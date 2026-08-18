Нарышкин проговорился о крупном провале России: Копытько раскрыл детали

Эксперт Алексей Копытько разбирает заявление главы СВР Нарышкина о якобы готовящейся провокации с российским оружием в Латинской Америке.

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Путин и война / Коллаж: Главред

Глава СВР РФ Сергей Нарышкин заявил, что западные спецслужбы совместно с Украиной якобы готовят провокацию - передачу латиноамериканским преступным группировкам российского оружия, "захваченного" ВСУ. Эксперт Алексей Копытько считает это неуклюжей попыткой скрыть провал самих российских спецслужб, которые пытались вооружить преступников в Латинской Америке, но партия оружия попала в руки местных правоохранителей. Публикуем его разбор.

Самый жалкий персонаж в орбите Путина – глава СВР РФ Сергей Нарышкин – снова провалился и на упреждение визгливо оправдывается.

Вы же помните фейк, который россияне гоняют с 2022 г.? Мол, Украина вооружает все картели и банды от Мексики до Аргентины. Этот бред обильно цитировали в США всякие такеры карлсоны. Потом частично раскаялись.

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Внезапно Нарышкин принялся заявлять, что неназванная западная спецслужба в координации с украинской стороной якобы готовит провокацию. А именно: собирается передать неназванным латиноамериканским злоумышленникам российское оружие. Дабы, мол, рассорить Кремль с оставшимися в западном полушарии друзьями.

Что это за оружие? По словам Нарышкина, его захватили украинские войска "в ходе специальной военной операции". Цитата: "С этой целью на территории указанных государств уже завозится вооружение российского производства, захваченное врагом в ходе специальной военной операции".

Если читать буквально: Украина проводит специальную военную операцию, по ходу которой демилитаризирует Россию, захватывая её оружие. Смело, смело.

Причём Нарышкин подчёркивает: провокационная передача оружия осуществляется на территории нескольких государств, во множественном числе. Стало быть, много оружия захватили.

Но позвольте! Если речь идёт о каком-то значительном объёме оружия, это значит, что россияне массово бежали и бросили его. Но разве так бывает? Попахивает дискредитацией российской армии со стороны главы СВР РФ.

Что на самом деле?

Практически гарантированно речь идёт о фиаско российских спецслужб. Россияне притащили в Латинскую Америку партию оружия, дабы раздать её злодеям, подтянуть наёмников и т.д. Но затея провалилась, и оружие оказалось в руках правоохранительных органов стран, которым Москва хотела навредить.

Обнародование такого факта – это огромный скандал с далеко идущими последствиями. Это даже не чемоданы с кокаином. Особенно в свете воззрений администрации Трампа на безопасность в Америках.

Поэтому на арену с криками выбежал Нарышкин, чтобы перевести стрелки и сформировать линию защиты. Это попытка замять историю, мотивируя страны ЛА разрулить проблему закулисно.

О персоне: Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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