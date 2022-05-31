Все еще не адские: почему новые санкции Евросоюза еще не сделали больно России

Мир возвращается в период дорогой нефти, но теперь России в этом мире будет меньше.
Ниже реакция рынка на 6-й пакет санкций в отношении ограничений поставок нефти из России:
1. Brent показал рост с 25 мая на 6% или 16% с начала мая;
2. Российский сорт нефти Urals вырос в течение месяца на 14%.
Мир возвращается в период дорогой нефти, за одним исключением, России в этом мире будет меньше, но...
Доля России мировом рынке нефти была около 10%. Заместить можно, было бы желание да воля.
Европа, которая приняла 6-й пакет санкций, занимает долю около 40% поставок нефти и нефтепродуктов России.
Под эмбарго 6-го пакета попадает 2/3 нефти и нефтепродуктов, которые ранее поставлялись в ЕС с РФ.
Это означает, что Россия теряет 26% дохода от экспорта нефти. Правда, это потеря физического экспорта (в тоннах или баррелях).
Читайте такжеЕвропа устала: зачем Запад оттягивал введение шестого пакета санкцийЦифры выше показывают, что рост цен покрывает эту потерю.
Напомню, на 2022 год бюджет РФ сверстан исходя из цены Urals в $44,2 за баррель и среднего курса рубля 72,1 руб./$
А значит, введение санкций не нивелирует прибыли (!), которую Россия получает за счет роста стоимости нефти и 7-й пакет санкций должен быть еще жестче.
Анатолий Амелин, соучредитель аналитического центра "Украинский институт будущего", директор программы "Экономика"