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Дутая непобедимость России

Александр Кочетков

политический аналитик

6 марта 2022, 10:26

Планы агрессора на оккупацию всей Украины рухнули уже безвозвратно.

Украинцы не играют в поддавки с агрессором
Российская армия оказалась не такой уж непобедимой / Полтавская ОГА

А вот теперь поговорим о "несокрушимой и легендарной" российской армии. О дутой ее непобедимости.

Да, бомбить с безопасного расстояния Алеппо или Харьков россияне способны. И громить весь мир в сводках мухоморных пропагандистов – тоже. Но когда им оказывается грамотное сопротивление, то пресловутые денацификаторы драпают, побросав технику и оружие, чему есть масса видеоподтверждений.

Миф о том, что их армия – чуть ли ни сильнейшая в мире, укрепился в РФ после 2014 года. Но поражения ВСУ под Иловайском и Дебальцево были следствием явных ошибок нашего высшего командования, которые граничат с преступным умыслом. Сегодня никто в поддавки с агрессором играть не намерен.

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Непреложный факт, который подтверждают даже отпетые враги Украины вроде Стрелкова-Гиркина: наступление России захлебнулось на всех стратегических направлениях. Некоторое продвижение наблюдается лишь на южном фронте, да и то потому, что из-за тривиального недостатка сил там им настоящего сопротивления пока не оказывается. Подчеркну: пока!

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Харьков держится героически, агрессор обстреливает его из систем залпового огня, сбрасывает бомбы с кассетными боеприпасами. Мариуполь защитники русского языка сравнивают с землей, при этом продолжают цинично брехать, что потерь среди мирных украинцев по вине РФ нет… Им и в голову не приходит, что варварское уничтожение гражданского населения только делает наше сопротивление еще более яростным.

Не захвачен ни один крупный город Украины. Даже в контролируемом Херсоне россиянам не удалось сделать пропагандистскую картинку с "приветствием освободителей". Это что, националисты отправили херсонских жителей на митинг с украинскими флагами?!

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Бункерный фюрерок на встрече с работницами авиакомпаний, лишившимися работы из-за санкций, плел, что основные объекты военной инфраструктуры Украины уже уничтожены. Но у нас сохранились и авиация, и ПВО, бывшие главной целью первых ракетных ударов. РФ имеет превосходство в воздухе. Но не господство. Разницу между этими словами уже почувствовали почти сотня российских стервятников (пилоты самолетов и вертолетов вместе).

Как выяснилось, российская армия не способна маневрировать крупными силами. Их колонны застревают в пробках, ими же созданных, блуждают по местности, не умея ориентироваться. Это те, кто грозились "повторить"?! А также взять Киев за пару дней?!

При этом за нами точное знание местности и пристрелянность позиций, что позволяет заманивать оккупантов в засады, в том числе, артиллерийские.

Белорусские военные, которые фактически находятся в оперативном подчинении армии РФ, всячески избегают участия в агрессии, чтобы не угодить в мясорубку. Разумный подход!

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Хочу, чтобы все понимали: бесполетная зона от НАТО – это желательно, но не критично именно для обороны. Такая зона резко уменьшила бы жертвы среди мирного населения, но мало повлияла бы на ход военных действий. А вот с действительно нужной поддержкой вооружениями и финансами от наших союзников все приемлемо.

В итоге: планы агрессора на оккупацию всей Украины рухнули уже безвозвратно. Сейчас враг отчаянно пытается захватить хотя бы узкий коридор из Донбасса в Крым, чтобы выдать это своему зазомбированному глубинному фашиствующему народу за великую победу, равную разгрому Германии в 1945 году. Ну, а нам предстоит освободительная операция по изгнанию захватчиков. Украинский народ не сломить.

Александр Кочетков, политический аналитик

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война в Украине вторжение России ВС РФ Александр Кочетков
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