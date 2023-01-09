Для "особо одаренных" россиян: вам этой войны не выиграть, у Путина нет шансов

Все попытки Путина с помощью ракетных обстрелов гражданской инфраструктуры вынудить Украину капитулировать потерпели крах.

У Путина нет шансов выиграть войну, считает Альфред Кох / Коллаж фото сайт Кремля, 93-я ОМБр Холодный Яр

Подошел к концу триста восемнадцатый день войны. Российские источники утверждают, что россиянам удалось "прорвать фронт" в Соледаре.

Эта довольно странная формулировка в нынешних условиях может означать все, что угодно: от продвижения на 100 м (что вероятнее всего), до того, что под "прорывом фронта" понималось во Второй мировой войне - то есть действительный прорыв в глубокий тыл противника крупных танковых и механизированных соединений с угрозой окружения противника (что в нынешней ситуации почти невероятно).

Но мало этого: сам факт даже такого локального "прорыва" опровергают украинские "военкоры" (например, Бутусов) и в качестве аргументов демонстрируют фото- и видеодоказательства того, что ВСУ по-прежнему контролируют Соледар.

Но даже если предположить самое плохое и Соледар действительно занят россиянами, то это практически ничего не меняет и никак не улучшает положение российской армии. Ведь если верно то, что перед ней стоит задача выйти на административные границы Донецкой области (как минимум), то захват Соледара решает эту проблему едва ли на 1%.

Любой здравый расчет с неизбежностью покажет, что если такой ценой этот процент был получен, то значит на оставшиеся 99% у России заведомо нет ресурсов. И даже чисто теоретически нет никаких источников, откуда эти ресурсы взять.

Посудите сами: если вся эта "победа" (т.е. операция по линии Бахмут - Соледар) по состоянию на сегодня заняла полгода и стоила России около 80 тысяч убитыми и ранеными, то значит решение задачи "освобождения" всей Донецкой области займет примерно 50 лет и приведет к потере Россией убитыми и ранеными около 8 млн человек.

Путинские фанаты могут мне возразить и сказать, что у Украины тем более нет ресурсов на такое длительное сопротивление. Но, во-первых, в обороне потери намного меньше, чем в наступлении, особенно в таком "жуковском" его варианте, какой применяют россияне. А во вторых, материальные ресурсы Украины (в отличие от России) практически безграничны. И новый пакет американской помощи это со всей очевидностью показал.

После того, как США и Германия приняли решение поставить Украине две батареи Patriot, а также с учетом того, что продолжаются поставки и других западных ЗРК, можно уверенно прогнозировать, что украинская система ПВО в ближайшем будущем повысит свою эффективность с нынешних 80% до искомых 95%. А это значит, что все попытки Путина с помощью ракетных обстрелов гражданской инфраструктуры вынудить Украину капитулировать потерпели крах.

Теперь относительно поставок наступательного оружия тоже наметился сдвиг и поставки тяжелой бронетехники для ВСУ теперь уже не табу. Кроме этого американцы возобновили поставки тяжелых гаубиц, а европейцы их и не прекращали. И вообще достаточно сравнить декабрьский пакет американской военной помощи (250 млн долл.) и январским (3 млрд долл.), чтобы понять: никаких надежд на "усталость" Запада у россиян быть не должно.

Мне кажется, что очередной "Рамштайн" 20 января заставит Кремль расстаться с последними иллюзиями на счет этой вожделенной "усталости" и там будет заявлено о переходе на качественно новый уровень в поставках вооружений. Я не исключаю, что решат таки начать поставки для ВСУ танков Abrams и Leopard. Во всяком случае инициатива Финляндии, подхваченная другими странами, дает основания для такой надежды.

Что же касается финансового обеспечения Украины, то на этот счет ей совершенно нечего волноваться: после принятия бюджетов в Конгрессе и Европейском парламенте, с заложенными в них суммами на поддержку Украины, финансирование Украины на 2023 год гарантировано. Чего, кстати, нельзя сказать о России. Ее положение, с учетом всех санкций и эмбарго, не внушает никакого оптимизма.

Так что "война на истощение", о которой там много стали теперь говорить, это ровно то, чего хочет Запад, и именно в эту войну он и втягивает Россию. Ведь и в прошлый раз, во время холодной войны, именно стратегия Рейгана по втягиванию СССР в гонку вооружений, привела к тому, что советская экономика не выдержала соревнования и развалилась. (Сколько бы теперь, задним числом, российские пропагандисты не рассказывали небылицы про ее невероятную мощь и силу).

Вот и сейчас Путин (большой специалист по "многоходовочкам") сыграл всю отведенную ему партию по тем нотам, что написали его противники, и залез таки в войну на истощение с Западом, который настолько его сильнее, что для простоты его потенциал можно считать бесконечным.

Действительной драмой здесь является то, что в этот раз война оказалась не холодной, а горячей, и разворачивается она на украинской земле и в ней гибнут невинные люди. Но тем страшнее то преступление, которое совершает Путин и все те, кто его поддерживает в этой агрессии.

Еще раз для "особо одаренных" россиян: вам этой войны не выиграть. Вы обречены на поражение. У Путина нет шансов. Как не было шансов у Гитлера в войне против Объединенных Наций. Зарубите это себе на носу, что не рассказывали бы вам кремлевские пропагандисты.

И поэтому у вас есть выбор: либо помогать Путину и погибнуть (или потом оказаться в тюрьме), либо хотя бы не участвовать в этой авантюре, если вы не находите в себе сил ей сопротивляться. Все надежды на то, что это как-то "само разрулиться" - теперь уже рухнули. Блиц-криг в Украине провалился, газовый и нефтяной шантаж Европы - тоже.

В сущности у Путина теперь есть только два пути. И оба - плохие. Либо немедленная капитуляция, то есть отвод войск на границы 1991 года и выплата репараций, либо долгая война на истощение, в конце которой все равно капитуляция, со всеми вытекающими последствиями.

Извините, дорогие россияне, что мне пришлось вас расстроить в столько праздничный день. Но Христос велел говорить правду. Вот я и следую его завету. Мне почему-то показалось, что я должен был вам это сказать. Вот я и сказал.

А наше дело (в отличие от вашего) - правое. И враг будет разбит, а победа будет за нами.

Слава Украине!

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