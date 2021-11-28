Драконовские условия для новых кредитов: грозит ли Украине катастрофа без денег МВФ

Украине искусственно навязывают мысль о том, что без МВФ ей не прожить / Reuters

МВФ выдвинул порцию очередных требований, которые должна выполнить Украина для получения следующих траншей кредита. Однако выполнение ни одного из этих требований не принесет пользу нашему государству и экономике. Вместе с тем, Украине нет никакого смысла брать деньги у МВФ, потому что драконовские условия, которые нас обязывают выполнять, попросту убивают украинскую экономику.

Например, Украина, дабы получить новый транш, пообещала МВФ не вводить налог на выведенный капитал. Фонд интересует одно – чтобы в нашей стране расширялась налоговая база, и Украина рассчитывалась по долгам перед ним, а также по долгам спекулятивного капитала, который за ним стоит. Вот, собственно, и вся история – ни о каком экономическом росте речь тут не идет, потому что это рискованно, с их точки зрения.

Украине пора прекратить разговоры о сотрудничестве с МВФ. Поскольку мы уже три года выплачивали долги, которые набирали еще в 2015 году, то есть прошли пиковые выплаты, и никаких проблем нет, как нет сейчас и никаких шоков для украинской экономики. Золотовалютные резервы нашей страны в нормальном состоянии, налоги идут хорошо.

Однако наша власть занимает хитроватую позицию. Вместо того, чтобы сокращать дефицит бюджета, она, наоборот, занимается дерибаном, а потому и возникает потребность в дополнительном финансировании.

Казалось бы, одним из требований Фонда является принятие бюджета-2022 с дефицитом бюджета не больше 3,5%. Однако все это "сказки про белого бычка", ведь все развитые страны, учитывая, что коронавирус еще не побежден, активно наращивают дефицит бюджета и активно заимствуют. Мы должны исходить из собственных интересов, а не идти к искусственным показателям, которые не имеют никакой привязки к реальности. Бюджет должен быть принят таким, чтобы работала экономика… Зачем нам тогда нужны эти 2,5 миллиарда от МВФ, ведь это копейки?

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Кроме того, задумайтесь, что Украина отдала за кредиты МВФ. А она отдала, например, Нацбанк в управление непонятным людям. Как говорил Ротшильд: "Дайте мне контроль над выпуском денег в государстве, и мне плевать, кто будет писать его законы". А выпуском денег как раз и занимается Национальный банк.

Поэтому я считаю, что Украина, прежде всего, должна мыслить прагматично и думать о защите собственных национальных интересов. Например, ей уже давно нужно принять законы о локализации производств и государственных закупках, который нам не дают принять страны G7. Тогда нам не будут нужны никакие дополнительные финансирования и подачки МВФ в обмен на выполнение драконовских условий.

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К тому же, обратите внимание: долг-то мы вернули, а условия остались те же. Предположим, вы взяли машину в кредит, выплатили кредит полностью, но у вас все равно остались обязательства перед банком, например, ремонтироваться на конкретных СТО, заправляться на конкретных заправках и т.д. Так, а в чем тогда смысл этих кредитов?

Нам искусственно навязывают мысль о том, что без МВФ мы не проживем. Сейчас уже проживем. Деньги от МВФ нам действительно были нужны в 2014-2015 годах, когда на наших рынках был шок, когда мы, по сути, потеряли 20% экономики – Донбасс. А сейчас это выгодно только спекулятивному капиталу и фондам-стервятникам, которые просто набрасывают нам новые долги, чтобы мы никогда из этой прорвы не выбрались.

Одним словом, если Украина перестанет получать кредиты МВФ, никакой катастрофы не случится. Вытесните импорт из госзакупок, и все, нам не нужны будут никакие кредиты. Выровняйте платежный и торговый баланс, чтобы мы выходили хотя бы в ноль, проведите наконец-то энергоэффективную модернизацию страны, чтобы мы стали меньше потреблять газа – вот нам и не будут нужны никакие кредиты МВФ.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда