Целесообразность обязательной вакцинации от COVID-19: что ждет тех, кто отказался от прививки

Невакцинированных украинцев будут переводить на дистанционную работу или в другие подразделения, или будут сокращать / Getty Images

Говоря о вакцинации против коронавируса, не может идти речи о принуждении или применении "кнутов". Речь может идти только о статусе "обязательной вакцинации". Ведь любая прививка по законам Украины является добровольной, и происходит с согласия пациента и после медицинского осмотра, который должен установить готовность организма к получению этой прививки.

Однако возможен статус обязательной вакцинации или по профессии, или по эпидемическим показаниям на определенной территории или во всей стране. Обязательность не исключает добровольности и медосмотра, то есть все равно у пациента будет возможность отказаться. Но, отказавшись, человеку придется двигаться тропами более строгих противоэпидемических мероприятий, чтобы обезопасить здоровье окружающих. Например, невакцинированный человек определенной профессии, который по работе контактирует с большим количеством людей и может их заразить, должен перейти на дистанционную работу или на какие-то другие должности, на которых он не подвергнет опасности других.

Что касается эпидемических показаний, то это более сложная трактовка. Скорее всего, речь пойдет об ограничении возможности посещения необязательных социальных институтов. Институты, которые работали во время локдауна (продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые отделения) будут открыты для всех, а остальные - только для тех, кто вакцинирован.

Однако вводить обязательную вакцинацию можно лишь тогда, когда будет выполнена "домашняя работа" с надлежащей правительственной коммуникации. Как можно добиться слаженного сотрудничества относительно участия в национальной вакцинации с простым человеком, который занимается физическим трудом, вообще не понимает эпидемиологии и биологии, если чиновники не смогли построить слаженного сотрудничества с профессорами и лидерами мнений в здравоохранении?

В частности, нужно донести людям, что ценность вакцин не в отсутствии осложнений. Вакцины не могут быть абсолютно безопасными - всегда есть редкие осложнения, а также смерти. Это нельзя отрицать. Однако ценность в количестве сохраненных жизней и, вероятно, уменьшении количества нетрудоспособных (через постковидний синдром).

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Пропаганда вакцинации споткнулась и падает из-за того, что ранее утверждали, что прививка создает невозможность заболеть. Но научные сомнения, которые выдвигали ряд экспертов, сейчас подтвердились: вакцинация не исключает возможности заболеть!

Вакцинация не защищает от заражения полностью - она ​​лишь снижает тяжесть течения болезни и уменьшает риск умереть.

Идея по принуждению прохождения в общественные места с "зеленым паспортом", то есть паспортом вакцинации, должна быть пересмотрена. То, что Израиль пропагандировал в январе-феврале, для нас в сентябре будет устаревшим, потому что изменился мир, наука и вирус. Сейчас уже доказано, что уровень выделения инфекции вакцинированным человеком может быть таким же, как и не вакцинированным. То есть, если мы запускаем на концерт, в торгово-развлекательный центр, кинотеатр и т.д. по "зеленому паспорту" и тех, кто вакцинировался, и тех, кто сдал ПЦР-тест, мы подвергаем тех, кто сдал тест, опасности подхватить инфекцию от вакцинированных, которые выделяют вирус.

Кроме того, вакцинация не избавит нас от необходимости носить маску. Скорее всего, вакцинация станет вопросом личной гигиены и сокращения расходов правительства на лечение, а вот противоэпидемические мероприятия, в том числе ношение масок, останутся для общества задачей выживания. Иначе в том же кинотеатре, где собрали только вакцинированных, одни вакцинированные будут инфицировать других вакцинированных, если они будут сидеть без масок и других противоэпидемических мероприятий.

