УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Единственная возможность Путина спастись – передать власть преемнику

Леонид Невзлин
5 июля 2023, 19:20
11
Что будет дальше? Мафиозные войны, разборки, нападения и грабежи на территории, переставшей быть государством.
Владимир Путин
Единственная возможность Путина спастись – передать власть преемнику, считает Невзлин / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Россия растеряла все атрибуты государства. Границ у нее нет. Право не действует. Вместо аппарата управления – deep state и система его обслуживания. "Патриотизм" стал национальной валютой, на которую можно купить от места в институте до права убивать безнаказанно. Монополия государства на насилие, таким образом, тоже отдана во франчайзинг.

Когда россияне вдруг задаются вопросами – а где следственный комитет, где вообще хоть какая-то реакция государства в виде действий на похищение и избиение в Чечне, они не видят, что государства-то у них уже и нет. Есть мафия, подменившая собой государство. Наивно ждать от нее борьбы с самой собой.

В этом криминально-бюрократическом гибриде довольно долго была внешняя стабильность, которую обеспечивал Путин в качестве арбитра, уравновешивая и используя в интересах мафиозной верхушки формальные (действующие от имени государства) и неформальные (действующие в теневом режиме договоренностей, секретных поручений и понятий) силы. Но арбитр ослаб, одрях, да и раньше не отличался высоким интеллектом. Он совершает одну ошибку за другой.

видео дня

Самая большая промашка Путина во внутренней политике – решение в публичном пространстве встать на сторону Шойгу, вытеснив ЧВК "Вагнер" с Пригожиным за пределы РФ. Что автоматически нарушило систему противовесов и усилило Кадырова с Делимхановым и "Ахматом". Хотя, на самом деле, Путин по-прежнему никуда не денется от взаимодействия с Пригожиным, но внешне ситуация выглядит временным выигрышем Шойгу и приближением Кадырова к телу верховного босса.

Что будет дальше? Мафиозные войны/разборки, нападения и грабежи на территории, переставшей быть государством. Кто хитрее, умнее, сильнее, безжалостней и привлекательней для народа – имеет шанс. И это, конечно, уже не Путин. Из имеющихся сил выигрышней всех выглядит Пригожин. Единственная возможность у Путина спастись – передать власть преемнику, который сможет гарантировать ему безопасность, а также обеспечить баланс интересов всех кланов. Если территория не развалится к тому времени под нашествием черных лебедей.

Источник

Кто такой Леонид Невзлин

Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

Владимир Путин Леонид Невзлин
Реклама

Главное за день

Кадыров со своей 60-тысячной армией будет воевать за независимую Чечню – Маломуж

Кадыров со своей 60-тысячной армией будет воевать за независимую Чечню – Маломуж

19:08 Украина
В Грузии резко отказались от консультаций с Украиной по передаче Саакашвили

В Грузии резко отказались от консультаций с Украиной по передаче Саакашвили

18:28 Мир
Много "скорых" и полиции: в Шевченковском суде Киева случился взрыв

Много "скорых" и полиции: в Шевченковском суде Киева случился взрыв

18:22 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:26

Злата Огневич пожаловалась на соседей, которые заявили на нее в полицию

19:20

Единственная возможность Путина спастись – передать власть преемникумнение

19:08

Кадыров со своей 60-тысячной армией будет воевать за независимую Чечню – МаломужВидео

18:43

Вот это цветник: Марк Цукерберг показал всех своих женщин на одном фото

18:28

В Грузии резко отказались от консультаций с Украиной по передаче Саакашвили

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

18:22

Много "скорых" и полиции: в Шевченковском суде Киева случился взрывФотоВидео

18:09

Шварцеггер рассказал, как хотел "Терминатором 2" утереть нос Сталлоне

18:04

Можно ли остановить машинку во время стирки: 4 способа правильной экстренной остановки

