Для повоторения сталинского террора всё готово

Российские власти повторяют трюк, который применил Сталин, чтобы оправдать массовые репрессии конца тридцатых.

Ликвидированный пропагандист Владлен Татарский / Соцсети

"Взбесившихся собак я требую расстрелять — всех до одного!".

Вышинский

"Их истребляют как бешеных собак с текущей изо рта ядовитой слюной".

видео дня

Медведев

Ранее я написал о том, что убийство Татарского может быть провокацией в стиле убийства Кирова, призванной оправдать массовый террор против несогласных, а сегодня Медведев уже нагло плагиатит Вышинского.

"Хуже, что пока без возмездия остаются те главные выродки, кто кормил и финансировал наёмных убийц, кто надиктовывал им планы. Видите их? Да, да, это наша так называемая непримиримая оппозиция, которая уже не первый год воюет против собственной страны при активной поддержке Запада, где о ней снимают пафосные фильмы, удостоенные ангажированных наград. Все эти вонючие ФБК и МБХ-медиа, навальные, волковы, пономарёвы и прочие ходорковские стали просто заурядными террористами и убийцами. Они сладострастно наслаждаются видом крови граждан России. Они раздувают ноздри от возбуждения при виде раненых и покалеченных тел. Они истово присягнули тьме и террору вместе с убийцами родного им киевского нацистского режима.

С террористами не договариваются. Их истребляют как бешеных собак с текущей изо рта ядовитой слюной. Без лишних пафосных слов. Как только появляется возможность. Даже если подчас на это уходят годы. К ним не применимо прощение и сострадание. Именно это и есть высшая справедливость.

С каждым днем и с каждым часом развертывавшееся судебное следствие по настоящему делу показывало все больше и больше, все страшнее и страшнее цепь позорных, небывалых, чудовищных преступлений, совершенных подсудимыми, всю отвратительную цепь злодеяний, перед которыми меркнут и тускнеют злодейства самых закоренелых, самых гнусных, самых разнузданных и подлых преступников.

Так называемый "право-троцкистский блок" - это организация шпионажа, диверсий, вредительства, политических убийств и распродажи своей родины врагам.

Вся наша страна, от малого до старого, ждет и требует одного: изменников и шпионов, продававших врагу нашу родину, расстрелять, как поганых псов!".

Определите сами, где здесь заканчивается Медведев и начинается Вышинский, если, конечно, сможете.

НАК уже обвинил ФБК в соучастии в убийстве военкора, точнее, военпреступника Татарского. Уральская команда Соловьева по этому поводу начала составлять списки местных сторонников Навального и других "врагов народа". Пропагандисты беснуются и требуют крови несогласных, обвиняя их в пособничестве террористам.

Российские власти повторяют трюк, который применил Сталин, чтобы оправдать массовые репрессии конца тридцатых - любых оппозиционеров теперь могут объявить ответственными за террор.

Для повоторения сталинского террора всё готово, в том числе пропагандистское обоснование. К нему фактически призывают Медведев, Пригожин, Соловьев и многие другие в путинской верхушке. Остаётся надеяться только на то, что они просто не успеют развернуть новую широкомасштабную репрессивную компанию до своего быстро приближающегося краха.

Источник