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Путину нужен повод для нового 37-го года?

Игорь Эйдман

Социолог, публицист, автор книг

4 апреля 2023, 08:57
Похоже, что история повторяется. Только теперь вместо Кирова (Костикова) - Татарский (Фомин), Сталина - Путин, а вместо Латвии - Украина.
Владимир Путин, Игорь Эйдман
Игорь Эйдман считает, что Путину нужен повод для нового 37-го года / сайт Кремля, скрин

Новое убийство Кирова?

Ах, огурчики да помидорчики, Сталин Кирова убил в коридорчике!

Без малого 90 лет прошло и опять в Питере - резонансное убийство, очень похожее на широкомасштабную провокацию, призванную оправдать массовый террор против несогласных.

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Национальный антитеррористический комитет уже заявил, что "взрыв в кафе Санкт-Петербурга был спланирован украинскими спецслужбами с привлечением агентуры из признанного в РФ экстремистским и запрещённого Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)". Не успели сутки пройти, а они уже все "расследовали" и обвинили в убийстве сторонников Навального, связав их с украинскими спецслужбами.

По свидетельству Ежова, Сталин сразу приказал ему: "Ищите убийц (Кирова) среди зиновьевцев".

Доблестные чекисты тогда постарались и повесили убийство на бывших сторонников Зиновьева, связав их с латвийской разведкой через консула Латвии в Ленинграде.

Похоже, что история повторяется. Только теперь вместо Кирова (Костикова) - Татарский (Фомин), Сталина - Путин, Зиновьева - Навальный, а вместо Латвии - Украина.

Путину нужен повод для нового 37-го года?

Источник

Владимир Путин Игорь Эйдман
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