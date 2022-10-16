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Еще одним диктатором в Европе станет меньше

Александр Кочетков

политический аналитик

16 октября 2022, 08:28

Восстания противников Лукашенко не прогнозирую: могли бы — уже восстали бы. Но ситуация в Беларуси резко станет взрывоопасной.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко драпанет в недоимперию, считает Кочетков / Reuters

С самого начала считаю, что лукашенковская Беларусь присоединится к вторжению недоимперии. Потому что смешные отговорки бульбодуче, что, мол, он охраняет тылы россиянской армии от нападения Украины и НАТО, способны убедить только его сына Колю.

Хотя если по-трезвому, то какое нападение?! Польша выстроила семиметровый забор на границе с Беларусью. Украина заминировала все дороги, ведущие в Беларусь. Мы что, по своим минам наступать собрались?

Так что для меня вопрос всегда стоял лишь "Когда?". После саммита СНГ в Алма-Аты, где чемоданного фюрерка игнорят даже бывшие верные вассалы вроде Пашиняна, втягивание Беларуси в войну, похоже, переходит в практическую плоскость. Потому что у Путина критический (дай Бог, завершающий) период.

Выглядит это следующим образом.

Россиянский Генштаб перебросит в Беларусь до 20.000 своих войск, которые в значительной степени будут состоять из необстрелянных могилизованных. В рамках создания единой группировки войск, анонсированной Лукашенко, к ним добавят еще тысяч 10 беларусов, тоже воевавших более полувека назад. Плюс расконсервированную в Беларуси технику советских времен. Командование у этой группировки — российское. Поэтому новобранцев, конечно, подрессируют на полигоне насчет хождения строевым шагом, а потом бросят в Украину.

Опять брать Киев за три дня. Через Чернобыльскую зону. Ну, россиянские бараны-то пойдут, они уже раз ходили, теперь по ночам светятся и зубы выпадают. А вот насчет беларусов есть сомнения.

Или задача будет еще более масштабная и утопическая: наступать на Ровно-Черновцы, чтобы перерезать нашу военную логистику из Польши.

В любом случае, по уже складывающейся традиции этой войны, результат окажется противоположным задумываемому в Кремле. Опять же, определенность всегда лучше поля вариантов. Наша группировка, которая вынуждена караулить возможный прорыв из Беларуси, займется делом. А дорог там мало, и все пристреляны.

Наконец-то стартовые позиции российских ракет в Беларуси, которыми терроризируют Украину, станут нашими законными целями. А также другие военные объекты на этой территории.

Восстания противников Лукашенко не прогнозирую: могли бы — уже восстали. Но ситуация в Беларуси резко станет взрывоопасной. И несмотря на все свои понтовитые фото с автоматом, когда припечет, бульбофюрер драпанет в недоимперию. Вместе с Януковичем они будут колоть дрова и ломать ручки, рассуждая о неизбывном коварстве англосаксов.

Источник

война в Украине Александр Лукашенко Александр Кочетков
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