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Две причины, почему российская экономика уже никогда не оправится

Владислав Иноземцев

Директор «Центра исследований постиндустриального общества»

29 апреля 2022, 13:19

Российского потребителя в ближайшие годы будут "учить" радоваться небольшим достижениям, но за этим будет скрываться примитивная хозяйственная деградация.

Россия, экономика, кризис в РФ
Российская экономика при режиме Путина не оправится от санкций / Reuters

Неожиданно активизировалась дискуссия о перспективах российской экономики. С одной стороны, эксперты компании S&P Global Market Intelligence представили расчёты, из которых следует, что в этом году ВВП России сократится на 11,1%, а на восстановление до уровней 2021 г. уйдёт десять лет.

С другой стороны, А.Кудрин в выступлении на Совете законодателей признал, что у России впереди крайне сложные полтора-два года, что только в текущем году стимулирование экономики потребует 4 трлн. рублей, а спад всё равно составит 8,8%. Естественно, тут же стали появляться согласные с этими точками зрения и их противники – но мне бы хотелось поставить вопрос немного под иным углом.

Я рискну предположить, что российская экономика при нынешней власти не оправится от нынешнего кризиса никогда. Для этого у меня есть два основания.

Во-первых, весь рост российской экономики в последние четверть века бывал исключительно восстановительным. К 2007 г., когда могло показаться, что в стране наступил "экономический рай", Россия только-только вышла по основным макропоказателям на позиции СССР времён начала перестройки. К 2013 г. – с поправками на статистические погрешности – Россия вернулась к уровню 2007 г. В 2019-м – к уровню 2013 г. После этого экономика пережила волну ковида, а сегодня столкнулась с санкциями, равных которым она никогда не видела.

Россия в новых условиях:

  • лишится основных источников дохода в виде нефтегазового экспорта;
  • продолжит с возрастающими темпами терять граждан, убывающих на Запад;
  • не сможет индустриально кооперироваться с остальным миром.

Никакого серьёзного роста в такой ситуации не может быть – кроме того, за ближайшие десять лет наверняка случится и масштабный общемировой кризис, который Россия традиционно переживает хуже тех стран, откуда такой кризис приходит.

Во-вторых, нужна более полная картина того, что мы называем восстановлением экономики. Простой показатель ВВП не слишком подходит: есть ещё фактор социального неравенства, качества жизни, открытости общества, масштабов использования инновационных технологий.

Читайте такжеМишке вырвали зубы: как бункерный фюрер перечеркнул будущее РоссииИ здесь я бы сказал, что ухудшение ситуации 2013 г. по сравнению с 2007-м и 2022 г. по сравнению с 2014-м выглядит совершенно очевидным. Уничтожены остатки гражданских свобод, разорваны отношения с иностранными партнёрами, россияне почти превратились в глобальных изгоев. Достаточно взглянуть на карту на портале Flightradar24, чтобы убедиться в том, что над Россией летают только росcийские, а из иностранных – китайские, индийские и арабские авиакомпании.

Отечественного потребителя в ближайшие годы будут "учить" радоваться небольшим достижениям, но за такой радостью будет скрываться примитивная хозяйственная деградация.

Не будем спорить о том, сколько лет понадобится России на восстановление. Нынешняя элита начала торпедировать экономический рост ещё со времен дела ЮКОСа и сейчас занимается этим с невероятным азартом. Поэтому правильнее сегодня готовиться к худшему: отрицательные или нулевые темпы развития экономики – это цена за внутри- и внешнеполитическую "уникальность", и рецессия останется с нами столько же, сколько и нынешняя власть...

viber
война в Украине санкции против России Владислав Иноземцев
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