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До 11 июля будет новая эскалация с Польшей: Копытько назвал причину

Алексей Копытько
5 июля 2026, 08:10
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Ррациональные аргументы не смогут остановить нарастающую волну антиукраинской риторики в Польше, а изменить ситуацию удастся только после прохождения пика напряжённости.
До 11 июля будет новая эскалация с Польшей: Копытько назвал причину
Польша и Украина / Колаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Накануне очередной годовщины волынских событий 11 июля польско-украинские отношения вновь обостряются: звучат псевдотерриториальные претензии и разговоры о компенсациях. Аналитик Алексей Копытько отмечает, что в нынешних условиях рациональные аргументы бессильны - общественному запросу нужен не диалог, а разрастающийся скандал. Автор предлагает переждать пик и лишь затем искать способы снизить ущерб. Публикуем его наблюдения.

Как я уже дважды отмечал, поляки вошли в спираль эскалации и к 11 июля нас ожидает очередной всплеск. Активно возгонять антиукраинскую риторику полякам помогают россияне.

Уже снова заиграны псевдотерриториальные претензии, эта тема будет институциализироваться, вплоть до требования компенсаций (которые сейчас на маргинесе) и др.

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Ничего сделать с этим нельзя. В текущих условиях не существует никаких ходов в области рационального, способных изменить настрой. Ибо людям не нужно решение – им нужен саморазвивающийся скандал.

Пик должен пройти, затем можно будет искать какие-то подходы для уменьшения ущерба.

Пока же предлагаю такое.

Первое. Учредить должность спикера Минздрава/советника Министра здравоохранения по вопросам ментальных помутнений. Требования: знание английского и польского языка. Задача: комментировать заявления / деяния определённых польских деятелей.

Второе. Локация для вещания – Университетская горка в Харькове, на входе в Украинскую инженерно-педагогическую академию. Это старое университетское здание, на котором размещена мемориальная доска в память о буйном студенте Харьковского университета, некоем Юзефе Пилсудском (установлена во времена известного украинского полонофила и евроатлантического интегратора Геннадия Кернеса).

Выглядеть должно так. Человек в белом халате с серьёзным лицом и фонендоскопом на шее на фоне доски в честь Пилсудского на польском языке комментирует деяния/заявления польских политиков. Подпись на плашке: Минздрав оценил/заявил/ не утешил. Во время тревоги - в каске и бронежилете...

Общение с нормальными поляками сопровождает МИД и другие ведомства по профилю, ненормальных опекает Минздрав.

И весь этот контент по всем каналам - на Польшу (и на запад в целом). Все встречные вопросы – в Минздрав…

Идеи типа "а давайте заставим Укрзалізницю" писать латиницей на билетах Peremyshl, а не Przemysl" закончатся тем, что поляки отрежут пассажирские поезда, не официально, "на ремонт". Кто пострадает?

Лучи поддержки нормальным полякам. Станет совсем сложно – переезжайте к нам.

О персоне: Алексей Копытько

Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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война в Украине Польша Алексей Копытько
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