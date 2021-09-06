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Доллар по 28, рост инфляции и газовая война с РФ: как экономика может реагировать на протесты

Алексей Кущ

экономист, финансовый аналитик

6 сентября 2021, 06:29

В Украине политические "майданы" никогда не происходили на дне экономического цикла – они всегда происходили на пике.

протесты
"Майданов" в Украине не будет, но могут начаться технологические протесты / УНИАН

Этой осенью ситуация с тарифами, курсом валют и всем остальным будет не очень благополучной, что связано с политической турбулентностью.

Нынешний "финт ушами" с тарифами на электроэнергию, когда в разгар пандемического кризиса отменили льготный тариф до 100 кВт-ч, а в планах был вообще перевод населения на рыночный тариф (чем могли создать волну новой шоковой терапии), а теперь чуть снизили, был сделан для того, чтобы иметь хоть какой медийный якорь на осень, которым можно было бы хоть как-то оправдывать нынешнюю политику.

С точки зрения затрат, для государства это было самое дешевое тарифное послабление для населения, потому что в случае со справедливыми тарифами на отопление и газ понадобились бы более серьезные суммы.

По всем остальным тарифам ситуация печальна, потому что цена на газ на европейских рынках побила исторический рекорд и уже составляет $650. Понятно, что Нафтогаз будет заключать с теплокоммунэнерго соглашения и цена будет ниже рыночной, однако общее давление на ценовую политику ситуация на европейском рынке все же будет оказывать.

Кроме того, есть риск повторения так называемых газовых войн между Украиной и Россией и эта газовая война может произойти в нынешнем отопительном сезоне и от прошлых "войн" она будет отличаться тем, что с точки зрения России она будет вестись по уже устоявшимся правилам и формально не будет ничего нарушать.

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Существует понятие виртуального реверса, то есть физически Украина отбирала из трубы российский газ, после чего эти объемы закрывались с помощью реверса, который якобы попадал к нам из Европы. И если объем прокачки газа через украинскую трубу упадет ниже показателя в 15 млрд кубометров, то физический объем этого газа мы не сможем покрыть минимальные потребности.

Соответственно, мы также не сможем закрыть этот объем прокачкой реверса, потому как физический объем газа будет превышать объем прокачки по трубе. В этой ситуации нам придется перейти с виртуального реверса на реальный и здесь могут возникнуть технические и финансовые проблемы.

Читайте такжеСпичка в бочке с бензином: почему осенью протесты в Украине неизбежныТо есть вполне возможно, что РФ будет формально выполнять контракт по транзиту газа, оплачивая тот объем, который они должны были прокачать, из-за чего Украина столкнется с тем, что ей придется отключить восточную трубу и могут начаться проблемы с обеспечением потребителей газом и теплом (особенно с учетом того, что запасы угля на ТЭС одни из самых минимальных, а ситуация в энергосистеме не менее плачевная).

Потому, помимо тарифного шока, может произойти и технический шок, когда на фоне драконовских тарифов людей смогут отключат от того или иного вида энергоносителей.

Плюс к этому добавится и инфляция. У нас импортируемая инфляция, которую мы импортируем за счет обесценивания доллара, роста сырьевых цен, серьезнейшего предложения в мировой экономике, так как себестоимость производства растет, а потребительский спрос находится на низком уровне. И эта инфляция в Украине усиливается неэффективной монетарной политикой Нацбанка.

В связи с этим, осенью мы будем видеть выход среднегодовой инфляции на двузначный уровень (более 10%). Конечно, не 20%, но 1-2% процента роста мы явно увидим.

Соответственно, ситуация с курсом в этом году может быть не такой благополучной, как прошлой осенью. Если сравнивать сырьевой экспорт и импорт, то сейчас ситуация ухудшается в связи с тем, что стоимость железной руды обвалилась с $220 до $160, а эта цена влияет на всю линейку продукции металлургического комплекса. И так как прогнозируют и дальнейшее снижение, ситуация будет ухудшаться. Поэтому курс будет склонен к девальвации, хоть и несущественной – будет традиционный зимний возврат к 28 гривнам за доллар, который мы наблюдали в последнее время.

Все эти факторы как раз будут формировать политическую турбулентность. Но мы должны понимать, что в Украине политические "майданы" никогда не происходили на дне экономического цикла – они всегда происходили на пике за счет резкого роста благосостояния, формирования среднего класса, отсутствия социальных рисков и завышенных ожиданий. Но на дне, когда таких рисков нет, а люди работают на выживание, никаких майданов не будет (если, конечно, не будет внешнего финансирования).

Читайте такжеБизнес стал отдавать предпочтение "золотому матрасу"И с этим как раз сейчас ситуация неоднозначная. Ведь если еще несколько месяцев назад был своеобразный олигархический консенсус в отношении поддержки нынешней власти, то сейчас наблюдается противоположная ситуация – финансовые потоки пошли в сторону нескольких оппозиционных лидеров и делаются ставки на противостояние с властью для того, чтобы ослабить разбег, которая власть взяла в распределении внутренних активов. И если деньги и запрос, то будут и протесты – это будут чисто технологические акции, но с учетом того, что сейчас в Украине все люди бедные, а деньги пойдут на эти акции большие, они могут быть эффективны. Тем более, что поездка Зеленского в Вашингтон была, скорее всего, поездка за легитимностью на второй срок. Но судя по итогам визита, эта легитимность ему предоставлена не была, что также открыло поле для протестов.

Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик, специально для Главреда

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инфляция курс валют ЖКХ-тарифы Алексей Кущ новости Украины
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