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Другой вопрос - есть ли в Украине вакцина в достаточном количестве, чтобы государство имело право обязывать вакцинироваться людей, а если они отказываются, то ограничивать их возможности? Это больной вопрос. В начале августа расчеты прогнозировали: у нас заканчивается вакцина. Остатков Moderna хватало на 14 дней, AstraZeneca и Pfizer были под резервом лишь для второй дозы. Только вакцины Coronavac было достаточно. Сейчас пошли новые поставки, поэтому мы еще немного протянем. Мы все время балансируем на грани: разгоняя скорость вакцинации и привлекая новых людей, мы каждый раз выходим в зону прогнозов, в которых остатки вакцины вот-вот закончатся. Но новые поставки со временем перекрывают этот дефицит.

Так как предыдущая власть разрушила противоэпидемические институты, противоэпидемические мероприятия у нас почти не употребляются все это время.

У нас вводятся только локдауны - как шаг признания провала действий предыдущих месяцев. Поэтому традиционно у нас есть два "козла отпущения": местные власти и граждане. Поэтому наша перспектива такова: локдауны на местном уровне и ограничения для населения (мол, сам гражданин, который не вакцинировался, усложнил свою жизнь и свои маршруты).

Конечно, и локдауны, и ограничения путей распространения инфекции сохранят жизнь, однако это наиболее грубые и несистемные меры из тех, которые могут быть использованы.

Есть более разумные и дешевые меры, но их не вводят. Потому что есть традиция доступа определенных групп лоббистов и чиновников к бюджетам по противоэпидемическим мероприятиям и прививочным коммуникациям. И эти группы, конечно, ничего не хотят менять. В результате страдают только граждане и бизнес.

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Скорее всего, дальше Украина будет двигаться по следующему сценарию: локдауны будут, но вводить их будут местные власти, потому центральная власть будет пытаться устраниться от ответственности. Но местные власти не захочет, чтобы страдал их бизнес и поступления в местные бюджеты. Поэтому повторится тот сценарий, который был весной, когда местные чиновники просто "дорисовывают" виртуальные кровати в больницах. Если на картах правительства есть места в больницах - нет оснований объявлять город или область "красной зоной". В итоге регион может неделями находиться в "желтой" или "оранжевой" зоне, и весь бизнес работать, хотя ситуация в регионе давно потребует более жестких ограничений.

Весной из-за "виртуальных кроватей" настоящие пациенты не могли неделями найти хотя бы одно место, чтобы госпитализироваться. Знаю от врачей и волонтеров ужасные истории: приходилось людей с плохими прогнозами снимать с аппаратов ИВЛ, чтобы освободить аппарат для более молодых, которые имели большую вероятность выздороветь. Хотя правительство опровергает это, на самом деле таких случаев были десятки в регионах Украины.

Как будут действовать ограничения для определенных категорий невакцинированных граждан (транспортников, работников предприятий общественного питания и т.д.)? На практике такого человека будут переводить на дистанционную работу или в другие подразделения, или будут сокращать. Эта норма заложена в наше законодательство еще в советское время, где закреплялось существование групп профессий, в которых есть обязательства перед обществом о состоянии здоровья. Логика в этом есть, это важный и нужный инструмент, который рано или поздно придется применять.

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Ведь первоочередными являются интересы. Если один человек может нечаянно убить несколько сотен людей, например, невакцинированный и непротестированный водитель маршрутки, то, конечно, нужно ограничить его возможности сделать это. Мы же не продаем оружие в переходах или супермаркетах, потому что оно убивает. Тем более, не продаем свободно гранаты... Поэтому распространение вируса можно сравнить с действием не стрелкового оружия, а именно гранаты. Невакцинированный и непротестированный экспресс-тестом на антигены официант может выделять вирусы. И посетители кафе будут день за днем ​​дышать воздухом, в котором через непересроенную вентиляцию зависает аэрозоль с вирусами.

Итак, вакцинация важна, поскольку приводит к сокращению смертей, госпитализаций и экономии государственного бюджета, но она не останавливает выделение вируса. Потому вакцинированный человек выделяет столько же вируса, как и невакцинированный. Поэтому нам нужно возрождать противоэпидемические институты, вводить широкое тестирование, менять вентиляцию, следить, чтобы были изолированы инфицированные люди, расследовать их контакты и т.д. Простыми решениями здесь не отделаться никак.

Вадим Аристов, стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями, специально для Главреда