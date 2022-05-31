Все еще не адские: почему новые санкции Евросоюза еще не сделали больно России

Новые санкции не ударили больно по РФ, потому что рост цен на нефть покрывает ее потери / ua.depositphotos.com

Ниже реакция рынка на 6-й пакет санкций в отношении ограничений поставок нефти из России:

1. Brent показал рост с 25 мая на 6% или 16% с начала мая;

2. Российский сорт нефти Urals вырос в течение месяца на 14%.

Мир возвращается в период дорогой нефти, за одним исключением, России в этом мире будет меньше, но...

Доля России мировом рынке нефти была около 10%. Заместить можно, было бы желание да воля.

Европа, которая приняла 6-й пакет санкций, занимает долю около 40% поставок нефти и нефтепродуктов России.

Под эмбарго 6-го пакета попадает 2/3 нефти и нефтепродуктов, которые ранее поставлялись в ЕС с РФ.

Это означает, что Россия теряет 26% дохода от экспорта нефти. Правда, это потеря физического экспорта (в тоннах или баррелях).

Читайте такжеЕвропа устала: зачем Запад оттягивал введение шестого пакета санкцийЦифры выше показывают, что рост цен покрывает эту потерю.

Напомню, на 2022 год бюджет РФ сверстан исходя из цены Urals в $44,2 за баррель и среднего курса рубля 72,1 руб./$

А значит, введение санкций не нивелирует прибыли (!), которую Россия получает за счет роста стоимости нефти и 7-й пакет санкций должен быть еще жестче.

Анатолий Амелин, соучредитель аналитического центра "Украинский институт будущего", директор программы "Экономика"