Журналист объясняет, почему Путин делает ставку на гуманитарную катастрофу в Украине и что должно произойти к весне, чтобы война закончилась.

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"Новая Ялта" в Китае / Коллаж: Главред, фото: wikimedia.org/sp131production, kremlin.ru

Российский журналист и блогер Майкл Наки считает, что "новая Ялта" - встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Китае - завершилась провалом, а больше всего от неё выиграл Пекин. Автор объясняет, почему до весны шансов на прекращение войны нет, на что рассчитывает Путин в войне против Украины и при каких условиях весной может появиться реальный шанс на мир. Публикуем его размышления.

Надо сказать, что я с самого начала считал, что из "новой Ялты" ничего не выйдет. Да и воспринимал её так только Путин. Но, конечно, реальность превзошла все мои ожидания. По крайней мере, я не ожидал, что Китай будет так демонстративно возить Путина лицом по столу (отдельному, за который Путина усадили на ужине, пока взрослые мальчики решали реальные дела за другим).

Сейчас, когда вся эта чепуха позади, я думаю, что всем стала очевидна нелепость происходящего. Си Цзиньпин получил статус того, к кому США ездят на поклон, Трамп попытался сделать вид, что он не хромая утка (не получилось), ну а Путин - поел.

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Но всё-таки об одном я не перестаю думать - это моя новая Римская империя. [Почему] (неценз.) под выход Путина оркестр сыграл музыку из "Щелкунчика"?

Ну а вывод один - и он не меняется. До весны Путин точно будет продолжать войну. Он очень надеется на то, что сможет устроить гуманитарную катастрофу в Украине. И что она приведет к капитуляции Киева.

Соответственно, чтобы война закончилась весной, необходимо:

1. Полностью остановить российское продвижение на фронте, а лучше - обратить его в другую сторону (на большинстве участков фронта это уже сделано - но ещё не везде).

2. Уничтожить все НПЗ в зоне досягаемости. Намертво (последние 2 недели - очень хорошо).

3. Добить железнодорожную ветку Крымского моста (думаю, это скоро).

4. Увеличивать потери России (динамика отличная).

Факторы, не зависящие от Украины, но имеющие ключевое значение:

1. Цены на нефть (пока динамика хорошая, но к весне нужно, чтобы за российскую нефть со всеми скидками давали 30–40 долларов максимум).

2. Возобновление поддержки со стороны США (здесь дело за демократами).

Если все это произойдет до весны - появится реальный шанс на окончание войны. Другой вопрос - захочет ли Украина при таких исходных условиях останавливаться на линии фронта. Но в любом случае пик выгодных для Кремля условий уже миновал. Дальше предложения будут только хуже (ну, если не произойдет драматического изменения динамики войны, само собой).

И отдельно отмечу, что до весны никаких шансов на прекращение войны нет. Да, Трамп будет активно делать вид, что они есть. Он мечтает о том, чтобы у него в гольф-клубе на саммите G20 Путин с Зеленским подписали мир. И в основном до этого момента будет давить на Украину, пока у него ещё есть Конгресс. Но особых рычагов у него нет. Рычаги на Путина есть, но вряд ли до 3 января он будет даже думать о них.

А вот после - посмотрим.

О персоне: Майкл Наки Майкл Сидней Наки - российский блогер, стример и журналист. Автор одноимённого YouTube-канала. Родился 25 декабря 1993 года в Москве. Отец - Чарльз Наки, гражданин США. Мать - русская, передает Википедия. Летом 2015 года проходил двухмесячную стажировку на радиостанции "Эхо Москвы". С 2015 года по июнь 2020 года работал на радиостанции, вёл политические дебаты, а также программы "Блог-аут", "Статус", "Один", "Ну и денёк", "Особое мнение", "Разворот". С 2019 года ведёт общественно-политический видеоблог на YouTube. 12 июня 2021 года стало известно о том, что Наки покинул Россию и переехал в Грузию. С августа по декабрь 2021 года вместе с Сергеем Гуриевым был соведущим программы "Что (же) делать?" на телеканале "Дождь". В марте 2022 года переехал в Вильнюс, Литва. 16 марта 2022 года МВД РФ возбудило против Наки уголовное дело по статье о дискредитации армии России и объявило его в розыск. Наки проходит обвиняемым по одному уголовному делу с основателем Conflict Intelligence Team Русланом Левиевым, с которым он выпускает практически ежедневные сводки о ходе вторжения России в Украину. 24 мая Басманный суд Москвы заочно арестовал Майкла Наки. 9 сентября 2022 года Минюст России внёс Наки в список физических лиц - "иностранных агентов".

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