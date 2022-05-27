Дутая проблема, или Почему Запад не спешит поставлять оружие Украине

Запад хочет, чтобы Украина публично заявила, что не планирует убивать "мирных рашистов" / УНИАН

О системах залпового огня большой дальности, которые "нам не дают". Тема явно вошла в топ. Если объективно, то без современных реактивных систем залпового огня (РСЗО) нам свои территории не освободить, это я вам как дипломированный ракетчик утверждаю. Хотя бы потому, что советские РСЗО, все эти "Грады", "Смерчи" и даже отечественные "Вербы" у нас уже на исходе, как и боеприпасы к ним.

Дискуссия как бы существует вокруг двух американских систем — M270 MLRS и М142 HIMARS. На самом деле, одна система является модификацией другой системы, то есть, с М270 сняли одну шеститрубную секцию для ракет, тем самым облегчили вдвое и переставили ее с гусеничного шасси на колесное, получилось М142.

От Украины якобы хотят, чтобы она не применяла эти системы, если они будут нам поставлены, по целям на территории РФ.

Но позвольте!

Обе эти системы залпово ведут высокоточный огонь максимум на 70 км. А у нас на фронте уже успешно действуют аналогичные чешские системы залпового огня RM70 со сходными характеристиками. И никаких вопросов!

Да, в обе американские системы можно поставить секцию для запуска тактических ракет семейства ATACMS, одна из которых является аналогом рашистского "Искандера" и летит на дальность 270 км. Но ведь можно эти секции и не поставить!

То есть, проблема явно дутая. Дутая политически, я бы сказал.

Читайте такжеЕсли Украина уступит Юг и Донбасс Кремлю, Запад этого не проститШтатовцы перед поставкой нам РСЗО сами запросто могут ограничить их дальность, чтобы они до РФ не долетали. Но они хотят, чтобы Украина публично заявила, что не намерена уничтожать "мирных ращистов" (если кто таких встретит — сообщите, потому что это редкость уникальнее "снежного человека") на их территории. Так мы без проблем заявим! И реально не будем бомбить ихний Воронеж, ведь нам важнее свой Севастополь отвоевать.

Судя по всему, имеем дело с очередными дипломатическими маневрами между США и РФ. А после совершения всех ритуальных танцев мы получим то, что нам необходимо для разгрома агрессора. Потому что в любом случае сопротивление Украины не прекратится.

Александр Кочетков, политический аналитик