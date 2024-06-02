Экономика и аэродромы: в чем стратегический просчет?

Думаю вы не раз слышали такой аргумент, что ФПИ стоимостью в 500 баксов уничтожает технику в несколько миллионов долл? И именно на этой основе базируется "концепция асимметричной войны", которую сейчас пропагандирует очень большое количество людей в Украине.
Тем не менее, лично я вижу определенные недостатки этой концепции, которые приводят к стратегическим просчетам.
Один из таких заключается в том, что эта концепция работает пока объем затрат на входе существенно превышает размер нанесенного ущерба на выходе. И что самое главное, что это можно подтвердить.
Однако, по мере роста риска неудачи, возникновения дополнительных барьеров сама концепция будет терять свою привлекательность. Если не в целом, то в конкретном случае. Отдавая предпочтение другим целям, где она работает.
Поясню. Допустим, что один БПЛА-камикадзе стоит 50 тыс долл, а цель Ту-95 - стоит 25 млн долл. На первый взгляд вроде бы привлекательно. Но если предположить, что для уничтожения или повреждения одной цели надо запустить 50-100 БПЛА общей стоимостью в 2,5-5 млн долл, то концепция выглядит уже не такой привлекательной.
Более того, учитывая огромное количество потенциальных целей с одной стороны и ограниченного финансирования с другой, всегда выглядит более привлекательным атаковать цели с большими шансами на успех, которые позволят отрапортовать об успехе операции и получить дополнительное финансирование на следующую.
Поэтому я более чем убежден, что НПЗ врага являются более интересными целями из-за того, что они проще. Там легче получить результат. А при наличии результата, проще получить финансирование и обосновать рост расходов.
Ошибочность же данной позиции заключается в том, что выбирая более простые цели и игнорируя более сложные, не учитывается потенциальный ущерб для нас от функционирования более сложной цели.
И если бы кто-то сел посчитал реальные убытки, которые нам нанесла казнь, или даже тактическая авиация, то сумма бы вышла в десятки миллиардов долл. А это в свою очередь стало бы стимулом пересмотреть все другие концепции и убеждения.
Кто такой Павел Вернивский?
Павел Вернивский - экономист, аналитик, эксперт Института им. Александра Поля. Специализируется на макроэкономике, истории экономики.
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