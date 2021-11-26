Доисторические мумии рассыпаются при первом же контакте с реальностью

Зеленский устроил медийщикам Рината Ахметова разгром / скриншот

Разгром, который президент Украины Владимир Зеленский устроил медийщикам Рината Ахметова, в частности Савика Шустера и Натальи Влащенко, свидетельствует о чрезвычайно низком профессиональном уровне этих медиаперсон, неумении дискутировать и подсознательную привычку пресмыкаться перед более сильным.

Это "дистанционные" пропагандисты, которые предусмотрительно прячут языки в одном месте как только начинается настоящий батл, тем более, когда в ход идут аргументы порядке задокументированных данных о подготовке госпереворота, эти люди аргументам такого порядка просто не обучены несмотря на свой почтенный возраст и опыт дефиле перед телекамерами.

Говоря проще, Ринат купил не мощный медийный спецназ, а кучу доисторических мумий, которые рассыпаются при первом же контакте с реальностью.

Ахметов - тот чувак, который за все деньги покупает у барыг брендированную паленку, не сомневаясь, что это оригинал, а потом удивляется, почему слово "Гуччи" написано иероглифами.

А что касается Порошенко, который грезит новым Майданом, тут все просто: спили мушку, ковбой. И заглуши бульдозер. За тобой никто не пойдет,потому что ты все про*рал.

Роз**бом "светоча журналистики" доволен вполне. Ринат Леонидович, Шустер - это самая тупая ваша инвестиция. После "ДНР", конечно.