Глупость или намеренная провокация: почему Папа Римский пожалел Дугину

Папа Римский назвал Дарью Дугину "невинной жертвой" / Reuters, соцсети, pixabay

Глава Католической церкви Франциск выразил свои соболезнования по поводу смерти дочери идеолога "русского мира" Александра Дугина, Дарьи Дугиной, автомобиль которой был взорван под Москвой 20 августа. В частности, понтифик назвал ее "невинной жертвой войны".

Это заявление - фактически поддержка Папой Римским России. Я сам считаю это преувеличением. Не сомневаюсь в том, что он духовно поддерживает Украину, хотя не решился прямо признать ответственность России за нападение. В то же время его заявление подтверждает то, что уже издавна было для меня очевидной вещью - Франциск является бестолковым политиком, допускающим позорные ошибки.

Прежде всего, он не понимает, что его верующие ожидают однозначных слов, что является добром, что злом, а не молчание по России и единение силой украинцев с русскими во время войны. Здесь стоит напомнить хотя бы противоречивую крестный ход накануне Пасхи, где крест вместе несли украинка и россиянка.

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Кроме того, несмотря на абсолютно скандальное поведение господина Гундяева, известного также как патриарх Кирилл, с начала вторжения Папа не отказался от идеи встречи с ним, а также не приехал в Киев, хотя много раз публично заявлял об этом намерении. Известно также, что в его окружении есть много людей, которые мало понимают ситуацию в Восточной Европе. Сам Папа Римский, поскольку он выходит из Аргентины, вероятно, так же ее не понимает. Именно поэтому его окружение склонно к определенному симметризму в оценках причин войны.

Обратим внимание также на то, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину, Папа Римский не сделал выводов из своих предыдущих ошибок. Я имею в виду Гаванскую декларацию (документ, который в 2016 году был подписан между Папой Франциском и патриархом Кириллом, где фактически признается российская интерпретация войны на Донбассе как внутреннего конфликта. - Главред).

Разве Папа Римский как глава католической церкви не понимает, что он является не только священнослужителем, но и политиком? То есть он берет ответственность за свои слова не только как священник, но и как политический лидер и моральный авторитет для многих людей.

Плюс, у Папы Римского есть еще один существенный недостаток — политический пацифизм. Ему кажется, что война в Украине завершится, если прекратится поставка оружия. Но он не понимает, что в случае, если отказаться от концепта справедливой войны, который в католической церкви существовал всегда, то этим он признает, что каждая война несправедливая. И, таким образом, позволит злу (которым здесь, очевидно, является Путин) доминировать.

Но не каждая война несправедлива - есть и справедливые войны, в течение которых жертвы агрессии должны обороняться от агрессоров.

К сожалению, последнее заявление Папы Римского, опять же, показывает его инфантильность как политика. Видимо, из-за своего возраста (а ему 86 лет), своей неосведомленности проблемами Восточной Европы, а также слабых интеллектуальных способностей он постоянно попадает в публичные скандалы.

Возможно, он хотел сказать, что ему грустно, что девушка погибла в результате теракта. Но он не разобрался, что эта девушка, прежде всего, была русской пропагандисткой, которая призывала к геноциду украинцев. Если в этом случае и нужно выражать публичные соболезнования, то украинцам, а не такой отвратительной фигуре, как Дугин.

В целом мы имеем тенденцию к тому, чтобы трактовать Франциска и, в общем, институт Папы через призму предшественников, которые были интеллектуалами высочайшего класса. В частности, Иоанн Павел II был философом, а Бенедикт XVI - теологом, они были людьми образованными, которые знали много языков и хорошо разбирались в политике. Хосе Бергольо не имеет соответствующего образования и таких аналитических способностей, что видно невооруженным глазом.

В то же время я не считаю его заявлений исключительно следствием итальянского влияния - это, скорее, влияние окружения, тех людей, которые работают в римской курии (правящий орган папской власти. - Главред). Не исключено даже и то, что среди них есть российская агентура, ведь для советников Путина, вероятно, не является лишним иметь в Ватикане свою агентуру. Конечно, доказательств этого нет, но такая гипотеза возможна.

Так или иначе, подобные заявления демонстрируют абсолютный недостаток политической компетенции Папы Римского. И теперь чем скорее он подаст в отставку, как сделал его предшественник, Бенедикт XVI, тем для всех будет лучше. Тем более, что среди поляков, украинцев и других католиков он потерял доверие и не получит его заново, ведь многие верующие разочаровались в позиции Папы.

Добавлю, что в Украине существует убеждение, что Папа Римский непогрешимым и то, что он говорит, не подлежит обжалованию. Но непогрешимость касается лишь некоторых вопросов веры и только после долговременных процедур консультаций с теологами. Как с главой церкви, а тем более главой государства Ватикан и, соответственно, политиком, с ним есть право спорить.

Христианская жизнь заключается в откровенности, поэтому УГКЦ может, если не напрямую полемизировать с Папой, но выразить несогласие через соответствующее заявление. Мол, в такие сложные времена для украинского народа, все христиане должны четко разделять добро и зло и удержаться от сравнивания жертв и преступников. Такое заявление, которое будет фактической полемикой с позицией Папы, было бы абсолютно оправдано.

Лукаш Адамский, доктор истории и политический аналитик, заместитель директора Центра диалога имени Юлиуша Мерошевского (Польша), специально для Главреда