Дорого, но недостаточно эффективно: нужен ли Украине "Железный купол"

В Украине заговорили о передаче от США противоракетной системы "Железный купол" / Reuters

"Железный купол" – это, прежде всего, фантазия издание Politico, потому что никаких источников, кроме статьи, что подтверждали бы передачу Украине этого комплекса от США, ни в Конгрессе, ни в Администрации Белого дома, нет. Действительно, уже некоторое время ведутся переговоры между Украиной и Соединенными Штатами о передаче систем противоракетной обороны и технологий, и вряд ли речь идет именно о "Железном куполе".

"Железный купол" - это, в первую очередь, тактическая система, которая обеспечивает защиту целей с дальностью стрельбы 70 километров и меньше, а в украинских реалиях нам нужны системы, которые защищают от ракетного оружия дальностью 500-1000 километров и больше, впрочем, его можно использовать на поле боя в украинских условиях. Потому что в условиях Израиля наносятся удары артиллерийской оружием, ракетными системами, минометами и прочее, тогда как для Украины – это оперативный и стратегический уровень, то есть не менее 100-300 километров (например, российские "Искандеры").

Поэтому непонятно, где Украине понадобятся такие системы. Единственное, где их можно применить – это поставить для защиты города и аэропорта Мариуполя по примеру Израиля. Потому что Мариуполь находится близко к линии разграничения, и как раз цели, которыми оперирует Россия, здесь подходят.

Но разместить такие системы по всей линии разграничения, если поставить себе задачу как Израиль, защитить свои войска, для Украины было бы слишком дорого. Хотя на уровне с другими системами стратегического значения типа Patriot, то они будут стоить миллиарды долларов, тогда как "Железный купол" может стоить 90-100 миллионов, что является вполне приемлемой ценой для Украины.

Если говорить о "Железном куполе" как о противоракетной обороне, то она не решит вопросов. Потому что те дискуссии, которые у нас ведутся по ПРО – это о стратегической обороне, которая бы перекрывала нам всю территорию и критические объекты (атомные электростанции, государственные и военные системы управления). То есть это те системы, которые, например, США располагают у себя на территории и могут бороться с системами дальности 3000-5000 километров. В Израиле они, кстати, тоже есть – в частности, Стрела-3, которые могут защищать от ракет не хуже и это более нужно Украине. Кроме того, более продвинутая за "Железный купол" система, так называемая Праща Давида предназначена именно для противодействия Искандерам, поэтому они бы могли подойти нам значительно лучше.

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Читайте такжеСможет ли Украина прикрыться от России "Железным куполом"Также надо отметить, что подобные системы, даже если они когда-то появятся в Украине, будут находиться не на Донбассе, а в глубине территории Украины или на разных позициях. Потому что принцип действия противоракетной обороны не в том, чтобы уничтожать ракеты, когда они на тебя падают, а когда они только взлетели. И для этого Украине нужны системы раннего предупреждения о ракетном нападении. То есть у нас должны быть системы, которые через спутник дадут информацию о том, что Россия запустила против нас ракеты и с помощью которых еще в космосе мы сможем ее уничтожить. Потому что когда ракета наберет скорость, уничтожать ее будет уже трудно, не говоря уже об обломках, которые при этом полетят на территорию Украины.

Именно поэтому то, что запустило Politico, по-моему, выпадает из контекста. Потому что выглядит это так, что один человек что-то сказал или придумал, а другие почему-то комментируют.

Михаил Самусь, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам, специально для Главреда