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Эпидемия - это прекрасный повод для структурирования общества

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

31 октября 2021, 07:45

Если вы вакцинировались, то как вас, допустим, касаются проблемы нового локдауна? Да, по большому счету, не особо.

коронавирус маска covid-19
Раскол по поводу вакцинации ни к чему не приведет / Getty

Глядя на углубляющийся срач между ваксами и антиваксами, я могу сказать одно: "Громадяни, берегите свои нервные клетки!". Перестаньте переживать за наших громадян больше, чем они готовы сами себя переживать. Ведь это Меркель говорила по поводу Украины. И ведь она полностью права оказалась. Спустя 8 лет после Майдана, Украина находится в таком же жалком состоянии, как и до. Что изменилось из-за того, что мы пересрались тогда? Принципиально ничего.

Весь этот срач по поводу вакцинации ни к чему не приведет. Потому что наше общество живет инстинктами и верованиями. Я в мае 2020 года после первого локдауна писал, что самая оптимальная форма борьбы с короной для Украины - решительно делать вид, что нам не страшны потери. Собственно говоря, все так и делают. Власть, пилила бабло из ковидфонда, когда можно было лучше подготовиться. Власти плевать на людей, потому что она сама плоть от плоти народа. Все, кто хотели вакцинироваться пошли и это сделали. Какой смысл говорить людям, которые бесстрашно бухали во времена катастрофы в Чернобыле, что невакцинированные в 14 раз чаще попадают в реанимацию? Ведь они и так всегда решительно смотрели в лицо опасности. Это как харьковский мажор, который искренне уверен, что папа откупит от суда. И переменить его взгляды может только суровое решение суда . И то не факт.

Читайте такжеCOVID-вакцинация не поможет: украинцам назвали сроки резкого ухудшения ситуацииПоэтому эпидемия - это прекрасный повод для структурирования общества, где кладбище маркер такой структуризации. Точнее говоря, один из маркеров. Если вы вакцинировались, то как вас, допустим, касаются проблемы нового локдауна? Да, по большому счету, не особо.

Например, закрывают школы на локдаун? Ну, это проблемы тех, кто не вакцинировался. Наша школа продолжает работу с понедельника. Все учителя вакцинированные. Потому что понимают, что это их деньги. Не будут дети получать знания, родители не будут платить деньги. Все, логика простая.

Идем дальше. Любимые рестораны будут дальше работать, потому что сотрудники вакцинированные. Вы как ходили туда, так и будете ходить. Ну, если вы вакцинировались. Не вакцинировались? Прекрасно работает доставка. Более того, я уверен на 100 %, что все рестораны будут игнорировать правила. Все ж прекрасно знают, что в этой стране все правила понарошку. Точнее говоря, правила для того, чтобы какие-то руководящие страты зарабатывали на этом. Проверяющие получат бабло, рестораны внесут это бабло в ваш чек. Вакцинированный вы или нет, вы одинаково заплатите больше.

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А то, что там кто-то помрет, так когда у нас общество горевало? У нас знакомая женщина похоронила мать из-за ковида. Думаете она вакцинировалась? Нет. Так почему мы должны переживать по поводу ее утраты и возможной угрозы для нее со стороны проклятого вируса? Ведь она тоже не переживает, что мы укололись вакцинами, которые не прошли все испытания и бла-бла-бла. Вы же не видели, чтобы невакцинированные кидались под поезда из-за того, чтобы спасти вакцинирующихся? Так чего ж вы переживаете за них? Вакцинирующиеся рискуют получить побочки. Невакцинирующиеся рискуют помереть. Это их выбор. Его можно не уважать, но можно принять. Давайте посмотрим чем это закончится.

Если ваксы правы, то вирус выкосит какую-то часть антиваксов и они сами придут к мысли, что надо бы что-то сделать. А может и не придут.

Если правы антиваксы, то какая-то часть ваксов телепортацией в другой мир докажет, что не нужно верить западным и китайским фармкомпаниям и лучше полагаться на естественный иммунитет. Они обязательно не постесняются сказать это корчащимся в агонии ваксам.

При любом исходе эпидемии населения в Украине будет меньше, чем до начала, а одна из сторон будет довольна своим правильным выбором. Однако и первых, и вторых будет дрючить государство, потому что для него и ваксы, и антиваксы тупо расходный материал, который можно драть как сидорову козу. И так будет здесь всегда, пока украинцам будет насрать друг на друга. И даже когда гигантский метеорит своей тенью закроет половину горизонта, у нас будут неистово проклинать друг друга за неправильную интерпретацию угрозы.

viber
вакцинация
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