной безопасности. И это тогда, когда большинство украинцев выступали против НАТО - для них НАТО оставалось враждебным союзом. Сами они видели свое будущее в союзе с Российской Федерацией. Это продолжалось фактически до оранжевой революции. Люди поняли смысл его позиции только после нападения России.

Если бы мы прислушивались к таким, как Марчук, то и Крым был бы частью Украины, и никакой войны на Донбассе бы не было. Ну да, Россия выступила бы с какими-то нотами о вступлении Украины в НАТО. Но согласитесь, ноты - это не танки.

...Масштаб политика, как правило, не имеет большого значения, когда нет общественного запроса. Что, конечно же, не отменяет значимости фигуры самого Марчука для трех десятилетий украинской государственности. Он хотя бы пытался.

Виталий Портников Евгений Марчук
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