Глупость или намеренная провокация: почему Папа Римский пожалел Дугину

С начала полномасштабного вторжения России в Украину, Папа Римский не сделал выводов из своих предыдущих ошибок.
Глава Католической церкви Франциск выразил свои соболезнования по поводу смерти дочери идеолога "русского мира" Александра Дугина, Дарьи Дугиной, автомобиль которой был взорван под Москвой 20 августа. В частности, понтифик назвал ее "невинной жертвой войны".
Это заявление - фактически поддержка Папой Римским России. Я сам считаю это преувеличением. Не сомневаюсь в том, что он духовно поддерживает Украину, хотя не решился прямо признать ответственность России за нападение. В то же время его заявление подтверждает то, что уже издавна было для меня очевидной вещью - Франциск является бестолковым политиком, допускающим позорные ошибки.
Прежде всего, он не понимает, что его верующие ожидают однозначных слов, что является добром, что злом, а не молчание по России и единение силой украинцев с русскими во время войны. Здесь стоит напомнить хотя бы противоречивую крестный ход накануне Пасхи, где крест вместе несли украинка и россиянка.
Кроме того, несмотря на абсолютно скандальное поведение господина Гундяева, известного также как патриарх Кирилл, с начала вторжения Папа не отказался от идеи встречи с ним, а также не приехал в Киев, хотя много раз публично заявлял об этом намерении. Известно также, что в его окружении есть много людей, которые мало понимают ситуацию в Восточной Европе. Сам Папа Римский, поскольку он выходит из Аргентины, вероятно, так же ее не понимает. Именно поэтому его окружение склонно к определенному симметризму в оценках причин войны.
Обратим внимание также на то, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину, Папа Римский не сделал выводов из своих предыдущих ошибок. Я имею в виду Гаванскую декларацию (документ, который в 2016 году был подписан между Папой Франциском и патриархом Кириллом, где фактически признается российская интерпретация войны на Донбассе как внутреннего конфликта. - Главред).
Разве Папа Римский как глава католической церкви не понимает, что он является не только священнослужителем, но и политиком? То есть он берет ответственность за свои слова не только как священник, но и как политический лидер и моральный авторитет для многих людей.
Плюс, у Папы Римского есть еще один существенный недостаток — политический пацифизм. Ему кажется, что война в Украине завершится, если прекратится поставка оружия. Но он не понимает, что в случае, если отказаться от концепта справедливой войны, который в католической церкви существовал всегда, то этим он признает, что каждая война несправедливая. И, таким образом, позволит злу (которым здесь, очевидно, является Путин) доминировать.
Но не каждая война несправедлива - есть и справедливые войны, в течение которых жертвы агрессии должны обороняться от агрессоров.
К сожалению, последнее заявление Папы Римского, опять же, показывает его инфантильность как политика. Видимо, из-за своего возраста (а ему 86 лет), своей неосведомленности проблемами Восточной Европы, а также слабых интеллектуальных способностей он постоянно попадает в публичные скандалы.
Возможно, он хотел сказать, что ему грустно, что девушка погибла в результате теракта. Но он не разобрался, что эта девушка, прежде всего, была русской пропагандисткой, которая призывала к геноциду украинцев. Если в этом случае и нужно выражать публичные соболезнования, то украинцам, а не такой отвратительной фигуре, как Дугин.
В целом мы имеем тенденцию к тому, чтобы трактовать Франциска и, в общем, институт Папы через призму предшественников, которые были интеллектуалами высочайшего класса. В частности, Иоанн Павел II был философом, а Бенедикт XVI - теологом, они были людьми образованными, которые знали много языков и хорошо разбирались в политике. Хосе Бергольо не имеет соответствующего образования и таких аналитических способностей, что видно невооруженным глазом.
В то же время я не считаю его заявлений исключительно следствием итальянского влияния - это, скорее, влияние окружения, тех людей, которые работают в римской курии (правящий орган папской власти. - Главред). Не исключено даже и то, что среди них есть российская агентура, ведь для советников Путина, вероятно, не является лишним иметь в Ватикане свою агентуру. Конечно, доказательств этого нет, но такая гипотеза возможна.
Так или иначе, подобные заявления демонстрируют абсолютный недостаток политической компетенции Папы Римского. И теперь чем скорее он подаст в отставку, как сделал его предшественник, Бенедикт XVI, тем для всех будет лучше. Тем более, что среди поляков, украинцев и других католиков он потерял доверие и не получит его заново, ведь многие верующие разочаровались в позиции Папы.
Добавлю, что в Украине существует убеждение, что Папа Римский непогрешимым и то, что он говорит, не подлежит обжалованию. Но непогрешимость касается лишь некоторых вопросов веры и только после долговременных процедур консультаций с теологами. Как с главой церкви, а тем более главой государства Ватикан и, соответственно, политиком, с ним есть право спорить.
Христианская жизнь заключается в откровенности, поэтому УГКЦ может, если не напрямую полемизировать с Папой, но выразить несогласие через соответствующее заявление. Мол, в такие сложные времена для украинского народа, все христиане должны четко разделять добро и зло и удержаться от сравнивания жертв и преступников. Такое заявление, которое будет фактической полемикой с позицией Папы, было бы абсолютно оправдано.
Лукаш Адамский, доктор истории и политический аналитик, заместитель директора Центра диалога имени Юлиуша Мерошевского (Польша), специально для Главреда