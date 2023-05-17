Украиной шерятся слухи и таинственные видео, которые словно засняты в салонах 90-х, а также продолжаются разговоры на кухнях между журналистами CNN и The Sun о таинственном успехе российского удара минувшей ночью, после которого Дмитрий Медведев ушел в праздничный запой.
И эта информация подтверждается инсайдерами из Кремля, которые сообщают, а профессор Соловей подтверждает, что вчера Баба Глаша, чья племянница моет посуду у подруги Алины Кабаевой, рассказывала на базаре следующее. В Кремле праздник. Вручали звезду героя России маршалу Шойгу и докладывали о героических достижениях на украинском фронте.
Путину доложили о последних победах российского оружия, которые должны дать понять генералам НАТО, что русский народ не победить и готовы поставить на колени американскую военщину. После стратегического применения аналоговнет сверхзвуковых Кинжалов, удалось поставить киевский режим перед фактом неминуемой капитуляции.
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Массированным ударом всех видов вооружения удалось сломать ветку в зоопарке, напугать бегемота и пробить колесо одной из пусковых установок Патриот. Что убежденно доказывает несостоятельность американских систем ПВО противостоять разработкам российских ученых.
Кто такой Сергей Фурса
Сергей Владимирович Фурса - украинский инвестиционный банкир, финансовый эксперт, публицист, радио - и телеведущий.
Родился в Киеве. Учился на экономическом профиле Политехнического лицея НТУУ КПИ в течение 1996-1999 гг. В 2002 году окончил институт прикладного системного анализа НТУУ КПИ по специализации "Системный анализ финансового рынка".Также в 2006 окончил Международный университет финансов.
Профессиональная карьера:
Аналитик, руководитель отдела анализа и отраслевых исследований — Укрсиббанк, 2005-2008;
Старший научный сотрудник по кредитам с фиксированным доходом — Renaissance Capital, 2008;
Старший аналитик — Astrum Investment Management, 2008-2011 гг.;
Специалист отдела продаж долговых инструментов, заместитель директора по вопросам торговли ценными бумагами — Dragon Capital, с 2011.
Если киевский режим не капитулирует, следующим ударом с применением стратегических запасов оружия класс "аналоговнет" российская армия уничтожит второе колесо одной из пусковых установок Патриота, после которого она потеряет возможность перемещаться, напугает до смерти пингвинов и засыплет осколками магнолии в батоническом саду.
Кремлевские инсайдеры убеждены, что перед лицом такого позора американцы свернут программу поддержки Украины и наконец сольют киевский режим, сфокусировавшись на защите собственной страны от неизбежного извержения супервулкана, заставив его (киевский режим, а не вулкан) согласиться на китайской план. Путин снова всех переиграл…