17:46

Как не испачкать руки свеклой: три идеальных способа

Реклама
17:34

Пивная встает на дыбы, когда слышит имя пса: мужчина поведал упоительную историю

17:25

"Приходится выгрызать зубами": Подоляк разнес Запад за медленные поставки оружия

17:12

Суд вынес новый приговор блогеру Вороновой за съемку работы ПВО: адвокат отказался обжаловать

17:00

Лучше не рисковать: 4 предмета, которые не стоит ставить в микроволновку

17:00

Обвинил США: Медведев выдал абсурдное заявление об "окончании войны за пару дней"Видео

16:45

В Украину несется аномальное пекло: ударит сильнейшая жара

16:44

Как определить, что перед вами некачественные суши: сушисты раскрыли секреты

16:41

Валерий Маркус. Заявление Пискуна о потерях - концентрат бредаВидеоблоги

16:40

РФ вывела часть войск с Запорожской АЭС на протяжении последних дней – Sky News

16:31

Путинист Лепс похвастал,что уже заплатил деньги за подбитый Leopard

16:26

Зачем они начали бить по похоронным процессиям и кафемнение

Реклама
16:15

Зеленский – о бунте Пригожина: половина России поддержала мятеж ЧВК Вагнер

16:05

Никто не устоит от такой закуски: рулетики без духовки и лишней возни - рецепт

16:00

Ракета Storm Shadow в действии: в ВСУ раскрыли, как ударили по Чонгарскому мосту

15:57

Favbet Foundation вместе с фондом Романа Зозули передал ВСУ очередной внедорожник

15:55

В кляре, муке и даже без нее: как нужно правильно жарить рыбу на сковороде

15:51

"Я в шоке": заплаканная жена Виктора Павлика рассказала об обследовании 2-летнего сына

15:32

Нужно всего 3 "порошка": мастер поделился уловкой для очистки раковиныВидео

15:24

Результат налицо за 1 секунду : чем убрать разводы на сантехнике

15:16

Новая карьера: чем сейчас занимается Вадим Олейник из группы ДиО.фильмы

15:12

У НАТО год для решения по Украине, в США к власти может придти Трамп – Times

14:52

Девушку выбросили из кафе за замечание о песнях Лепса: скандал набрал новых оборотов

14:48

Защищал Украину с февраля 2022 года: Луценко заявил об уходе из ВСУ

14:42

Слово "брюки" в украинском языке: Авраменко указал на грубую ошибку

14:28

Сразу после брачной ночи: мужчина подал на развод спустя сутки после свадьбы

14:23

Денис Казанский. Гиркин признал, что Мозгового ликвидировал генерал ГРУ АлексеевВидеоблоги

14:05

Дженнифер Лопес получила в Сети на орехи из-за видео об алкоголе

13:55

Данилко решил силой омолодить свою "маму" и показал фото

13:42

Вы точно об этом не знали: девушка показала, как сделать, чтобы пыль не садилась

13:35

Взрослые и счастливые: детей Анджелины Джоли подловили на прогулкеВидео

13:32

"Маричка и Антон развелись": Притула описал общение с проросийским Молочным

Реклама
13:32

Защита АЭС и не только: Зеленский созвал срочно всех командующих на Ставку

13:28

Решение саммита НАТО в Вильнюсе удовлетворит Украину - президент Литвы

13:20

Фартовее не бывает: 4 знака зодиака, которые привлекают удачу и деньги

13:00

Отключения света уже летом: эксперт пояснил, когда ждать неприятный сюрприз

12:34

Путин испугался бунта "вагнеровцев" и сбежал из Москвы - Ходорковский

12:17

Тает на глазах: в сети затравили популярную российскую телеведущую

12:08

США восторгались, КНР не поверила: Резников рассказал о реакции на сбитые "Кинжалы"

12:02

Девушка с легкостью отмывает старые липкие банки: нужен всего 1 ингредиент

11:59

"Живет с мужчиной": в сети появилось фото взрослой дочери Волочковой

11:55

Гороскоп Таро на июль 2023: Стрельцам - победа, Скорпионам - борьба, Козерогам - деньгиВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Погода веснаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять