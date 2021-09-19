УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Дорого, но недостаточно эффективно: нужен ли Украине "Железный купол"

Михаил Самусь

Заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам

19 сентября 2021, 06:29

"Железный купол" - это тактическая система, которая обеспечивает защиту целей с дальностью стрельбы 70 километров и меньше, а в украинских реалиях нам нужны системы, которые защищают от ракетного оружия дальностью 500-1000 километров.

false
В Украине заговорили о передаче от США противоракетной системы "Железный купол" / Reuters

"Железный купол" – это, прежде всего, фантазия издание Politico, потому что никаких источников, кроме статьи, что подтверждали бы передачу Украине этого комплекса от США, ни в Конгрессе, ни в Администрации Белого дома, нет. Действительно, уже некоторое время ведутся переговоры между Украиной и Соединенными Штатами о передаче систем противоракетной обороны и технологий, и вряд ли речь идет именно о "Железном куполе".

"Железный купол" - это, в первую очередь, тактическая система, которая обеспечивает защиту целей с дальностью стрельбы 70 километров и меньше, а в украинских реалиях нам нужны системы, которые защищают от ракетного оружия дальностью 500-1000 километров и больше, впрочем, его можно использовать на поле боя в украинских условиях. Потому что в условиях Израиля наносятся удары артиллерийской оружием, ракетными системами, минометами и прочее, тогда как для Украины – это оперативный и стратегический уровень, то есть не менее 100-300 километров (например, российские "Искандеры").

Поэтому непонятно, где Украине понадобятся такие системы. Единственное, где их можно применить – это поставить для защиты города и аэропорта Мариуполя по примеру Израиля. Потому что Мариуполь находится близко к линии разграничения, и как раз цели, которыми оперирует Россия, здесь подходят.

Но разместить такие системы по всей линии разграничения, если поставить себе задачу как Израиль, защитить свои войска, для Украины было бы слишком дорого. Хотя на уровне с другими системами стратегического значения типа Patriot, то они будут стоить миллиарды долларов, тогда как "Железный купол" может стоить 90-100 миллионов, что является вполне приемлемой ценой для Украины.

Если говорить о "Железном куполе" как о противоракетной обороне, то она не решит вопросов. Потому что те дискуссии, которые у нас ведутся по ПРО – это о стратегической обороне, которая бы перекрывала нам всю территорию и критические объекты (атомные электростанции, государственные и военные системы управления). То есть это те системы, которые, например, США располагают у себя на территории и могут бороться с системами дальности 3000-5000 километров. В Израиле они, кстати, тоже есть – в частности, Стрела-3, которые могут защищать от ракет не хуже и это более нужно Украине. Кроме того, более продвинутая за "Железный купол" система, так называемая Праща Давида предназначена именно для противодействия Искандерам, поэтому они бы могли подойти нам значительно лучше.

Реклама

Читайте такжеСможет ли Украина прикрыться от России "Железным куполом"Также надо отметить, что подобные системы, даже если они когда-то появятся в Украине, будут находиться не на Донбассе, а в глубине территории Украины или на разных позициях. Потому что принцип действия противоракетной обороны не в том, чтобы уничтожать ракеты, когда они на тебя падают, а когда они только взлетели. И для этого Украине нужны системы раннего предупреждения о ракетном нападении. То есть у нас должны быть системы, которые через спутник дадут информацию о том, что Россия запустила против нас ракеты и с помощью которых еще в космосе мы сможем ее уничтожить. Потому что когда ракета наберет скорость, уничтожать ее будет уже трудно, не говоря уже об обломках, которые при этом полетят на территорию Украины.

Именно поэтому то, что запустило Politico, по-моему, выпадает из контекста. Потому что выглядит это так, что один человек что-то сказал или придумал, а другие почему-то комментируют.

Михаил Самусь, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам, специально для Главреда

viber
Михаил Самусь новости Украины Железный купол
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на 15 сентября для всех знаков Зодиака: измена, неприятное известие или разочарованиеГороскоп на 15 сентября для всех знаков Зодиака: измена, неприятное известие или разочарование В моду на осень 2021 входит полушэг - немного лохматая стрижка на длинные волосы в стиле 70-хВ моду на осень 2021 входит полушэг - немного лохматая стрижка на длинные волосы в стиле 70-х Однокурсник Путина рассказал о его смертельной болезниОднокурсник Путина рассказал о его смертельной болезни Синоптик рассказал, когда в Украине потеплеет и наступит настоящее бабье летоСиноптик рассказал, когда в Украине потеплеет и наступит настоящее бабье лето Температура и проблемы с желудком: украинец, который заразился Дельтой, рассказал, как начиналась болезньТемпература и проблемы с желудком: украинец, который заразился Дельтой, рассказал, как начиналась болезнь

Последние новости

06:29

Дорого, но недостаточно эффективно: нужен ли Украине "Железный купол"

06:02

В моде бесподобная стрижка до ключиц клавикут, которая смягчает черты лица и идеально подходит всем Фото

