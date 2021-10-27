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Должна быть готова, если РФ сорвет крышу: почему Украину позвали на закрытую встречу НАТО

Олег Жданов

Военный эксперт, полковник запаса

27 октября 2021, 08:17

Украина может начать производить вооружение для стран НАТО, но это не приблизит нас к членству в Альянсе.

НАТО, Украина
Украину впервые за 50 лет пригласили на закрытую встречу НАТО / УНИАН

Впервые за 50 лет Украину пригласили для участия в заседании комитета Североатлантического совета НАТО по вооружениям - Конференции национальных директоров вооружений.

Это заседание называют Советом директоров вооружений, то есть на нем они будут принимать решение о том, какое оружие производить и разрабатывать, а главное - кто это будет делать. Поскольку сегодня Украина имеет статус расширенного партнерства с НАТО, в этом случае, вероятно, также будет интегрирована в процесс разработки и создания образцов вооружения для стран-членов НАТО. А это значит, что будет задействован украинский военно-промышленный комплекс и научно-технический потенциал. Спектр того, что мы можем производить, очень широкий - во-первых, благодаря ВПК, а во-вторых, тому, что мы имеем уникальные технологии, которых нет даже у США. Например, недавно к спутникам Юпитера отправилась ракета Атлас, основным разработчиком и производителем которой стал украинский Южмаш.

Кроме того, Украина может делать системы наведения и навигации (та же ракета "Нептун"). Как пример - Украина с нуля за три года по заказу Саудовской Аравии сделала ракетный комплекс "Гром" и передала его.

И это не говоря уже о радиолокационных станциях - в частности, украинской "Кольчуге" - пассивной РЛС, которая видит небо, но ее никто не видит - нет аналогов в мире. То есть у Украины тут есть огромный потенциал. Тем более, что разработать и произвести ракету в Украине в разы дешевле, чем собрать ее в США или Германии.

Потому присутствие Украины на встрече директоров вооружений важно тем, что, с одной стороны, они продолжают нас интегрировать в свои структуры и привлекать, а с другой - НАТО экономически выгодно использовать Украину в качестве страны-производителя (даже если отдельных частей или комплектующих).

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Если в Украине начнутся разработки вооружения по мировым стандартам, то это будет лишь способствовать движению Украины к прогрессу. Более того, сейчас Украина может принять два решения, которые на долгие годы повернут нас на пути развития авиации и флота в связи со строительством их совместно с западными партнерами. В этом случае есть смысл перейти на стандарты строительства стран-участников НАТО и не реставрировать советскую технику и сделать себе боевой самолет. Отказаться от этого быстро не выйдет, так как задействуется и промышленная инфраструктура, и конструкторские разработки.

Читайте такжеВырвет ли Россия гнилыми зубами Украину у НАТО и ЗападаОднако это сближение не означает, что после Украину сразу примут в НАТО. Альянсу необходимо понимать все процессы внутри страны, желательно - и в ВПК. Для этого нужно перевести Вооруженные Силы на оргштатную структуру, понятную им, и интегрировать систему управления и связи в систему НАТО. То есть обеспечить полное взаимодействие, так как в таком случае Украина становится глазами и ушами Альянса на границе с Россией.

НАТО важно, чтобы в случае, если у РФ "сорвет башню" и она решит проводить наступательную операцию против Украины, мы могли, хоть медленно, но уверенно перемалывать российскую армию с помощью НАТО, но не при его участии.

К сожалению, так как Украина не может сегодня выставить собственных требований для других стран на международной арене, мы - инструмент и нам приходится выбирать из двух зол, между Западом и Востоком. Потому что несмотря на все плюсы реинтеграции, научно-технического прогресса в связи с этим и повышения обороноспособности страны, мы все равно не принимаем самостоятельных решений и Украина сейчас - это некая митрополия, за главенство над которой развернулась борьба.

Возможно, в будущем мы сможем выдвигать свои требования и на равных участвовать в мировых процессах, но пока как есть. И для нас сегодня это тоже выход.

Олег Жданов, военный эксперт, полковник запаса, специально для Главреда

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НАТО Олег Жданов новости Украины и мира
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