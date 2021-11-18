Помощи ждать не стоит: почему в случае наступления России Украина останется одна

В случае наступления России Украина может рассчитывать только на собственные силы / УНИАН

Евросоюз рассказал, как он будет действовать в случае, если обострится ситуация на границе Украины – высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европа продолжит действовать так же, как действовала во времена, когда Россия захватила Крым и начала войну на Донбассе. Одним словом – никак.

Следовательно, возникает вопрос – если действительно кризис с мигрантами перекочует к украинским границам, или если Россия решит осуществить военную операцию против Украины, на помощь каких государств наша страна действительно может рассчитывать, кто готов оказать ей поддержку, в том числе военную.

Военную – никто. При условии накопления вблизи украинской границы российских военных втягиваться в военное противостояние с Россией не будет ни одна страна. То есть прямой военной поддержки Украине никто не предоставит.

А вот помощь вооружением, в том числе летальным оружием, уже поступает от Соединенных Штатов. Таким же образом могут помочь Украине Великобритания, Турция и Польша.

Европейские страны сейчас полностью завязаны на Россию из-за кризиса с энергоносителями. И потому они откровенно и наперед устами Борреля заявили, что в случае чего будут лишь "выражать глубокую обеспокоенность", не более того.

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Ведь сегодня уже предостаточно проблем на границе Беларуси и Польши, которые являются достаточным основанием для того, чтобы Евросоюз мог действовать более жестко в отношении России. Впрочем, так не происходит. Вот и из-за Украины европейцы не будут ввязываться в противостояние с Россией, потому что просто ее опасаются.

Следовательно, Украина может рассчитывать только на собственные силы, а также на некоторую поддержку США, Великобритании, Польши и Турции – больше ни на чью.

По сути, только США и Великобритания решительно настроены защищать Украину и противостоять России. Например, Британия может предоставить Украине около 600 своих военнослужащих, но, конечно, ситуацию на фронте они кардинально не изменят. При этом присутствие британских военнослужащих на территории Украины создает определенные риски и угрозы для России в случае ее агрессии против нашего государства. Ведь если британские военнослужащие попадут под обстрел, Британия будет вынуждена действовать более жестко в отношении России, потому что у нее появится конкретный повод.

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Турция будет действовать в зависимости от обстоятельств. Она хочет расчистить геополитическое пространство для себя, поэтому ее может заинтересовать только крымскотатарский Крым, который будет тесно сотрудничать с Турцией, а фактически – если он станет турецким в экономическом смысле. Ничто другое не сможет заинтересовать Анкару и побудить ее помогать Украине.

Как видим, каждая страна преследует собственные интересы, об Украине никто не заботится и не будет заботиться.

Однако в том, что у Украины нет союзников, готовых ей помогать, в том числе оказывать военную помощь, виновата политика, которую проводит Киев. Задача украинской власти – сделать Украину интересным партнером для других стран мира. Но наша власть занимается только тем, что ходит и просит денег и помощи. Конечно, у нас спрашивают при этом, что мы предлагаем взамен. А мы ничего не предлагаем – мы просто просим и просим.

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Например, Китай – очень серьезная мощная страна, которая влияет на Россию – уже несколько лет предлагает Киеву создать инвестиционный хаб в Украине. В обмен на это Пекин готов пойти на определенные политические шаги, выгодные Украине, в том числе в отношении России. Но Киев не делает ничего в этом направлении…

И так со всеми странами, какую ни возьми. Мы только ходим с протянутой рукой и постоянно чего-то просим, но даже не пытаемся стать интересными партнерами, которых другие хотели бы защищать. Международные отношения строятся на интересах, а потому нужно становиться интересными другим странам.

Может ли Украина предложить что-то Евросоюзу, чтобы он был готов за нее вписаться и защищать от России? Видимо, от Евросоюза уже бесполезно ждать чего-то подобного. И Россия относится к ЕС, как к пенсионерам, которые многое рассказывают, но сделать ничего уже не могут. И такое отношение в определенной степени справедливо.

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Если же Украина останется наедине с проблемой, то с теми же мигрантами она разберется – будет просто игнорировать проблему и ждать, пока она сама как-то рассосется. Как украинская власть игнорирует проблему внутренней миграции, так она будет игнорировать и мигрантов, которые с белорусско-польской границы могут оказаться у нас на границе.

Интереснее, что будет после того, как Россия получит то, что она хочет – сертификацию Северного потока-2 и начало его работы. Когда это произойдет, вероятность военной угрозы для Украины станет значительно выше. Потому что тогда Россия фактически подгребет под себя Беларусь, и Украина будет следующей. К самостоятельному решению таких проблем мы не готовы.

Несмотря на то, что Запад сейчас постоянно предупреждает о том, что Россия якобы готовит вторжение в Украину зимой, никакого вторжения не будет. России нет смысла это делать, потому что, во-первых, она потеряет свои достижения в отношении Северного потока-2, а, во-вторых, в Украине сейчас все происходит так, как нужно России – мы разрушаем себя сами. Москве стоит просто подождать. Зачем воевать, если мы все делаем сами, за нее? Россия боится только мощной Украины, а не растерзанной на части, где общество воюет между собой по вакцинации и любой другой проблеме. Россию это вполне устраивает, и она постепенно подтягивает нас под себя. Зачем воевать?

Что касается наших соседей, захотят ли и смогут ли они оказать нам какую-то поддержку в случае серьезных проблем с Россией, то Польша – возможно, но, скорее всего, она готова будет выступать в защиту Украины сугубо дипломатически.

Наши соседи очень устали от постоянных заявлений и отсутствия действий в Украине. В частности, мы много говорим о каких-то совместных военных объединениях с Польшей и Литвой и т.д., создана совместная бригада, но дальше дело не движется. Усталость от Украины не позволит им действовать более активно.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда