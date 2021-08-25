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Дьявол кроется в деталях: когда Украина по-настоящему станет субъектной

Алексей Кущ

экономист, финансовый аналитик

25 августа 2021, 18:32

Поляки передали Украине гуманитарку на 4 млн. евро в виде медоборудования, десятков тысяч литров дезинфицирующих средств и несколько миллионов защитных масок.

Украина,флаг
Маркером субъектности станет системный отказ от мелких подачек / УНИАН

Фейсбук пестрит очень похожими постами на тему выступления Зеленского и парада.

Основной посыл - мы восстанавливаем субъектность.

Я очень хотел бы в это верить, но дьявол кроется в деталях.

Бегущая строка на одном из новостных каналов, как раз на фоне "восстановленной" субъектности, известила: Польша передаст Украине гуманитарную помощь для борьбы с пандемией.

Читайте такжеУкраинцев ждет новый выходной: Зеленский предложил сделать День государственности нерабочим днемТо есть президент Польши Анджей Дуда, который лично присутствовал на параде и слушал речи Зеленского о нашем величии, привез в Украину не инвестиции, а гуманитарку.

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Но субъектность и гуманитарная помощь на многолетней основе явно не совместимы (субъектные страны даже отказываются от внешней помощи в условиях масштабных природных катаклизмов).

Нашей власти говорить о величии, это как вечно безработному о его независимости от социального пособия.

В моем понимании, маркером субъектности (не свойством и не признаком, а именно маркером), будет системный отказ от мелких подачек.

Государство, которое в лице министра финансов выкупает на 330 млн. дол. финансовый мусор в виде ВВП-варрантов и досрочно погашает долги на 800 млн. дол., априори не может сидеть на паперти.

Любовь наших "элит" к геополитической халяве и всего "бесплатного" - тема отдельного разговора.

Частично отгадку этого явления я нашел в аналитике нобелевского лауреата Джозефа Стиглица, который изучал проблематику финансовой помощи Пуэрто-Рико.

Там он выявил так называемый "эффект замещения", когда гуманитарная помощь, выделяемая стране после сокрушительного урагана, приводила к росту местных облигаций.

Читайте также"Мы никому не подарим ни один камушек нашей истории": Зеленский поздравил украинцев с Днем НезависимостиКазалось бы, экономика разрушена, все финансы контролирует федеральная надзорная комиссия, какие там долги.

Но оказалось, что 1 млн. дол. гуманитарки расчищает место для увеличения выплат по госдолгу на аналогичную сумму - государство меньше тратит на социальные программы и больше - на выплату долгов.

Таким образом, гуманитарная помощь слабым странам оказывается вовсе не такой бескорыстной - эти деньги просто трансформируются в выплату их внешнего долга по следующей формуле: деньги на гуманитарку государственных фондов развитых стран трансформируются через прокладку слабой страны в выплату ее долга в пользу частных фондов кредиторов

Это, кстати и есть глобальная коррупция, в которую вовлечены и наши "элиты", не случайно, пост министра финансов в Украине давно стал креатурой внешних кредиторов.

Таким образом, для провластных групп влияния в Украине, внешняя гуманитарная помощь - это:

а) возможность частично ее разворовать;

б) списать под нее липовые госрасходы и разворовать;

г) провести часть социальных программ за чужой счет, а освободившийся бюджетный резерв перебросить "на дороги" и вновь разворовать, как это было с некоторыми медицинскими программмами.

Гуманитарная помощь для Украины - это питательная смесь местной коррупции с ее известным принципом - "Техас должны грабить техасцы".

А теперь как это работает в реале.

Поляки передали нам гуманитарку на 4 млн. евро в виде медоборудования, десятков тысяч литров дезинфицирующих средств и несколько миллионов защитных масок, перчаток и других средств защиты.

Это значит, что бюджет нашего здравоохранения не понесет аналогичные затраты и часть "не освоенных" денег, можно будет этой осенью перебросить на "большое киномистецтво" или еще куда.

Скажете, сумма несерьезная.

Так, курочка по зернышку.

С миру по нитке - богатому рубашка бриони.

Ну и думаю не стоит повторять, что подарок ко Дню независимости в виде масок и перчаток на 4 млн. евро - это ПОЗОРИЩЕ для государства, которое тужится в лице своего президента доказать миру собственную субъектность и силу.

Как там в анекдоте про крестик и трусы...

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