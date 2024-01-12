Дымовая завеса вокруг мобилизационного закона

Но хочу успокоить всех заинтересованных: не получится из этого мобилизационного ковида ничего реального.

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Как известно, Кабмин подал в Верховную Раду свой скандальный законопроект №10378 относительно изменений в порядок мобилизации. Хотя по логике такой законопроект должен был вносить Верховный главнокомандующий — президент Украины.

В законопроекте полно новаций, которых мир еще не видел. И вряд ли увидит. В частности, военкомам предлагается предоставить право принимать решение об аресте имущества уклониста от мобилизации и блокировании его банковских счетов. И еще много чего. При чем, без всякой возможности гражданина обжаловать такие действия.

Короче, законотворческий бред с перечеркиванием Конституции Украины. Если авторитарные режимы еще называют полицейскими, то у нас хотят создать военкомовский? Чтобы семьи военкомов в Европе уже не отдельные виллы искупали, а целые кварталы...

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Конечно, нардепы не могли оказаться в стороне от этой законодательной бессмыслицы и подали еще 4 своих законопроекта, чем запутали все окончательно. Сейчас в этом тумане могут сориентироваться отдельные эксперты, но не граждане, которые, собственно, мобилизации подлежат. Что, по моему убеждению, и входило в замысел власти.

Но хочу успокоить всех заинтересованных: не получится из этого мобилизационного ковида ничего реального. Потому что этот законопроект - не о том, как усилить ВСУ, а о том, как еще сильнее прижать наше общество.

Любой работающий закон - это точно сформулированное и юридически оформленное согласие общества на предложения властей, что определенные процессы будут происходить по определенным правилам. Если такого согласия общества нет, то власти придется применять силу.

Так она и сейчас ее применяет! Все же видели, как людей "мобилизуют" прямо на улицах. И этот беспредел продолжится. А те, кто воевать не желает, продолжат прятаться, переплывать реки зимой, бродить по контрабандным тропам. А еще покупать различные отмазки от мобилизации, цена за которые существенно вырастет.

То есть, сущностных изменений не произойдет. И в ВСУ не придет действительно боеспособное пополнение. Потому что вместо демократических принципов мобилизации — справедливости и поощрения — власть пытается использовать преимущественно авторитарное — принуждение.

Так же, как, например, в фискализации украинского бизнеса... Бездействовать так хватает ума даже у диктаторской недоимперии...

Кстати, считаю, что наиболее одиозные нормы вписаны в законопроект №10378 сознательно. Чтобы в процессе доработки от них избавиться, и общество вздохнуло с облегчением. И согласилось на все остальные нормы "карательной мобилизации", которые в законе останутся. Это как рецепт достижения счастья: купить козу, когда она тебя задолбает — продать козу. И вот оно - счастье.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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