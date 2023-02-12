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Эффект плацебо для суицидников, или Как россияне готовятся к встрече с "Леопардами"

Александр Коваленко

блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление"

12 февраля 2023, 19:20
Россияне не на шутку опасаются встречи с танками западного образца, опережающими их антиквариат на поколение, если не на два или даже более.
Российские военные, Александр Коваленко
Александр Коваленко рассказал, как россияне готовятся к встрече с "Леопардами" / Минобороны РФ, скрин

В ожидании Leopard-2 российские танкисты кустарно повышают защиту своих танков.

Танкисты РОВ повсеместно пытаются увеличить выживаемость своей техники кустарными методами, устанавливая дополнительную защиту в режиме "в гараже" и "на коленке".

Это обусловлено тем, что имеющие огромное количество ослабленных зон, по сравнению с западной техникой, российские (читай, советские) танки так и не обзавелись в заводских условиях серийной и качественной модернизацией, обеспечивающей необходимый уровень выживаемости.

Так, в танковых подразделениях РОВ на Т-72Б3 устанавливают на ослабленные зоны дополнительные модули динамической защиты "Контакт-5", а так же на зону на крыше башни выше маски орудия и возле люка механика-водителя на верхней трети лобового бронелиста.

Также отмечается размещение на башне танков Т-72Б3, особенно крыше, динамической защиты Реликт-1. То есть, если завод проблему повышения защиты не решил, так шуруповёрт в помощь?

Отмечу, что ДЗ "Реликт-1" предназначен для обеспечения защиты бортовых секций.

Если заканчивать тему с нестандартным применением ДЗ "Реликт-1", то её можно сейчас видеть и на нижней лобовой детали российских танков, аналогично кустарно устанавливаемых, практически в полевых условиях. При этом, порою, экипажи жертвуют защитой бортов.

Недостатки лобового бронирования танков Т-72 известны со времён их создания, но "великий", "могучий" и "не имеющий аналогов в мире" ВПК россии это проблему не может решить до сих пор. Ибо нет комплексного подхода и технической, а так же технологической возможности.

Так же на танках Т-72 на блоки динамической защиты "Контакт-5" на бортах башни танка сейчас повсеместно стараются крепить резиновые "лопухи", на которых установлены блоки ДЗ "Контакт-1". Таким образом кулибины пытаются повысить бронирование погона башни.

Учитывая то, насколько массовый эффект приобретает такая кустарная "модернизация" российских танков, можно говорить о том, что не имея возможности обеспечить заводское повышение уровня защиты ОБТ, командование РОВ дало команду повышать оную кустарно.

Что же, россияне не на шутку опасаются встречи с танками западного образца, опережающими их антиквариат на поколение, если не на два или даже более. Но, примитивные ДЗ на болтах и резинотканевые накладки, как-то не особо впечатляют и больше похожи на эффект плацебо для суицидников.

Источник

война в Украине Александр Коваленко Танк Leopard 2
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