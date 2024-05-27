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Договариваться Путин ни с какими украинцами не собирается.

Игорь Эйдман
27 мая 2024, 06:01
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Становится понятна игра Кремля против Украины. Вот ситуация по шагам.
Договариваться Путин ни с какими украинцами не собирается.
Путин не планирует вести переговоры с Украиной / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот с YouTube

1. Путин не может добиться поражения Украины военными методами и хочет подорвать ее изнутри. России, чтобы пытаться продолжать наступательные действия, нужна мобилизация. Путин категорически не хочет ее проводить. Дело даже не только в том, что новая волна мобилизация дестабилизируют ситуацию в обществе и ударит по экономике. Для Путина она будет признанием окончательного провала его стратегии "СВО", то есть признанием слабости, чего он боится больше всего.

2. В Украину уже пошел новый поток западного оружия, летом будут самолеты. Новый закон о мобилизации позволит увеличить численность украинской армии. Российское наступление уже застопорилось. Скорее всего, к осени маятник войны качнется в другую, проукраинскую сторону, что сделает неизбежной новую волну мобилизации, к которой Путин, как я писал выше, морально не готов.

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В этой ситуации Кремль сделал ставку на подрыв политической стабильности в Украине.

3. Для этого агентура Кремля целенаправленно разгоняет пораженческие настроения в Украине и на Западе. По всей вероятности эта компания финансируется и организуется Абрамовичем и некоторыми другими российскими (а также, возможно, украинскими) олигархами, которые надеются после окончания войны выскочить из под санкций и опять делать совместные гешефты. Множество якобы проукраинских спикеров (наиболее известный Арестович, а также ряд российских эмигрантов) рассказывают о неизбежном поражении Украины, предательстве ее союзников и необходимости договариваться с Путиным (кого-то купили, а кто-то делает это по просьбе друзей-олигархов).

4. В Украине формируется проолигархическая криптопораженческая партия, куда могут неформально входить некоторые украинские политики и даже силовики. Это те, кто саботировал принятие закона о мобилизации, те, кто разгоняет дезу о достигнутых в начале вторжения договоренностях на переговорах в Стамбуле, от которых Украина якобы отказались под влиянием Джонсона, те, кто говорит о неизбежности поражений и договорняка с Путиным, те, кто тайно сотрудничает с Абрамовичем и его людьми.

5. Кремль осуществляет вброс информации в западные СМИ о готовности Путина к переговорам.

После этого Путин делает заявление о том, что он не готов вести переговоры персонально с Зеленским, которого считает нелегитимным. Таким образом украинской криптопораженческой партии дается сигнал: скиньте Зеленского и мы договоримся.

6. Однако договариваться Путин ни с какими украинцами не собирается. Ему нужна капитуляция. На практике это означает: устройте в своей стране во время войны бардак и я возьму вас голыми руками.

Ничего у него не получится и эта новая криптопораженческая партия будет не более эффективна, чем прежняя, открытая имени Медведчука. Однако игра такая, по видимому, ведется. И бдительность терять не надо.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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