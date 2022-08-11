Две главные цели РФ на международной арене

Кремль продолжит играть на антизападных настроениях/ profmedia.by

Внешняя политика РФ на данный момент подчинена двум целям, которые необходимо достичь в краткосрочной перспективе, чтобы одержать верх или создать видимость победы над Украиной.

Первая цель - удержать не-западные государства в лагере нейтральных стран. Это план минимум, который устраивает Москву, оставляя ей пространство для маневров на международной арене и возможности компенсировать стагнацию с Западом развитием отношений с другими регионами.

Вторая цель — перетянуть не-западные государства на свою сторону. Но здесь речь не идёт о том, чтобы эти страны полностью и всецело поддержали действия РФ в Украине и начали предоставлять военную помощь. Уже всем ясно, что этого не будет. Усилия направлены на то, чтобы убедить эти страны помогать РФ в определённых преимущественно не-военных секторах. В основном, речь идет о подрыве западного санкционного режима, путем создания механизмов либо для обхода санкций, либо для нивелирования их эффекта, либо для компенсации за счет нахождения альтернативного поставщика того или иного ресурса.

И здесь хотелки РФ могут отличаться, а соответственно, и их переговоры с разными странами. К примеру, если Турция или Казахстан интересны России как потенциальные огромные транзитно-логистические хабы, то в ОАЭ можно использовать компании-прокладки для обхода финансовых ограничений, Иран интересен для военно-технического сотрудничества и сохранения региональных позиций, а Китай, Индия, Афганистан, Бангладеш и остальные рассматриваются как альтернативные покупатели российских энергоносителей вместо западных, которые через несколько лет перейдут к другим поставщикам.

Одним из главных инструментов влияния на эти страны является игра России на их антизападных настроениях. Не стоит считать, что "антизападничество" в этих регионах — это изобретение Кремля или отражение пророссийских настроений. Вовсе нет. Это ошибка, которые мы постоянно допускаем, когда пытаемся коммуницировать с не-западным миром. Их антизападные настроения обусловлены историей, амбициями, национализмом и особенностями внутренней политики. Россия лишь ими манипулирует в своих целях. Однако они реальны, и очень сильно влияют на позицию этих стран и их обществ. Особенно это касается тех, кто хочет играть более самостоятельную и активную роль в международных делах. РФ просто делает вид, что дает им такую возможность.

Слабым местом нынешнего позиционирования РФ является тот факт, что они политически токсичны, а в Украине действуют также, как действовала любая другая империя в том же Ближнем Востоке или Африке, как действовали в отдельных случаях США, которых в Кремле так любят критиковать за ошибки прошлого. Этим Украина должна пользоваться, объясняя не-западным странам, что мы с ними имеем гораздо больше общего, чем им кажется, а России по большому счету плевать на их интересы и стабильность.

Наконец, надо помнить, что не существует никаких "проукраинских" или "пророссийских" государств и правительств. Все исходят из набора своих личных, государственных интересов, убеждений и предубеждений. И, например, отказ вводить санкции против РФ, может и вовсе не быть связанным с Украиной, а с политико-идеологическим восприятием борьбы Запада и РФ или желанием подтвердить свой суверенитет принципиальным решением отделиться от всех и занять нейтралитет.

Ключевое, что надо знать: у каждой из этих стран есть что терять, и у каждой есть свой фактор, который вынуждает их быть осторожными в отношениях с РФ. Например, у Китая это обеспокоенность попасть под санкции, а у Ирана — вера в успех "ядерных переговоров" с США. Соответственно, в наших интересах эти факторы сохранить, дабы нейтральные государства могли сохранять маневренность и держать нейтралитет, который нас тоже устраивает.

А задача РФ здесь — разрушить эти факторы, сделать их неактуальными, чтобы загнать те же Иран и Китай в такие условия, которые подтолкнут их к ещё большему дрейфу в сторону конфронтации с Западом и США.

По этой причине Россия с радостью поддержит вспышку насилия на Балканах, военную эскалацию в Тайваньском проливе, раскачку ситуации в Карабахе или провал переговоров США и Ирана по ядерной программе, что повлечёт за собой ужесточение санкций против Тегерана, а значит загонит его в рамки, где у иранцев не будет больше стимула сдерживаться и осторожничать в контексте войны Запада и РФ.