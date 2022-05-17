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До капитуляции еще далеко: как Запад хочет заставить Украину подписать "шаткий мир" с Россией

Виталий Кулик

Директор Центра исследований проблем гражданского общества

17 мая 2022, 11:23

Капитуляция России на условиях Украины возможна лишь после полного военного разгрома и введения полноценного эмбарго.

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Россия избежать экономических, политических потерь в войны против Украины. Но это не будет ее капитуляцией / УНИАН

Бывший командующий Объединенного командования НАТО и вооруженных сил НАТО в Европе Бен Ходжес считает, что россияне рассматривают возможность капитулировать. Именно так Ходжес отреагировал на слова посла РФ в США Анатолия Антонова о том, что Россия не капитулирует.

На самом деле капитуляция России возможна лишь после полного военного разгрома и введения полноценного эмбарго. Лишь тогда можно будет говорить о капитуляции в нашем понимании этого слова. На данный момент речь идет именно о гибридном варианте, когда мы сами или Запад определяет, что считать капитуляцией. Но Россия и это будет подавать как победу. Поэтому эта игра в формулировку капитуляции или победы для России на данном этапе войны преждевременны.

Капитуляция России возможна лишь тогда, когда произойдет дерашизация территории РФ - исчезновение субъекта международного права под названием "Российская Федерация" и появления новых независимых государств на этой территории, а также трибунал над военными преступниками.

Пока речь идет об определенной фазе войны, где Россия предусматривает для себя условия выхода из этой войны с минимизацией экономических, политических, безопасностных потерь. Это "прекращение горячей фазы", "перемирие" - все, что угодно, но не мир и не капитуляция.

Но именно капитуляцию России Украина должна приближать всеми возможными способами - на фронте, в экономике, в построении правильных информационно-психологических конструкций, которые бы загоняли Россию в полную изоляцию и ситуацию проигрыша войны. Смысловую часть войны Россия уже проиграла, но их нужно добивать даже на семантическом фронте.

Поэтому для мира важно, чтобы Россия была разгромлена на всех фронтах - только тогда можно говорить о капитуляции. Пока разговор возможен только о мире и послевоенном сосуществовании.

Запад считает, что возвращение России к оккупации территорий до 24 февраля может быть одним из условий, на которые они могут согласиться. То есть для них принять мир от России означает вывод российских войск РФ на момент до 24 февраля. Но для Украины - это не условие, потому что для нас окончательная капитуляция и мир - это освобождение всех украинских территорий, включая Донбасс и Крым, а также нанесение России достаточных потерь.

И Украина готова за это воевать. Потому что именно нам, а не Западу выбирать формат, на который согласится политическое руководство, что именно считать миром с Россией.

Читайте такжеПутинский режим уже сдох, или Зачем в Кремле заговорили о капитуляцииПри этом Запад может нас подталкивать - например, прекратить поставки нам тяжелого вооружения, боеприпасов, ограничить нас в финансировании. Но даже это не гарантирует, что Киев согласится на промежуточные компромиссы. На данный момент вся логика исторического процесса уже такова, что остановить Киев невозможно. Поэтому, скорее всего, Запад отпустит эту ситуацию (хотя и может манипулировать и давить).

Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества, специально для Главреда

война в Украине Виталий Кулик
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