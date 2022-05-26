Эльфы поняли, что они - орки: как украинцы открывают глаза на россиян всему миру

Каждый день освободительной борьбы Украины против агрессии лишает Россию будущего / УНИАН

За эти три месяца страшной войны россияне и украинцы много узнали о себе и мире. Россияне думали, что они великие и хорошие, но произошел удивительный парадокс, феномен: "путинские эльфы" узнали о существовании зеркала и ужаснулись - оказывается, что они не хорошие "эльфы", а страшные "орки" и их никто в мире не любит, даже терпеливые китайцы.

Самое обидное для российских орков, это то, что зеркало оказалось в руках у украинцев, а не орков. За это они страшно разозлились на украинцев, мучают их, разрушают их дома, убивают граждан Украины.

Они не понимают, что дело не в Украине, а в агрессивной и примитивной природе путинской России, не позволяющей ей противодействовать злу.

Наоборот, путинская Россия использует зло, агрессию, насилие как единственный аргумент для доказательства своего культурного и геополитического превосходства в мире. И чем агрессивнее ведет себя Россия в мире, тем сильнее она чувствует себя живой. Это у них называется "возращение субъектности и великой международной роли России в мире".

Весь мир испугался вероломной агрессии России против Украины, но россияне злятся не на себя, не сожалеют о страшной геополитической ошибке, допущенной их политическим руководителем Путиным, а злятся на яростно сопротивляющуюся и побеждающую Украину.

Читайте такжеКремль выбрал новую стратегию, или Почему война в Украине растянется на месяцыИбо каждый день освободительной борьбы Украины против агрессии лишает Россию будущего и уменьшает ее историческое предназначение в этом мире.

Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"