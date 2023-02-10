Эффективность ракетного удара - задержка поездов на 5-30 минут

Удар на 10 февраля было легко спрогнозировать. Накопительный потенциал ракет известен и он не блещет показателями.

Эффективность удара - задержка поездов на 5-30 минут, считает Коваленко / Главред

Оккупанты радостно хлопают в ладоши от того, что в Украине поезда задерживаются на 5-30 минут.

Ого, результат!

Какие же вы жалкие...

Удар на 10 февраля было легко спрогнозировать. Накопительный потенциал ракет известен и он не блещет показателями. Эффективность ударов...

Эффективность удара - задержка поездов на 5-30 минут. К вечеру графики будут восстановлены и эта эффективность обнуляется за считанные часы.

С 10.10.2022 россия наносит ракетные удары по Украине, которые никак не влияют на события в зоне БД и не дестабилизируют социально-общественную обстановку в стране.

Но, дурачки, радуются каждому ракетному удару, хлопают в ладоши от отключения света, падения интернета или задержки поездов в Украине.

Всё было до банального предсказуемо.

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