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Россия доводит войну до опасной точки: Коваленко призвал готовиться к сложному сценарию

Андрей Коваленко
19 августа 2026, 08:10
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Председатель ЦПД Андрей Коваленко о возможном моменте, когда украинцам вновь придется делать выбор в 2022 году, и об опасности общественной усталости от войны.
ВСУ, Фронт, Война
Война в Украине / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

На фоне затянувшейся войны и растущей общественной усталости глава ЦПД Андрей Коваленко предупреждает: может наступить момент, когда ситуация вновь станет черно-белой, и людям, которые сегодня занимают должности, имеют отсрочку от призыва или уже отслужили, придется повторить выбор 2022 года. Он подчеркивает, что усталость не приближает врага к миру - наоборот, приближает его лишь боль от украинских успехов. Публикуем его мнение.

Может наступить момент, когда снова будет только чёрное и белое, когда многим людям, которые устали, но ради выживания государства им, возможно, придётся вновь сделать выбор, который делался в 2022 году, и пойти в армию добровольно.

Это касается и тех, кто сегодня может занимать должности, многих военных, откомандированных на различные должности, многих гражданских лиц, имеющих бронь, а возможно, и ветеранов, заслуживших отдых. Это не обязательно произойдет, но морально нам нужно держать это в голове.

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Война жестока, можно пытаться не замечать её, от неё можно устать, но Россия продолжает её и доводит до точки эскалации.

Этот момент может и не наступить, если нам и Западу, а также всем, кто выступает за завершение войны, удастся добиться результата и заставить РФ пойти на мир.

Сейчас они разрушают наши города и жизни людей, и опасность не миновала. Существование государства зависит от народа, часть которого находится в армии и на должностях, где принимаются важные решения.

Усталость от плохих новостей и войны у некоторых людей понятна. Но усталость не приближает желание врага завершить войну, это желание приблизит лишь боль от наших успешных действий.

О персоне: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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