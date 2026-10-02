Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Путин открыл новый фронт террора: Невзлин раскрыл детали ударов по мостам Киева

Леонид Невзлин
2 октября 2026, 19:10
google news Подпишитесь
на нас в Google
Эксперт объясняет, почему именно сейчас реактивные "Шахеды" сделали удары по киевским мостам технически возможными.
Путин открыл новый фронт террора: Невзлин раскрыл детали ударов по мостам Киева
Удар по мосту в Киеве / Коллаж Главред

Впервые с начала полномасштабного вторжения российские дроны ударили по мостам Киева через Днепр - эксперт Леонид Невзлин связывает это с появлением у РФ реактивных "Шахедов", способных точечно бить по инфраструктуре. Он также напоминает о перехваченном украинской разведкой плане Москвы по обрушению энергосистемы с применением до 1000 ракет и дронов, нацеленном на Киев, Харьков и Одессу. Публикуем его анализ.

За минувшие сутки РФ перешла к новому этапу эскалации ударов по гражданской инфраструктуре Украины. После продовольственных и аптечных складов, дата-центров, энергетических объектов и просто жилых кварталов путинская армия принялась бить по киевским мостам через Днепр.

Почему достаточно очевидная цель для террора одного из крупнейших городов Европы попала под масштабный удар именно сейчас? Разрушить мост ударами с воздуха крайне тяжело, если не невозможно. Да и "высокая точность" российских ракет общеизвестна. Ответ - реактивные "Шахеды", которые в РФ додумались оснащать специальными боевыми частями.

видео дня

Ими гигантские мосты тоже не получится разрушить. Однако сравнительно дешевые и массовые удары дронов могут парализовать логистику между правым и левым берегами столицы. Так что правильный ответ на вопрос: мосты в Киеве попали под удар не потому, что РФ раньше не хотела по ним бить, а потому, что теперь получила возможность добиться какого-то результата. Следующая серия этого кровавого сериала - энергетика.

Украинские власти передали странам Запада перехваченный российский план обрушения энергосистемы Украины. Как отмечает NYT, в нем описана кампания ударов с применением до 1000 ракет, беспилотников и авиабомб. В частности, РФ намерена добиться вынужденной остановки украинских АЭС, нанося удары по распределительным узлам, которые, кстати, находятся совсем близко от реакторов.

Москва также намерена атаковать систему водоснабжения, включая насосные станции и очистные сооружения. Киев, Харьков и Одесса обозначены как приоритетные цели: согласно плану, подачу электроэнергии в этих городах предполагается сократить на 90%, теплоснабжение - также до 90%, а работу канализационной системы серьезно нарушить.

Вопрос заключается в том, будет ли Украина в самое ближайшее время располагать эффективными средствами противодействия в достаточных количествах. Предотвращение надвигающейся гуманитарной катастрофы зависит от Запада. Медлить нельзя: счет идет на недели.

О персоне: Леонид Невзлин

Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине война России и Украины Леонид Невзлин
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Людей спасают из горящей многоэтажки: РФ ударила по Днепру, есть пострадавшие

Людей спасают из горящей многоэтажки: РФ ударила по Днепру, есть пострадавшие

20:38Украина
Фронт резко меняется: РФ теряет позиции и отходит на нескольких направлениях

Фронт резко меняется: РФ теряет позиции и отходит на нескольких направлениях

20:10Аналитика
Россия вновь нанесла удар по Южному мосту — первые подробности атаки на Киев

Россия вновь нанесла удар по Южному мосту — первые подробности атаки на Киев

18:02Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Решетка газовой плиты будет сиять как новая: чем отмыть толстый слой жира

Решетка газовой плиты будет сиять как новая: чем отмыть толстый слой жира

Россия вновь нанесла удар по Южному мосту в Киеве — что известно о последствиях

Россия вновь нанесла удар по Южному мосту в Киеве — что известно о последствиях

После теплых дней в Украину ворвется похолодание: когда ждать дождей

После теплых дней в Украину ворвется похолодание: когда ждать дождей

Россия готовит новый массированный удар по Украине — названы сроки атаки и цели

Россия готовит новый массированный удар по Украине — названы сроки атаки и цели

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пьющего кофе старика за 38 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пьющего кофе старика за 38 с

Последние новости

20:38

Людей спасают из горящей многоэтажки: РФ ударила по Днепру, есть пострадавшие

20:10

Фронт резко меняется: РФ теряет позиции и отходит на нескольких направлениях

19:52

Точно не "востребованный": как правильно сказать на украинском языке

19:35

Как утеплить деревянные окна на зиму – простой способ с бюджетными материалами

19:22

Зачем оставлять разрезанный картофель в ванной на ночь: неожиданный результат

РФ атакует мосты Киева: Беспалов рассказал, что будет со столицейРФ атакует мосты Киева: Беспалов рассказал, что будет со столицей
19:10

