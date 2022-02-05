До 50 тысяч случаев в день: как Украина будет проходить пик эпидемии Омикрона

Украина два дня подряд устанавливает антирекорды заховорюваності на COVID-19 / Reuters

Два последних дня Украина продолжает устанавливать абсолютные антирекорды по количеству новых случаев заболевания на коронавирус - более 39 и 43 тысяч случаев соответственно.

Стоит отметить, что уже около года Украина живет с неизменной системой адаптивного карантина. За это время он доказал свою эффективность в противодействии распространенности заболеваемости COVID-19.

Дельта-волна прошлого года это ярко продемонстрировала - после введения "красной зоны" в определенном регионе, со временем и заболеваемость, и госпитализации в нем начинали идти на спад. Поэтому сейчас адаптивный карантин помогает недопущению перегрузки медицинской системы. Соответственно, в ближайшее время никто его отменять не будет.

По состоянию на сегодня 12 регионов Украины уже выполняют признаки перехода в красную зону и могут быть переведены в нее по решению Государственной комиссии уже в ближайшее время.

По оценкам Киевской школы экономики, пиковые значения суточных выявленных случаев будут примерно в два раза больше, чем пиковые значения в предыдущую волну - то есть до 50 тысяч новых случаев в сутки. А суточное количество на пике этой волны будет на треть меньше предыдущей волны - около 600 умерших в сутки. Среди причин снижения - более легкое течение Омикрона, который сейчас превалирует, и больший уровень вакцинации в Украине.

Читайте такжеВ НАН назвали даты ближайшего пика коронавируса в УкраинеКогда именно этот пик произойдет и как дальше будет развиваться пандемия, сейчас прогнозировать трудно, но вакцинация является действенным способом снижения риска тяжелого течения заболевания и смертности, ведь большинство людей, которых госпитализируют, являются невакцинированными.

Екатерина Кузьминова, аналитик Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики, специально для Главреда