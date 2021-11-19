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Придется жить за счет соседа: чем грозит остановка импорта электроэнергии из Беларуси

Юрий Корольчук

Энергетический эксперт, сооснователь Института энергетических стратегий

19 ноября 2021, 08:41

Нынешнее заявление связано с аварийными ремонтами блока на АЭС Беларуси, что пока не является критическим.

электроэнергия
Беларусь заявила об остановке поставок электроэнергии в Украину / ua.depositphotos.com

Беларусь прекратила поставлять электроэнергию в Украину. В частности, дальнейшие поставки будут зависеть от "технических возможностей".

Я бы не воспринимал это заявление Беларуси слишком категорично, ведь чуть больше недели назад она уже делала аналогичное заявление. Нынешнее связано, скорее, с аварийными ремонтами блока, что пока не является критическим. То есть через день-два этот вопрос снова будет решен и импорт электроэнергии снова может возобновиться. Да и объективных оснований для полной остановки импорта нет.

Кроме того, учитывая то, что через несколько дней вновь должно потеплеть, в Украине будут потреблять немного меньше электроэнергии.

Но вместе с тем есть другая проблема - Украина уже запустила блоки АЭС, в частности на Ровенской и Южноукраинской АЭС, а также газовую генерацию. И если газ еще можно оперативно выключить при необходимости, то атомный блок, каждый из которых выдает 1000 МВТ - нет.

Однако, если эти блоки продолжат работу, то ими можно будет частично заместить угольную генерацию, где есть проблемы из-за дефицита угля. Но маневрировать атомные блоки не могут и снижение их мощности в определенные период - большой риск. Потому что тогда это может привести как к ремонту блоков, так и к серьезной аварии.

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Читайте такжеБеларусь объявила Украине демарш и отказалась от поставок Киеву электроэнергии - экспертВ целом импорт электроэнергии был нам выгоден, потому что мы брали электричество равномерно и в пиковые периоды, когда в этом была потребность. Соответственно, не надо было лишний раз загружать украинские блоки. Если импорта не будет вовсе (чего, наверное, в ближайшее время не будет), его придется заменять, что повлечет за собой дополнительные нагрузки на систему, в частности, в холодный период. Поэтому глобально ничего не изменится, как говорится - падение по расписанию. В дальнейшем все будет зависеть от того, какой будет погода и состояние работы АЭС. Соответственно, если будут мощности, только тогда нам и будут передавать электроэнергию.

Тем не менее, несмотря на это решение, перетоки на время аварийных отключений никуда не денутся, поскольку Украина принадлежит к единой энергетической системы с Беларусью и Россией. Кстати, как только поставки из Беларуси снизились, сразу же "случайно" увеличились перетоки из РФ - если ранее речь шла лишь о 100 МВТ, то теперь 300.

Но в целом, когда есть постоянные перетоки более 100 МВТ - это уже ненормальная история, потому что получается так, что вместо решения собственных проблем, приходится жить за счет соседа.

Юрий Корольчук, энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий, специально для Главреда

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Юрий Корольчук новости Украины рынок электроэнергии новости Беларуси
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