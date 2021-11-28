Драконовские условия для новых кредитов: грозит ли Украине катастрофа без денег МВФ

Выполнение условий, которые выдвигает МВФ Украине, попросту убивают украинскую экономику.
МВФ выдвинул порцию очередных требований, которые должна выполнить Украина для получения следующих траншей кредита. Однако выполнение ни одного из этих требований не принесет пользу нашему государству и экономике. Вместе с тем, Украине нет никакого смысла брать деньги у МВФ, потому что драконовские условия, которые нас обязывают выполнять, попросту убивают украинскую экономику.
Например, Украина, дабы получить новый транш, пообещала МВФ не вводить налог на выведенный капитал. Фонд интересует одно – чтобы в нашей стране расширялась налоговая база, и Украина рассчитывалась по долгам перед ним, а также по долгам спекулятивного капитала, который за ним стоит. Вот, собственно, и вся история – ни о каком экономическом росте речь тут не идет, потому что это рискованно, с их точки зрения.
Украине пора прекратить разговоры о сотрудничестве с МВФ. Поскольку мы уже три года выплачивали долги, которые набирали еще в 2015 году, то есть прошли пиковые выплаты, и никаких проблем нет, как нет сейчас и никаких шоков для украинской экономики. Золотовалютные резервы нашей страны в нормальном состоянии, налоги идут хорошо.
Однако наша власть занимает хитроватую позицию. Вместо того, чтобы сокращать дефицит бюджета, она, наоборот, занимается дерибаном, а потому и возникает потребность в дополнительном финансировании.
Казалось бы, одним из требований Фонда является принятие бюджета-2022 с дефицитом бюджета не больше 3,5%. Однако все это "сказки про белого бычка", ведь все развитые страны, учитывая, что коронавирус еще не побежден, активно наращивают дефицит бюджета и активно заимствуют. Мы должны исходить из собственных интересов, а не идти к искусственным показателям, которые не имеют никакой привязки к реальности. Бюджет должен быть принят таким, чтобы работала экономика… Зачем нам тогда нужны эти 2,5 миллиарда от МВФ, ведь это копейки?
Кроме того, задумайтесь, что Украина отдала за кредиты МВФ. А она отдала, например, Нацбанк в управление непонятным людям. Как говорил Ротшильд: "Дайте мне контроль над выпуском денег в государстве, и мне плевать, кто будет писать его законы". А выпуском денег как раз и занимается Национальный банк.
Поэтому я считаю, что Украина, прежде всего, должна мыслить прагматично и думать о защите собственных национальных интересов. Например, ей уже давно нужно принять законы о локализации производств и государственных закупках, который нам не дают принять страны G7. Тогда нам не будут нужны никакие дополнительные финансирования и подачки МВФ в обмен на выполнение драконовских условий.
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К тому же, обратите внимание: долг-то мы вернули, а условия остались те же. Предположим, вы взяли машину в кредит, выплатили кредит полностью, но у вас все равно остались обязательства перед банком, например, ремонтироваться на конкретных СТО, заправляться на конкретных заправках и т.д. Так, а в чем тогда смысл этих кредитов?
Нам искусственно навязывают мысль о том, что без МВФ мы не проживем. Сейчас уже проживем. Деньги от МВФ нам действительно были нужны в 2014-2015 годах, когда на наших рынках был шок, когда мы, по сути, потеряли 20% экономики – Донбасс. А сейчас это выгодно только спекулятивному капиталу и фондам-стервятникам, которые просто набрасывают нам новые долги, чтобы мы никогда из этой прорвы не выбрались.
Одним словом, если Украина перестанет получать кредиты МВФ, никакой катастрофы не случится. Вытесните импорт из госзакупок, и все, нам не нужны будут никакие кредиты. Выровняйте платежный и торговый баланс, чтобы мы выходили хотя бы в ноль, проведите наконец-то энергоэффективную модернизацию страны, чтобы мы стали меньше потреблять газа – вот нам и не будут нужны никакие кредиты МВФ.
Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда