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Эскалация между Израилем и Газой: промежуточные выводы

Илия Куса
7 октября 2023, 20:27 обновлено 7 октября, 20:27
Пока что, война идёт между Газой и Израилем, как всегда. Говорить о какой-то войне апокалиптических региональных масштабов нельзя.
Война в Израиле
Война в Израиле / Коллаж Главред, фото скриншот

По очередной эскалации между Израилем и Газой.

1. Израиль оказался явно не готов к такому. И это отразится на внутриполитических раскладах после завершения боевых действий. Возможно, даже приведёт к отставке правительства, как это было в 2021 году.

2. Боевики ХАМАС совершили комбинированную атаку с использованием ракетных ударов, беспилотников со взрывчаткой, мобильных малочисленных ДРГ, дельтапланов. На лицо явное изменение тактики по сравнению с предыдущими операциями, что позволило им проникнуть на территорию Израиля, захватить базу пограничников и даже несколько населённых пунктов.

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3. Пока что, война идёт между Газой и Израилем, как всегда. Говорить о какой-то войне апокалиптических региональных масштабов нельзя. На Западном берегу пока неясно, будет ли восстание или нет. "Хезболла" к войне не присоединялась, как и группировки Ирана в Сирии. Надо смотреть.

4. Эскалация могла быть связана с желанием боевиков ХАМАС сорвать заключение политической сделки Израиля и Саудовской Аравии. Арабские страны теперь будут вынуждены реагировать, и не смогут явно поддержать Израиль из-за того, что их население симпатизирует палестинцам. Это может поставить на паузу нормализацию Израиля и Саудии, но вряд ли развалит её окончательно.

5. Нетаньяху будет вынужден реагировать, в том числе чтобы не потерять лицо окончательно. Возможно, пойдет на наземную военную операцию в Газе, которая будет сложной, дорогостоящей и кровавой, и непонятно, чем закончится, учитывая, что ответа на вопрос "Что делать с Газой?" ни у кого уже много лет нет.

Кто такой Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего".

По образованию Илия – аналитик-международник. Учился в Институте международных отношений в Киеве по специальности "Международная информация". У него есть опыт работы журналистом: редактором международных новостей и корреспондентом, а также какое-то время он работал переводчиком. На должности аналитика сотрудничал с рядом общественных организаций в Украине, на его счету немало публикаций в различных изданиях на тему международной политики, прежде всего на тему Ближнего Востока.

Владеет английским и арабским языками.

Исследовательские интересы: геополитика, международная безопасность, борьба с терроризмом, Ближний Восток, внешняя политика.

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Израиль сектор Газа Илия Куса
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