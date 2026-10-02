Путин открыл новый фронт террора: Невзлин раскрыл детали ударов по мостам Киева

Эксперт объясняет, почему именно сейчас реактивные "Шахеды" сделали удары по киевским мостам технически возможными.

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Удар по мосту в Киеве / Коллаж Главред

Впервые с начала полномасштабного вторжения российские дроны ударили по мостам Киева через Днепр - эксперт Леонид Невзлин связывает это с появлением у РФ реактивных "Шахедов", способных точечно бить по инфраструктуре. Он также напоминает о перехваченном украинской разведкой плане Москвы по обрушению энергосистемы с применением до 1000 ракет и дронов, нацеленном на Киев, Харьков и Одессу. Публикуем его анализ.

За минувшие сутки РФ перешла к новому этапу эскалации ударов по гражданской инфраструктуре Украины. После продовольственных и аптечных складов, дата-центров, энергетических объектов и просто жилых кварталов путинская армия принялась бить по киевским мостам через Днепр.

Почему достаточно очевидная цель для террора одного из крупнейших городов Европы попала под масштабный удар именно сейчас? Разрушить мост ударами с воздуха крайне тяжело, если не невозможно. Да и "высокая точность" российских ракет общеизвестна. Ответ - реактивные "Шахеды", которые в РФ додумались оснащать специальными боевыми частями.

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Ими гигантские мосты тоже не получится разрушить. Однако сравнительно дешевые и массовые удары дронов могут парализовать логистику между правым и левым берегами столицы. Так что правильный ответ на вопрос: мосты в Киеве попали под удар не потому, что РФ раньше не хотела по ним бить, а потому, что теперь получила возможность добиться какого-то результата. Следующая серия этого кровавого сериала - энергетика.

Украинские власти передали странам Запада перехваченный российский план обрушения энергосистемы Украины. Как отмечает NYT, в нем описана кампания ударов с применением до 1000 ракет, беспилотников и авиабомб. В частности, РФ намерена добиться вынужденной остановки украинских АЭС, нанося удары по распределительным узлам, которые, кстати, находятся совсем близко от реакторов.

Москва также намерена атаковать систему водоснабжения, включая насосные станции и очистные сооружения. Киев, Харьков и Одесса обозначены как приоритетные цели: согласно плану, подачу электроэнергии в этих городах предполагается сократить на 90%, теплоснабжение - также до 90%, а работу канализационной системы серьезно нарушить.

Вопрос заключается в том, будет ли Украина в самое ближайшее время располагать эффективными средствами противодействия в достаточных количествах. Предотвращение надвигающейся гуманитарной катастрофы зависит от Запада. Медлить нельзя: счет идет на недели.

О персоне: Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

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