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До полного разгрома и поражения — не будет ни покаяния, ни спасения

Леонид Невзлин

Российско-израильский предприниматель и общественный деятель, бывший вице-президент "ЮКОСа" 

3 февраля 2023, 06:12
России в ее массовом сознании до покаяния еще очень далеко. И без того пути, по которому прошла Германия, не будет ничего.
Российские военные, Владимир Путин
Россияне забыли, что война – это разрушения, смерть, горе, говорит Невзлин / Минобороны РФ, скрин

Казалось бы, страна, пережившая не одну войну и диктатуру, должна обрести стойкий иммунитет к этим двум сущностям. И поколения на много лет вперед должны бояться и того, и другого. Именно так произошло с Германией. Но не с Россией.

Коллективная амнезия? Почему-то русский народ забыл, что война – это разрушения, смерть, горе – и ничего другого. И не только для той страны, на которую напали, но и для напавшей тоже. А не парады, ленточки и победный гром барабанов. Как, например, на днях в Волгограде.

Забыли, что диктатура – это репрессии, цензура, тотальный страх и ложь – и ничего другого. А не порядок и "самое вкусное мороженое". Настолько забыли, что в том же Волгограде торжественно установили памятник Сталину. В ста метрах от памятника жертвам политических репрессий. И то спасибо, что его пока не снесли. Но скоро могут.

Германию спасло поражение в войне, после которого пришло отрезвление, осознание и покаяние. И выросшие поколения, для которых нет ничего страшнее войны и диктатуры.

России в ее массовом сознании до покаяния еще очень далеко. И без того пути, по которому прошла Германия — до полного разгрома и поражения — не будет ни покаяния, ни спасения.

Идиотское "можем повторить" вышибается из общественного российского сознания только так.

Зависит мирное будущее Европы сейчас от силы и стойкости Украины и верности ее союзников. И нашей поддержки защитникам свободы и демократии.

Источник

война в Украине Леонид Невзлин
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