05:28

Два гражданства и 650 тысяч паспортов РФ на Донбассе: эксперт объяснил проблему ситуации в Украине

05:02

В Юпитер врезался неизвестный объект: в Сети появилось зрелищное видео столкновения Видео

04:22

Контрудар ВСУ: у Кравчука раскрыли неожиданный сценарий освобождения Донбасса Видео

Реклама
03:51

В моду на осень-зиму 2021 2022 пришли очень теплые свитера с принтами удивительной красоты Фото

03:01

Грозит ли Украине тотальная засуха: эксперт оценил риски

02:44

Пять способов увеличить продолжительность жизни, не тратя ни копейки: главный совет врача Видео

02:16

Массированный авиаракетный удар: в РФ оценили сценарий полной оккупации Украины

01:37

"Ребенок мечты": Наоми Кэмпбелл впервые рассказала о дочери в интервью

00:51

Дэниел Крейг "простился" с ролью Джеймса Бонда: впереди премьера последнего фильма с его участием

00:19

Гороскоп на 19 сентября для всех знаков Зодиака: финансовые затруднения или приятный сюрприз Видео

00:04

Названо самое правильное время отхода ко сну Видео

18 сентября, суббота
23:58

Социологи выяснили, какие регионы Украины верят в вакцинацию, а какие - нет Видео

23:20

Визит Зеленского в США: назван состав делегации Видео

23:00

Самые высокие люди на Земле становятся короче: названа причина

22:27

"Это - сюрприз": в Пентагоне обеспокоены военной мощью России Видео

21:58

Пассажирку закинуло в багажник: в смертельном ДТП близ Белой Церкви погибли трое людей

21:41

"Корона не пройдет": в Херсоне мужчина в магазине натянул на лицо пакет вместо маски Видео

21:27

Стало известно, кем была украинка, сорвавшаяся со скалы Испании из-за селфи Видео

Реклама
21:06

Украина стала опасной для Латвии: въезд ужесточен

20:59

Гибель троих коммунальщиков: стала известна причина жуткой трагедии в Кривом Роге Видео

20:31

Поехал на красный: одесский коп спровоцировал смертельное ДТП

20:24

Прекращение транзита газа: в Минэнерго предложили неожиданный ответ на шантаж Газпрома Видео

20:02

"Аннексия Донбасса" и военная операция Украины: у Кравчука назвали сценарий России по ОРДЛО

19:52

"Талибан" довел: афганский подросток три дня ехал под прицепом грузовика Видео

19:36

Выборы в Госдуму: жителям ОРДЛО в Ростовской области массово раздают паспорта РФ Видео

19:33

Как распознать агрессивный рак, которым могут заболеть дети и взрослые: Минздрав назвал симптомы Видео

19:27

Зеленскому нужен был смысл своего президентства, и он его нашел мнение

19:00

В Затоке застрелили хозяина кафе: напали прямо у бара Видео

18:59

Более 100 единиц техники и вертолеты: Украина провела масштабные боевые учения у границ России Видео

18:57

Ударит "холодяка", зальют дожди: украинцев предупредили о резком ухудшении погоды Видео

18:50

Названа самая эффективная вакцина, защищающая от госпитализации с коронавирусом Видео

18:33

Джамала растрогала трагедией из жизни своей семьи и заинтриговала номером на Танцах со звездами Видео

18:32

В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли необыкновенные юбки в стиле 30-х, которые нужно "укротить" Фото Видео

17:58

Технику перебросили на позиции: ВСУ усилили систему ПВО на северном направлении Видео

17:51

Россия заберет войска – и война на Донбассе завершится: Данилов призвал разобраться с "Минском"

17:43

Появилось видео спасения украинки, которая сделала смертельное селфи в Испании Видео

17:18

Страшное горе в семье Данилко: артист год скрывал смерть матери

17:07

В Сумской области Toyota столкнулась с грузовиком DAF: трое людей погибли от полученных травм

Реклама
16:52

В Черновцах неадекват расстрелял авто, в котором были 3 детей

16:33

Мишина впервые рассказала об отношениях с Эллертом после публичного расставания

16:32

Северный поток – 2 превратится в руину: в Европарламенте объяснили тупик Газпрома Видео

16:16

"Гневное бормотание из Кремля": Польша предупредила об опасности Беларуси и спорах из-за границ

15:35

Украина через 20 лет может потерять свои черноземы, а Юг страны превратится в пустыню - ученый Видео

15:29

Одессу захлестнули сильные дожди: районы города оказались в воде, а река Балковская вышла из берегов Видео

15:16

Людей затянуло в насос: в Кривом Роге трое коммунальщиков погибли страшной смертью Видео

15:15

Что нельзя делать на Михайлово чудо 19 сентября: приметы и запреты

15:01

Кто лучше всего защищен от COVID-19 и помогает ли вакцинация – ответ врача Видео

14:56

"Нож в спину": Франция побила горшки с США и Австралией из-за потери военного контракта на $40 млрд

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять