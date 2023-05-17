Массированным ударом всех видов вооружения удалось сломать ветку в зоопарке, напугать бегемота и пробить колесо одной из пусковых установок Патриот.

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Дмитрий Медведев ушел в праздничный запой, говорит Фурса / скрин

Украиной шерятся слухи и таинственные видео, которые словно засняты в салонах 90-х, а также продолжаются разговоры на кухнях между журналистами CNN и The Sun о таинственном успехе российского удара минувшей ночью, после которого Дмитрий Медведев ушел в праздничный запой.

И эта информация подтверждается инсайдерами из Кремля, которые сообщают, а профессор Соловей подтверждает, что вчера Баба Глаша, чья племянница моет посуду у подруги Алины Кабаевой, рассказывала на базаре следующее. В Кремле праздник. Вручали звезду героя России маршалу Шойгу и докладывали о героических достижениях на украинском фронте.

Путину доложили о последних победах российского оружия, которые должны дать понять генералам НАТО, что русский народ не победить и готовы поставить на колени американскую военщину. После стратегического применения аналоговнет сверхзвуковых Кинжалов, удалось поставить киевский режим перед фактом неминуемой капитуляции.

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Массированным ударом всех видов вооружения удалось сломать ветку в зоопарке, напугать бегемота и пробить колесо одной из пусковых установок Патриот. Что убежденно доказывает несостоятельность американских систем ПВО противостоять разработкам российских ученых.

Кто такой Сергей Фурса Сергей Владимирович Фурса - украинский инвестиционный банкир, финансовый эксперт, публицист, радио - и телеведущий.

Родился в Киеве. Учился на экономическом профиле Политехнического лицея НТУУ КПИ в течение 1996-1999 гг. В 2002 году окончил институт прикладного системного анализа НТУУ КПИ по специализации "Системный анализ финансового рынка".Также в 2006 окончил Международный университет финансов. Профессиональная карьера: Аналитик, руководитель отдела анализа и отраслевых исследований — Укрсиббанк, 2005-2008; Старший научный сотрудник по кредитам с фиксированным доходом — Renaissance Capital, 2008; Старший аналитик — Astrum Investment Management, 2008-2011 гг.; Специалист отдела продаж долговых инструментов, заместитель директора по вопросам торговли ценными бумагами — Dragon Capital, с 2011.

Если киевский режим не капитулирует, следующим ударом с применением стратегических запасов оружия класс "аналоговнет" российская армия уничтожит второе колесо одной из пусковых установок Патриота, после которого она потеряет возможность перемещаться, напугает до смерти пингвинов и засыплет осколками магнолии в батоническом саду.

Кремлевские инсайдеры убеждены, что перед лицом такого позора американцы свернут программу поддержки Украины и наконец сольют киевский режим, сфокусировавшись на защите собственной страны от неизбежного извержения супервулкана, заставив его (киевский режим, а не вулкан) согласиться на китайской план. Путин снова всех переиграл…

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