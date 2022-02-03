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Вторая попытка: почему Украина и Польша снова взялись строить газопровод

Михаил Гончар

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики

3 февраля 2022, 19:38

Если Россия прекратит транзит газа через Украину, реверсные схемы, которые работали на протяжении почти 10 лет, перестанут функционировать.

газ, труба, интерконнектор, Украина, Польша
Украина и Польша планируют построить интерконнектор на границе / Reuters

Украина и Польша договорились построить газопровод, который позволит нарастить объем газа в сторону восточной границы Польши.

На самом деле, идея строительства интерконнектора не нова. Между Польшей и Украиной уже существует трубопроводное сообщение, по которому более 60 лет российский газ транзитом поставляется в Польшу.

Конечно, за 60 лет многое изменилось, и в новых реалиях на европейском газовом рынке ситуация требует модернизации - в данном случае, расширение возможностей, связанных с увеличением газового сотрудничества между Украиной и Польшей. Ведь традиционно она сводилась к тому, что Украина ежегодно обеспечивала транзит около 5 миллиардов кубометров российского газа в Польшу в обмен на то, что начиная с 2013 года Украина стала получать небольшие объемы газа (около 1,5 миллиарда) по реверсу, потому что больше не позволяли мощности. Поэтому отсюда и возникла идея построить новый интерконнектор для того, чтобы увеличить эти объемы.

Такой проект был технически подготовлен более 5 лет назад - в декабре 2017 года Укртрансгаз и польский газовый оператор подписали соответствующее соглашение по объединению газотранспортных систем. Но вопрос в том, что его реализация никак не наступала, потому что на то время в Украине еще не состоялся анбандлинг НАК, а у польской стороны не было ясности относительно того, какие мощности могут быть задействованы для поставок газа в Украину, ведь терминал в Свиноуйсьце по приему сжиженного газа был построен, однако был прежде всего ориентирован на проблемы польского рынка.

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Сейчас ситуация актуализировалась в связи с тем, если Россия прекратит транзит газа через Украину, эти реверсные схемы, которые работали на протяжении почти 10 лет, перестанут функционировать. Поскольку газ получать нужно, и Украина ориентирована на европейский газовый рынок, наиболее доступным вариантом и простым вариантом является как раз польское направление, с использованием терминала в Свиноуйсьце, откуда можно будет импортировать сжиженный газ, разгружать его там, через процесс регазификации он попадает в трубы и далее через ГТС Польши Украина может получить необходимое количество газа.

Кроме того, до конца года Польша собирается начать эксплуатацию газопровода Baltic Pipe для импорта газа из Северного моря и намерена полностью отказаться от импорта российского газа, ведь потребность Польши в газе растет из-за вывода угольных мощностей.

И это больше всего интересно, ведь те мощности, которые есть в Польше как для сжиженного газа, так и для трубопроводного, обеспечивают именно потребности Польши - то есть свободных мощностей особо не предвидится. Поэтому определенные объемы газа они смогут переваливать через свои мощности, и это станет для Украины одним из каналов импорта газа с европейского рынка через его физическое перемещение по территории Польши.

Кроме интерконнектора, польская сторона по своей территории должна сделать определенную модернизацию ГТС, чтобы она могла работать в украинском направлении, ведь до того она работала только с востока на запад.

Поэтому с технической точки зрения вопросов нет, с политической поддержки тоже, но вопрос в том, будет ли это коммерчески оправдано. Ведь цена на газ сейчас бешеная, и если она даже немного снизится, то все равно будет высокой, поэтому это делает подобные проекты окупаемыми.

Читайте такжеПоздно вскочили: что ждет Украину после уменьшения транзита газаОднако такой газопровод однозначно будет полезным Украине, ведь он расширит возможности использования подземных газохранилищ как в интересах Украины, так и польских партнеров. Ведь в 2020 году были аномально низкие цены на газ и тогда его все стали закупать и закачивать в газохранилища (кстати, благодаря этому газу мы до сих пор выживаем). Тогда украинские газохранилища были на треть заполнены газом европейских партнеров. Так же и здесь - если конъюнктура газового рынка будет благоприятной, то именно для этого и будет нужен интерконнектор, чтобы быстренько этот газ доставить в Украину, а потом в Европу, ведь наши газохранилища расположены близко к границе с ЕС.

Михаил Гончар президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики, специально для Главреда

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