"Похоже на террор": раскрыта главная цель ударов РФ по Южному мосту

19:10

Путин открыл новый фронт террора: Невзлин раскрыл детали ударов по мостам Киевамнение

18:48

Как правильно поворачивать матрас, чтобы он меньше изнашивался — советы экспертов

18:38

Придет ли бабье лето в октябре: синоптикиня предупредила о заморозках в Украине

Реклама
18:26

Постельное белье будет как новым: что добавить в стиральную машинуВидео

18:02

Россия вновь нанесла удар по Южному мосту — первые подробности атаки на Киев

17:44

США могут задействовать газохранилища на западе Украины: что задумали

17:22

Корни деревьев торчат из-под земли: что категорически нельзя делать осенью

17:21

Могут быть жертвы: эксперт назвал главную опасность ударов РФ по мостам в Киеве

17:19

Зачем деньги заворачивают в лавровый лист: причина популярного трюка

16:44

Внучка Ротару под другой фамилией выгуляла наряд за 1,5 миллиона гривен

16:33

Финансовый гороскоп на октябрь: Овнам — прибыль, а Тельцам — контроль

16:31

Удар был смертельным: РФ атаковала Харьков КАБами, среди пострадавших дети

16:30

Готовятся к прорыву в сторону Запорожья: в ДШУ предупредили о накоплении сил РФ

16:07

Сломать молчание в коррупционных схемах: Голобуцкий прокомментировал соглашение Пашинского с САП

Реклама
16:07

Легко заменят джинсы: блогер показала модные штаны на осень 2026Видео

15:58

"Схватила за шею": экс-муж Хэлли Берри обвинил актрису в избиении сына

15:57

Как назвать дочь, родившуюся в октябре: красивые имена с особым значением

15:48

Доллар подскочил вверх, а евро стремительно полетел вниз: курс валют на 5 октября

15:39

Гортензия зацветет пышнее: что нужно сделать с корнями осеньюВидео

15:27

Государственная измена и финансирование агрессора: за что следует привлечь к ответственности депутатку Ирину Костюшко из Житомирской области — СМИ

15:26

Шоколадная глазурь, которая не трескается и не липнет к рукам — рецепт

15:11

"Проблему зовут Анджелина": окружение Брэда Питта сделало заявление о его состоянии

15:06

"Люблю мыть посуду": Кейт Миддлтон раскрыла, как ей помогает принц Уильям

14:59

Магнитная буря продлится почти неделю: шторм G1 обрушился на Землю

14:39

Кремль готовится к затяжной войне: военные расходы РФ бьют рекорды

14:36

Половина украинских F-16 не выполняет боевые задачи: Зеленский назвал причину

14:14

Связи с российскими госструктурами и лабораториями ФСБ: СМИ раскрыли партнеров киевской химической компании "Енамин"

14:04

Идеальный порядок в доме: какие пять знаков зодиака не терпят беспорядка

13:33

После теплых дней в Украину ворвется похолодание: когда ждать дождей

13:30

"Дорогой мой человек": Никитин показал редкие фото молодого Данилко

13:11

Дом Александра Усика пострадал во время атаки: жена боксера показала последствия

13:02

Одна ошибка при стирке оставит вещи грязными: какой режим не стоит выбиратьВидео

12:45

Голубцы получатся в разы сочнее и ароматнее: что добавить в фарш

12:32

"Горжусь": Андрей Шевченко показал повзрослевших сыновей по особому поводу

Реклама
12:10

Путин приказал бить по Украине без ограничений: Зеленский раскрыл новую тактику

11:58

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пьющего кофе старика за 38 с

11:48

Когда выкапывать георгины осенью: простой способ сохранить клубни до весны

11:46

Оставлять в саду категорически нельзя: что делать с опавшими яблоками осенью

11:44

Китайский гороскоп на завтра, 3 октября: Кроликам - лидерство, Драконам - опора

11:23

Заморозки отступят, а температура поднимется до +24: когда в Украине потеплеет

11:15

Российские дроны можно остановить еще на производстве: Зеленский объяснил какФото

11:14

"Пофиг на россиян": жена Билецкого рассказала, как ее коты реагируют на обстрелы Киева

10:47

"Вивальди" может сорвать наступление РФ на Славянск: в ISW раскрыли план ВСУ

10:44

"Мама не откормила": звезда "Дизель Шоу" Булитко раскрыла свой вес

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости Тернополя
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять