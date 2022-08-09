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Почему Китай и США дерутся за лакомый кусок - Тайвань

Павел Вернивский

Советник Главы ФРУ по экономическим вопросам 

9 августа 2022, 06:12

Экономическая конкуренция между странами вышла на новый уровень.

микрочип
Микрочип / openpr.com

А вы знаете, что во время своего визита Пелоси встречалась с руководителем компании TSMC?

И здесь становится все понятнее, в чем заключается настоящий интерес США в отношении Тайваня. Потому что раньше были также сомнения из-за неуверенной реакции Белого дома.

Если интерес Китая является политическим, как минимум на официальном уровне, то интерес США экономический.

Тайвань - это крупнейший в мире производитель микрочипов. На этих микрочипах работают все передовые военные и гражданские технологии. Кстати, эти тайские микрочипы даже россияне покупали для своих ракет, которыми сейчас обстреливают наши города.

А зависимость США от импорта микрочипов настолько высока, что уже второй год подряд целые отрасли страдают от дефицита микрочипов. И это заставило американское правительство выделить 52 млрд долл на развитие собственного производства микрочипов, но на это требуется время.

А на фоне растущей конфронтации с Китаем, было бы очень недальновидно отдать им такую мощную полупроводниковую отрасль. В Конгрессе неоднократно звучали предупреждения, что если Китай перегонит США в технологиях производства микрочипов и затем закроет к ним доступ, то это будет означать гарантированный проигрыш в будущей войне. Сейчас Китай вкладывает большие средства в развитие собственного производства полупроводников, но в ключевых технологиях он все равно отстает от Тайваня на примерно 10 лет. Поэтому за счет Тайваня он способен получить преимущество над США.

Именно это пугает американских политиков. И именно поэтому США отправили свои авианосцы в Тайвань. Экономическая конкуренция между странами вышла на новый уровень.

Тайвань
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